VIDEO: Avioane F18 spaniole, deasupra Bacăului

Cel puțin patru formațiuni de avioane F18 spaniole au survolat, astăzi, Bacăul, în zona Aeroportului International “George Enescu”.

Boeing F-18 Hornet este un avion de vânătoare și avion de atac la sol, proiectat pentru a acționa de la bordul unui portavion (avion ambarcat). A fost conceput în anii 1970 pentru a servi în U.S. Navy (Marina Militară S.U.A.) și U.S. Marines (Pușcașii marini S.U.A.). Spania are 72 aparate C.15/EF-18 și 24 F/A-18 din inventarul SUA.

Spania a trimis, la finele anului trecut, opt avioane de vânătoare tip F/A-18 Hornet în România, cu scopul de a “întări prezența militară a trupelor NATO pe flancul estic și de a descuraja, astfel, Rusia, în contextul războiului din Ucraina”.

Sursa Video