Astăzi și mâine se dispută ultima etapă a sezonului regulat, care va decide cea de-a patra echipă ce va intra în careul de ași și, totodată, cine dintre Știința Bacău, SCMU Cariova, Dacia Mioveni și ACS Cristina Pîrv se va clasa pe locul 8, evitând play-out-ul

La mijlocul acestei săptămâni se va încheia sezonul regulat al Diviziei A1 la volei feminin, care va decide configurația turneelor 1-4 și 5-8 din play-off și 9-12 din play-out. Programată pe parcursul a două zile, azi și mâine, etapa a 22-a mai are, practic, de dat, trei verdicte. Primele două se referă la 1-4. Pe de o parte, o dată cu derby-ul Alba Blaj- CSM Târgoviște (joi, ora 19.00, TVR3), vom afla echipa care va încheia sezonul pe locul 1. Pe de alta, cine, dintre CS Medgidia și CSM Lugoj, se va alătura careului de ași care le mai cuprinde, deocamdată, pe CSM Târgoviște, Volei Alba Blaj și CSO Voluntari 2005. Celălalt deznodământ privește partea inferioară a clasamentului, acolo unde nu mai puțin de patru echipe, Știința Bacău, SCMU Cariova, Dacia Mioveni și ACS Cristina Pîrv se luptă pentru ocuparea locului 8, ultimul care evită play-out-ul și, implicit bătălia pentru evitarea retrogradării. Având în vedere că, la egalitate de puncte, diferența o fac, în ordine, numărul de victorii obținute și coeficientul set-averajului realizat prin împărțire, calculele sunt multiple. Interesant este că, deși are o misiune foarte dificilă joi, în meciul de la Medgidia, echipă care se bate pentru 1-4, actuala ocupantă a locului 8, Știința Bacău își poate păstra poziția ce ar duce-o în turneul 5-8 chiar și în cazul unei înfrângeri în Dobrogea. Totul depinde însă de cum se vor termina cele trei partide programate azi, toate trei privind direct sau indirect echipa băcăuană: ACS Volei Cristina Pîrv- SCMU Craiova, Dacia Mioveni- Rapid București și CSM Lugoj- CSO Voluntari 2005. Din punct de vedere al programărilor, Știința pornește cu un avantaj substanțial. Astfel, joi, la ora meciului de la Medgidia (18.00), echipa băcăuană va ști cu exactitate ce rezultat îi va fi necesar pentru a încheia sezonul regulat pe locul 8. Mai mult, atunci s-ar putea ști exact și configurația turneului 1-4. Concret, dacă CSM Lugoj va pierde azi acasă, cu CSO Voluntari la scor de trei puncte, atunci CS Medgidia va accede în careul de ași indiferent de rezultatul partidei cu Știința. Altfel spus, după turul de forță de la București, de vinerea trecută (3-2 cu Rapid) și restanța de luni, cu Blajul (1-3), CS Medgidia, având calificarea rezolvată, ar putea aborda cu mai multă lejeritate întâlnirea cu studentele băcăuane. Deocamdată, însă, pentru Lupa, Faleș și Compania, rămâne regretul eșecului intern de sâmbăta trecută, 1-3 cu ACS Cristina Pîrv. O victorie, fie și în tie-break, ne-ar fi garantat, cu o etapă înainte de final, locul 8. Așa însă, trebuie să tremurăm. Făcând calcule și sperând ca verdictul final să ne fie favorabil.

Situația actuală la puncte, număr de victorii și la coeficient de set-averaj în lupta pentru locul 8

Știința -18 puncte, 0,52 (șase victorii), SCMU Craiova -17 puncte, 0,47 (șase victorii), Dacia Mioveni – 16 puncte, 0,49 (cinci victorii), ACS Cristina Pîrv 16 puncte, 0,40 (cinci victorii).

Programul complet al etapei a 22-a

Miercuri, 9 martie : ACS Volei Cristina Pîrv- SCMU Craiova, Dacia Mioveni- Rapid București, CSM Lugoj- CSO Voluntari 2005.

Joi, 10 martie : U NTT Data Cluj- Dinamo București, CS Medgidia- Știința Bacău, Volei Alba Blaj- CSM Târgoviște.

Clasament

1 CSM Târgoviște 21 19 2 61-15 56p.

2 Volei Alba Blaj 20 18 2 56-12 54p.

3 CSO Voluntari 21 17 4 55-22 49p.

4 CS Medgidia 20 15 6 50-29 43p.

5 CSM Lugoj 21 14 7 50-27 43p.

6 Rapid București 21 10 11 36-35 31p.

7 Dinamo București 20 10 10 37-38 31p.

8 Știința Bacău 21 6 15 27-52 18p.

9 SCMU Craiova 21 6 15 23-49 17p.

10 Dacia Mioveni 21 5 16 25-51 16p.

11 ACS Cristina Pârv 21 5 16 20-50 16p.

12 U NTT Data Cluj 21 0 21 3-63 1p.