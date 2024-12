Viața cotidiană în Bacău: Program special de sărbători publicat în „Steagul Roșu”, 28 decembrie 1974

Cu exact 50 de ani în urmă, cotidianul „Steagul Roșu” din Bacău publica un articol detaliat cu informații utile pentru locuitorii orașului și județului, având în vedere sărbătorile de sfârșit de an și începutul anului 1975. Articolul reflecta un exemplu al organizării meticuloase caracteristice perioadei socialiste, asigurând locuitorilor acces la bunuri, servicii și transport, chiar și în perioadele de vârf.

•Programul de funcționare a magazinelor industriei locale : „UTILUL”, în zilele de 3« și 31 decembrie 1974 : 7—13 și 16,30— 20,30 ; PATISERII — 29 decembrie, 6,30—13,30 și 14,30—21,30, îar înzilele de 30 și 31 decembrie, între orele 6—14 și 14,30—21,30. Pe data de 7ianuarie 1975 programul va fi : 6,30—13,30 și 24,30—21,30. SECȚII SIFOANE — 29 decembrie ,7—12 ; în zilele de 30 și 31 2 decembrie, 7—13 și 16,30—21 ; pe ianuarie 1975 programul de funcționare : 7—22.

• Programul unităților farmaceutice, pentru zilele de 1 și 2 ianuarie 1975, s-a stabilit după cum urmează : farmaciile publice din mediul rural, precum și punctele farmaceutice de gradul î, din comune, vor funcționa zilnic, între orele 8—12. In municipiul Bacău, în zilele de 1și 2 ianuarie 1975, va funcționa Farmacia nr. 3, cu program 7—21 (garda de noapte fiind asigurată de Farmacia nr. 1). In Municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej, de asemenea, în zilele de 1și 2 ianuarie 1975 va funcționa farmacia nr. 62, cu program între orele 7—21 (garda de noapte fiind asigurată de farmacia nr. 37).

• In orașe, în zilele de 1 și 2 ianuarie 1975 vor funcționa, între firele 8—12, următoarele unități : Farmacia nr. 8Tg. Ocna, Farmacia nr. 9 Slănic Moldova, Farmacia nr. 12Moinești, Farmacia nr. 22 Buhuși, Farmacia nr. 36 Comănești.

• In vederea aprovizionării corespunzătoare a populației, in perioada imediat următoare, programul de funcționare a unităților comerciale, a piețelor agroalimentare, unităților prestatoare de servicii se va prelungi cu 1—2 ore (in zilele de 30 și 31 decembrie, in mod deosebit, între orele 13—16). In ziua de 1 ianuarie 1975, magazinele, piețele agroalimentare și unitățile prestatoare de servicii vor fi închise, cu excepția unităților comerciale de pâine, lapte, carne, legume-fructe, sifoane care vor funcționa pina la ora 10,30. În ziua de 2ianuarie 1975, magazinele de pîine, carne, lapte, legumefructe, magazinele alimentare, sifonăriile și piețele agroalimentare vor funcționa pină la ora 21.

N. R. In funcție de specificul unor localități, organele în drept adaptează măsurile de mai sus, astfel încit populația să fie cit mai bine servită.

Unitățile alimentare din municipiul Bacău vor funcționa, în zilele următoare, după cum urmează :

Duminică 29 decembrie, toate unitățile vor fi deschise. Magazinele alimentare generale — intre orele 6,30—13 ; magazinele de carne, între 6—13 ; magazinele de pîine, între orele 6— 14 ; depozitele de vinuri între 7— 15.

Luni, 30 decembrie 1974, toate magazinele cu un schimb (care funcționează 8 ore pe zi) vor avea program prelungit cu două ore , o oră la prânz și o oră seara. Magazinele cu două schimburi (care funcționează 16 ore pe zi) vor avea program continuu, de la orele 6 la 21.

Marți, 31 decembrie 1974, magazinele cu un schimb : 6.30— 16 ; magazinele cu schimburi : 6—18 ; magazinele de pîine ; 6.30—18 ; magazinele de carne 6—17 ; depozitele de vinuri 6.30— 18.

Miercuri 1 ianuarie 1975, toate magazinele vor fi închise (de reținut însă că magazinul nr. 2, „Non-stop“, lucrează în aceste zile fără întrerupere, pînă in ziua de 4 ianuarie 1975).

Joi, 2 ianuarie, toate magazinele alimentare vor fi deschise între orele 6,30—12. Vineri, 3ianuarie 1975, toate unitățile alimentare vor avea program obișnuit.

★ De la Agenția TAROM Bacău aflăm că în zilele de 1 și 2 ianuarie 1975, cursele interne de avion nu circulă.

În vederea asigurării transportului de călători în condiții optime, cu ocazia vacanței și sfîrșitului de an, Autobaza Bacău a luat o serie de măsuri organizatorice privind Autogara din municipiul Bacău. Pentru zilele de la 28 DECEMBRIE 1974 ȘI PÎNĂ LA 4 IANUARIE 1975, se vor organiza și introduce curse suplimentare pe unele trasee cu afluență mare de călători cum sunt : BACAU — ONCEȘTI — PODU TURCULUI ; BACAU — GODINEȘTI ; BACAU — FRUNTEȘTI ; BACAU — RACIOTOASA — PODU TURCULUI ; BACAU — VALEA HOGII ; BACAU — RADENI ; BACAU — PRIVINCEA — UNGURENI ; BACĂU – BACALAU — SOCI ; BACĂU — GHEORGHE GHEORGIUU-DEJ — BRAȘOV : BACAU — MOINEȘTI — COMANEȘTI. Totodată, in Autogara s-a suplimentat personalul de serviciu. CASELE DE BILETE SI BAGAJE VOR FUNCȚIONA ZILNIC, ÎNTRE ORELE 5—20. Pentru asigurarea stării tehnice corespunzătoare a parcului de autobuze, personalul de întreținere și auxiliar a fost organizat pe echipe întărite cu meseriași pe diferite structuri, capabile să asigure asistența tehnică in timp minim.

O noutate la „Loz în plic” constă în faptul că si la sistemul de joc cel mai popular se atribuie, înafara DĂLȚILOR și autoturisme SKODA S 100 și TRABANT 601, pe lingă câștigurile în bani, introduse de curînd (40.000 și 30.000 lei).

* Pentru o bună servire a solicitanților, conducerea sucursalei județene „Loto—Pronosport“, ne face cunoscut că în zilele de 28—31 decembrie agențiile vor funcționa după programul zilelor de vîrf, respectiv între orele 7—22, ca și in zilele de 2, 3 și 4 ianuarie 1915.