Volei feminin: CSȘ Bacău, calificări în serie

Echipele Under 15 și Under 17 antrenate de Traian Șnel și-au asigurat prezența la turneele semifinale în avans

An nou, obiceiuri vechi. Vechi, dar bune pentru echipele de volei feminin ale CSȘ Bacău. Soldate cu calificări în serie. Și din… serie, ca să fim la obiect. Astfel, două dintre grupările băcăuane antrenate de Traian Șnel și Florin Cuciurean dețin șefia în seriile lor, asigurându-și prezența la turneele semifinale în devans. Grație unui parcurs fără greșeală (nouă victorii din nouă și un singur set cedat pentru un setaveraj supercalifragilistic de 27-1), formația Under 15 (Speranțe), este lidera Seriei A, poziție pe care nu o mai poate pierde, mai ales că va găzdui ultimul turneu, cel din 21-23 februarie. Echipa U17 (Cadete), este și ea pe primul loc al Seriei A, cu 27 de puncte, cinci în plus față de marea favorită HV Junior Iași.

În cazul cadetelor băcăuane, care vor sta în ultimul turneu al seriei, mai mult ca sigur că șefia le va scăpa. Nu însă și biletele de participare la turneul semifinal. Indiferent de situație, CSȘ Bacău U17 nu poate coborî mai jos de locul 2, care duce, la rândul său, la turneul semifinal din martie. Unul la care Ioana Cuciurean, Cristiana Aștefănoaie, Ami Rugiubei și compania își cunosc, deja, adversarele: CSM București, CSM Muscelul Câmpulung, CTF Mihai I București și una dintre LPS Brăila și Tomis Constanța. O grupă de foc, așadar. Dar o grupă pe care băcăuancele o vor aborda așa cum au făcut-o și până acum: cu cuțitul între dinți. Gata să se bată pentru fiecare punct și pentru fiecare minge. În ceea ce o privește pe CSȘ Bacău U15, aceasta se află în așteptarea configurării turneelor semifinale programate între 11 și 13 aprilie. Vestea bună referitoare la Speranțe este că se încearcă aducerea turneului semifinal la Bacău.

„Aceasta este intenția noastră. Ne dorim să organizăm turneul semifinal și pentru a spori procentele de accedere la turneul final, dar și pentru faptul că, la evoluția și potențialul său, această echipă merită o asemenea șansă. Cu atât mai mult cu cât nucleul de bază al formației se află în ultimul său an la această categorie de vârstă, cea a Speranțelor”, a declarat antrenorul CSȘ Bacău, Traian Șnel, care a ținut să evidențieze parcursul celor două formații pe care le pregătește alăuri de Florin Cuciurean: „Ținem să felicităm fetele pentru cum s-au pregătit și pentru cum au jucat până acum. Gradul de maturitate atins de jucătoarele cu state mai vechi de serviciu și elanul celor mai mici de vârstă, unele provenite de la minivolei, s-au împletit foarte bine, iar asta s-a văzut și în joc, și în rezultate.

E greu de spus ce va fi în partea a doua a sezonului deoarece nivelul crește în mod exponențial. Important este că amândouă echipele au ajuns în semifinale și putem spune cu toată convingerea că vom face totul pentru a ne continua parcursul. Dorința noastră este să atingem faza unui turneu final, acolo unde se reunesc și se bat pentru medalii cele mai bune echipe din țară. Important este ca fetele noastre să fie sănătoase și să aibă și un dram de noroc”.

Faptul că în sezonul 2024-25, CSȘ Bacău este calificată la turneele semifinale U15 și U17 nu este deloc o întâmplare, ci o continuare firească. Argumentul? Jucătoarele care au dus anul acesta greul la Speranțe și Cadete au reușit, stagiunea trecută, calificarea la turneul semifinal U15. Totodată, prezența unor sponsori (unii, de dată recentă, alții, pentru al doilea an la rând) lângă aceste formații ale CSȘ Bacău arată că rezultatele obținute în campionat nu au trecut neobservate. Dimpotrivă, sunt apreciate și încurajate. „Sprijinul părinților este unul fundamental, se știe foarte bine. În egală măsură, ne bucură foarte mult apariția unor sponsori alături de noi deoarece, pe lângă susținerea strict economică, oferă și un imbold moral suplimentar și foarte important”, a concluzionat antrenorul băcăuan Traian Șnel.

Clasamentul Seriei A a Campionatului Național Under 15

1 CSȘ Bacău 1 9 9 0 27-1 27p.

2 CSȘ Botoșani 9 6 3 19-11 15p.

3 CSȘ Bacău 2 6 2 4 7-14 5p.

4 Kinder Suceava 6 1 5 6-17 3p.

5 LPS Suceava 6 0 6 2-18 1p.

Lotul CSȘ Bacău 1 Under 15 : Teodora Elisei, Ami Rugiubei, Carla Paladi, Daria Pocovnicu, Ema Samson, Alesia Catană, Ilinca Popescu, Stephanie Jipa, Anastasia Lupu, Ioana Scorțanu, Ruxandra Motorga, Maia Sofia Ardei, Cezara Țâțaru, Maya Ilie și Gabriela Tofan.

Rezultate CSȘ Bacău 1 : 3-0, 3-0 și 3-1 cu CSȘ Botoșani, 3-0, 3-0 cu LPS Suceava, 3-0, 3-0 cu ACS Kinder Suceava și 3-0, 3-0 cu CSȘ Bacău 2.

Clasamentul Seriei A a Campionatului Național Under 17

1 CSȘ Bacău 12 9 3 31-14 27p.

2 ACS HV Junior Iași 9 7 2 25-9 22p.

3 CSȘ Botoșani 9 5 4 17-15 14p.

4 LPS Piatra Neamț 9 3 6 12-20 9p.

5 CSȘ Unirea Iași 9 0 9 0-27 0p.

Lotul CSȘ Bacău Under 17 : Ioana Cuciurean, Cristiana Aștefănoaie, Teodora Elisei, Ami Rugiubei, Melisa Tânjală, Carla Paladi, Andreea Laza, Teo Anton, Andreea Ghimcea, Daria Pocovnicu, Carina Munteanu, Ema Samson, Alesia Catană, Ilinca Popescu, Amalia Hocea, Stephanie Jipa și Alexandra Ștefănescu.

Rezultate CSȘ Bacău : 3-0, 3-0 și 3-1 cu LPS Piatra Neamț, 3-0, 3-0, 3-0 cu CSȘ Unirea Iași, 3-0, 3-1, 1-3 cu CSȘ Botoșani, 3-2, 2-3, 1-3 cu HCV Junior Iași.