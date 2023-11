Volei masculin/ Divizia A2, Seria de Vest: Știința Bacău, victorii pe linie; se vede turneul de promovare!

Echipa antrenată de Eusebiu Țurcanu este lideră detașată în Seria de Vest după primele două turnee, acontând prezența la Final Four-ul pentru A1 din luna parilie

Șase meciuri disputate, tot atâtea victorii obținute. Divizionara A2 de volei masculin CS Știința Bacău defilează în actuala stagiune. După primele două turnee ale toamnei, formația antrenată de Eusebiu Țurcanu este lideră autoritară în Seria de Vest, cu 16 puncte. Ultima „șarjă” a venit în weekend, cu ocazia turneului de la Arad.

Unul, în care Știința a obținut maximum de puncte, cedând un singur set, primul al partidei inaugurale de vineri, contra Zalăului: 23-25. Studenții și-au revenit însă rapid și nu au mai făcut niciun fel de concesii, adjudecându-și următoarele trei parțiale la 17,13 și 19. Sâmbătă, băcăuanii au trecut cu 3-0 (20, 14, 18) de CS Vâlcea 1924, pentru ca duminică să se impună, de asemenea în trei seturi (25-13, 26-24, 25-11) în fața gazdelor de la Provolei Arad.

„Echipa aceasta este în creștere. Dacă în primul turneu, cel de la Oradea, am scăpat printre degete două puncte, acum am totalizat maximum, demonstrând că relațiile de joc se încheagă din ce în ce mai bine. Suntem tot mai aproape de turneul de promovare, programat în aprilie și am speranța că eforturile noastre nu vor fi în zadar, în sensul că vom găsi spijin la autoritățile locale și la sponsori pentru ca voleiul masculin băcăuan să revină pe prima scenă a țării”, a declarat antrenorul Științei, Sebi Țurcanu, care, de la 1 noiembrie, este secondat de Ionuț Vasluianu.

La Arad, Știința Bacău a deplasat următorul lot: Liviu Rîpeanu, Lucian Tofan, Paul Alecu, Codrin Cernov, Tudor Matanie, Rareș Gălățescu, Cosmin Matei, Ștefan Țurcanu, Andrei Veber, Vlad Cuciureanu, Tudor Munteanu, Matei Hagatiș, George Petrache, Ciprian Tofan (libero) și Mihai Șnel (libero).

Următorul turneu al Seriei de Vest va avea loc între 26 și 28 ianuarie 2024, la Zalău, pentru ca în perioada 2-4 februarie, Bacăul să găzduiască al patrulea turneu al seriei. Știința Bacău va sta la turneul cu numărul 5, ce se va derula în luna martie, la Râmnicu-Vâlcea.

„Îmi doresc să avem potența financiară necesară pentru a participa la licitația pentru găzduirea turneului de promovare din aprilie. Un Final Four la Bacău ne-ar spori șansele de accedere în A1”, a punctat antrenorul Țurcanu.

Rezultatele turneului de la Arad

Vineri, 24 noiembrie : SCM Zalău- Știința Bacău 1-3, Provolei Arad- CS Vâlcea 1924 2-3.

Sâmbătă , 25 noiembrie : CS Vâlcea 1924- Știința Bacău 0-3, Provolei Arad- SCM Zalău 2-3.

Duminică, 26 noiembrie : Știința Bacău- Provolei Arad 3-0.

Clasamen t: 1) Știința Bacău 16p, 2) ACS Pro Volley Oradea 7p., 3) Provolei Arad 5p., 4) SCM Zalău 3p., 5) CS Vâlcea 1924 2p.