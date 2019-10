Candidatul la președinție al Partidului Social Democrat, Viorica Dăncilă, s-a aflat, zilele trecute, într-o scurtă vizită prin județul Bacău. Din echipa care a însoțit-o au făcut parte, printre alții, europarlamentarul Dragoș Benea, deputatul Lucian Șova, și secretarul general al PSD, Mihai Fifor, precum și membrii Partidului Social Democrat Bacău. Prezența demnitarului în județul Bacău a fost datorată investițiilor făcute în timpul mandatului său de Guvernul pe care l-a condus. Astfel, prima oprire a fost la segmentul, recent asfaltat, al Centurii Ocolitoare a Bacăului (ca parte din ambițiosul proiect al autostrăzii Moldovei – A7).

La șantierul Șoselei de Centură

„S-au schimbat multe lucruri, în Bacău, în bine. Un singur lucru nu s-a schimbat și anume că această centură ocolitoare a rămas cel mai dinamic șantier de mare infrastructură din România, grație finanțării care n-a fost pusă nicio secundă sub semnul întrebării, grație antreprenorului general, grație grupului de lucru constituit la nivel de prefectură, la solicitarea primului ministru, pentru a elimina toate barierele administrative”, a arătat europarlamentarul Dragoș Benea. A urmat deputatul Lucian Șova, fost ministru al Transporturilor, în timpul mandatului căruia, de altfel, a și început să se materializeze mult-așteptatul proiect al centurii ocolitoare. El a prezentat succint situația lucrărilor la Centură, amintind despre eforturile depuse pentru respectarea promisiunilor făcute în urmă cu aproape un an – de a face din Bacău „centrul logistic al Moldovei”, „ceea ce a fost dintotdeauna: nodul comercial al acestei provincii”.

„Doamnă prim-ministru, vreau să le spuneți tuturor celor cu care vă întâlniți în această importantă perioadă de campanie electorală că românii știu să construiască, știu să proiecteze și știu să genereze dinamism în construcția de infrastructură importantă din România. Și exemplul de bună practică este cel puțin acest șantier. Suntem pregătiți ca, în perioada următoare, să oferim, împreună cu constructorul, condiții de trafic la nivel european”, a punctat deputatul Șova.Apoi, delegația PSD, în frunte cu Viorica Dăncilă (care a venit echipată într-o ținută lejeră și căreia îi fusese pregătită o bicicletă de damă, de culoare deschisă) a pedalat pe o distanță de aproape un kilometru.

1 of 7

„În urmă cu trei luni, am promis că mă voi întoarce să văd stadiul lucrărilor. Situația de aici arată buna conlucrare între Guvernul Românie și administrația de aici. (…) Asta înseamnă că se poate și, indiferent de ce vorbesc alții, noi vom spune mereu adevărul: faptul că această centură s-a realizat cu spijinul Guvernului, cu implicarea tuturor oamenilor care au vrut să aducă bine în viața cetățenilor. Mă bucur că acest obiectiv va purta semnătura Partidului Social Democrat și a Guvernului”.

Viorica Dăncilă,

premierul României

Proiectele de la Săucești

Următoarea oprire a fost făcută la Săucești, localitate crunt lovită, în mai multe rânduri, de stihiile naturii. Aici, Viorica Dăncilă a fost întâmpinată, cu pâine și sare, de o mulțime de localnici, împreună cu edilul localității, Valentin Manea, numit drept „unul dintre cei mai performanți primari din județ”, urmare a numeroaselor proiecte de investiții aduse comunității în ultimii ani (modernizare drumuri, alimentare cu apă, canalizare ș.a.). „Sunt opt proiecte, dintre care șase finalizate. (…) Pe 14 octombrie, exact de Sf. Parascheva, protectoarea Primăriei, la București, am semnat contractul de finanțare pentru înființarea rețelelor de distribuție a gazelor naturale în comuna Săucești, un vis pe care acești oameni l-au avut dintotdeauna. (…) Sper din tot sufletul ca Săucești să beneficieze de acest contract de 5,9 milioane de euro pentru cei 43 de kilometri de rețea, în toate cele cinci localități care compun comuna. (…) Comuna se dezvoltă în continuare. Ne bucurăm că centura ocolitoare trece prin comuna noastră, în regim de autostradă. Sunt sigur că vor veni investitori”, a subliniat primarul Manea.

1 of 4

“Mă simt bine să fiu între oameni”

Oaspeții au fost invitați apoi să viziteze, pe repede înainte, șantierul de la vechiul cămin cultural, inclus într-un proiect de reconstrucție, unde se lucrează inclusiv cu muncitori din Republica Moldova, precum și cel de la piața agroalimentară, programată a se finaliza în primăvara anului viitor. „Mă întreba cineva, la intrare, dacă mă simt bine. Da, am acest sentiment de bine, pentru că, de când sunt prim-ministrul României, am luat numai decizii bune și am făcut mult bine oamenilor din toată țara. Mă simt bine pentru că văd că proiecte începute în guvernarea noastră prind contur și se apropie de finalizare.

Mă simt bine când aud că primarul localității a folosit fonduri guvernamentale, locale și europene pentru a dezvolta această comunitate. Mă simt bine când văd că programe pe care PSD le-a inițiat pentru comunitățile locale – mă refer la PNDL 1 și 2 și FDI – au utilitate și contribuie la dezvoltarea comunităților noastre. Mă simt bine când merg între oameni și îmi mulțumesc că am crescut pensii și salarii, că am crescut alocațiile, că am crescut fondurile pentru persoanele cu dizabilități. Mă simt bine să fiu între oameni, să vorbesc cu ei, să îi ascult și să văd ce mai este de făcut, pentru că locul nostru este între oameni, indiferent de funcția pe care o ocupăm în statul român”, a fost mesajul prim-ministrului, Viorica Dăncilă.

1 of 2

Comuna Tamași a fost cel de-al treilea obiectiv inclus în traseul oaspeților de la București, ziua de vizite încheindu-se la Dofteana, unde a fost inaugurat un cămin cultural, construit din fonduri europene.