Vitalitatea sinonimiei

Resurse organice ale limbii române

Le-a identificat şi descris în teza sa de doctorat Ioan-Lucian Popa (30 nov. 1951, Bacău – 18 sept. 2024, Bucureşti), conf. univ. dr. la Facultatea de Litere a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, sub titlul „Un model integrator al situaţiei de sinonimie”, publicată de Editura Ştefan Lupaşcu (Iaşi, 2004). Coordonatorul ştiinţific, Petru Ioan, i-a lăudat vastul proces de omologare a şase mari familii de sinonime, autorul detaşându-se prin „calitatea de utilizator al unor terminologii din logică şi filosofia analitică a limbajului, domenii relativ îndepărtate de sfera preocupărilor sale de anglist”.

Specialistul în limba engleză…

Absolvent al Universităţii Bucureşti (Facultatea de Limbi Germanice, Secţia engleză – română), Ioan-Lucian Popa a predat în mediul băcăuan cursuri de fonetică şi fonologie a limbii engleze, morfologie, istoria limbii engleze, teoria și practica traducerii, timp şi temporalitate/mod şi modalitate în gramatica limbii engleze. Este autor de lucrări teoretice, precum „Modal Verbs and Modality in English” (dedicată memoriei părinţilor; Bacău, Ed. Egal, seria Grammatika, 2004) sau de traductologie, ca „From Source Language to Translatum: translation practice workbook” (Bacău, Editura Alma Mater, 2014), încumetându-se să contrazică ideea că opera lui Ion Creangă este intraductibilă: „Cum nu se dă scos ursul din bârlog, ţăranul de la munte, strămutat la câmp şi pruncul, dezlipit de la sânul mamei sale, aşa nu mă dam eu dus din Humuleşti în toamna anului 1855, când veni vremea să plec la Socola, după stăruinţa mamei”/Asthe mountain bear will not leave its lair, the peasant from the hills his field, nor the babe be taken from its motherʼs breast, so was it hard for me, even with all my motherʼs pleadings, to leave Humuleşti that autumn of the year 1855, when the time came for me to go Socola. Versiunea în limba engleză este semnată de Ana Cartianu şi R.C. Johnston, în 1978.

„Non verbum de verbo” (în colaborare cu Nadia-Nicoleta Morăraşu şi Roxana-Iuliana Popescu) este o sinteză a teoriei şi practicii traducerilor din Antichitate până în secolul al XX-lea (I-II, Bacău, Editura Alma Mater, 2016), iar „Dicţionar de afaceri englez-român” (în colaborare cu Lucia-Mihaela Popa, fiica, absolventă a Facultăţii de Studii Economice în Limbi Străine; Buc., Ed. Niculescu, 2003) şi „Dicţionar englez-român de termeni folosiţi în afaceri” (Iaşi, Ed. Institutul European, 2006) îl recomandă ca bun lexicograf. Pentru cei interesaţi de perfecţionarea abilităţilor de comunicare, a tipărit în 1999, la Ed. Niculescu, o carte normativă: „Teste de folosire corectă a prepoziţiilor în limba engleză”, iar cu studenţii (Silvia Buga, Alexandra Chetran, Simona Crupenschi, Mihai Hîrdea, Elena-Roxana Popa, Cristina Rebegea) a elaborat un „Dicţionar de proverbe român-englez” (Bacău, Editura Alma Mater, 2011).

… şi diriguitorul ei

Recunoscut pentru calităţile sale profesionale, după 1989, Ioan-Lucian Popa s-a ocupat de îndrumarea (1990) şi perfecţionarea (1990-1991) profesorilor de limba engleză din judeţul Bacău ca inspector şcolar, respectiv director al Casei Corpului Didactic „Grigore Tabacaru”.