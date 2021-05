– Vestiment Evolutiv. Sunteți cel mai cunoscut producător băcăuan de haine pentru copii. Cu o experiență de peste 25 de ani în domeniu, ați reușit mereu să veniți în întâmpinarea dorințelor celor mici și, bineînțeles, a părinților acestora, chiar și a adolescenților, pentru a îmbrăca un produs de calitate, frumos, modern, foarte comod și ușor de întreținut. Care este cheia succesului? A fost un an greu, din toate punctele de vedere, cum ați reușit să vă mențineți mereu sus?

– Eu nu cred că am venit în întâmpinarea tuturor cerințelor, dar cert este că am încercat din răsputeri, în toți acești mulți ani, nu doar să răspundem pretențiilor și nevoilor, ci să ridicăm serviciile noastre peste așteptările celor care ne-au ales ca furnizori de servicii pe acest segment. Ați vorbit de succes. Am impresia că acest cuvânt a căpătat alte dimensiuni decât avea înainte de declanșarea pandemiei de covid. Dacă vreți să vă răspund la întrebare, an ușor sau greu, mi-e imposibil să descriu sau să notez în vreun mod anul pe care l-am străbătut, trebuie să mai treacă timp să-l pot clasifica, nota. Pot să-l numesc an total atipic și sper să nu mai avem mulți asemenea, am pășit și în acest an pesimiști și suntem aproape la jumătate.

– Haine personalizate, imprimeuri, culori vii, accesorii, produse casual, de drumeție, office, steward, de plimbare, de joacă, haine de ploaie, de iarnă sau de vară. Industria produselor de îmbrăcăminte pentru copii este, poate, cea mai variată. Aici te poți juca oricând cu texturile, cu tendințe, nuanțe și tipare. Pretențiile nu sunt mari, pentru că cea mai importantă este calitatea materialelor. Dacă un adult mai poate face rabat în privința vestimentației sintetice, când e vorba despre copiii noștri ne gândim numai la produse de îmbrăcăminte de cea mai bună calitate. Așa este?

– De-a lungul istoriei, în modă, perioade de acest tip, nu doar pandemie, ci și războaiele au răsturnat total tot ce era modern. Se instalează alte standarde. Liniile în jurul cărora ne-am învârtit au fost tot timpul duse spre / din clasic, iar clasicul se poartă și în perioade de război. Diversitatea de servicii acordate consumatorului de produs textil nu a ajutat în această perioadă, activitatea s-a dus spre zona de interior, de stat în casă. Am diversificat și îmbunătățit ținutele de casă și pijamalele pentru întreaga familie, am făcut povești cu ținute pentru: mamă, fiică, tată, fiu, familii cu mulți membri și multe generații.

– Bucuria copilăriei se transpune și în hainele Vestiment Evolutiv. Inocența, puritatea acestei vârste se văd în croiala produselor create și distribuite de Vestiment Evolutiv, în calitatea texturilor, în varietatea de modele, în adaptarea lor la nevoile în continuă mișcare. Există și aici un secret? De unde vine inspirația?

– Trebuie să te faci copil de fiecare dată când îți dorești inspirație. Trebuie să visezi să cobori mult ca să poți înțelege copilului nevoia, dar chiar și așa, uneori greșim decodificând prost nevoile lor. Inspirația trebuie hrănită spiritual, câteodată, ca ea să vină. Mai are și ea nevoie de odihnă, uneori se ascunde de prea multă solicitare, alteori se sperie de cerințe.

– O întrebare simplă, dar poate foarte complicată: Cât de greu este să îmbraci un copil?

– Ar trebui să fie foarte simplu, dar… COPIL? Vârstă. Greutate. Sex. Necesitate. Educație. Buget. Cultură…

– Există modă și la copii? Putem vorbi de haine la modă pentru bebeluși și copii, pentru adolescenți și tineri? Sau cum dragostea nu are vârstă, nici… moda nu are vârstă?

– Sigur că există la orice vârstă. Dintotdeauna am fost preocupată să bucur copiii de toate vârstele.

– Pandemia de coronavirus ne-a introdus aproape pe toți în online. În școli s-a învățat online, mâncarea a fost adusă acasă prin comenzi online, toată lumea a luat cu asalt internetul, chiar și pentru a viziona un film sau a asculta un concert de muzică bună. Și comerțul online a prins mult mai bine. Cum s-a simțit această perioadă și la cumpărarea de haine? Ați reușit și în online?

– În toată această perioadă mi-am dorit enorm să văd din nou copii bucuroși alergând pe stradă. Am implementat sistemul online din 2007, dar nu am fost niciodată agresivi cu promovarea, cu publicitatea, în general. Consumatorii se împart în foarte multe categorii, unii se bucură de online, alți vor să vadă, să atingă, să probeze.

– Cât de important este să poți vedea un produs de îmbrăcăminte, să-l poți proba, să-l atingi, să alegi culoarea pe care ți-o dorești direct de pe raftul sau de pe umerașul din magazin? Asta pentru că am vorbit de comerț online unde, să fim sinceri și corecți, mergi de cele mai multe ori la ghici, cum se spune. Alegi de fapt niște poze, frumos prezentate, și speri ca atunci când intri în posesia hainelor comandate să fie exact pe măsura pe care ți-ai dorit-o, exact pe modelul și pe culoarea din acele poze. Alegi doar virtual și speri să porți ceva… real, corect. Și să-ți și stea bine, bineînțeles!

– Clar că e diferită o achiziție online, dar dacă oferi un produs de calitate, conform cu cerința, consumatorul revine cu mare drag. Ca și în magazinele fizice, poți fi dezamăgit de maximum trei ori.

– Este început de vară. Luna iunie începe cu Ziua Copilului. Mereu ați pregătit și ați promovat diferite oferte pentru a-i îmbrăca pe cei mici cu ce e mai frumos și elegant pe piață, mai confortabil și mai diversificat. Aveți și acum noi surprize pentru ei?

– În fiecare an pregătim cu mult suflet această zi și o subliniem cu multă dragoste și dăruire.

– Ce sfaturi le dați părinților, de data aceasta, atunci când doresc să cumpere un produs vestimentar pentru micuții lor. Ce le puteți spune despre „asta da” și „asta nu” e potrivit pentru copiii lor, pentru vârsta pe care o au, pentru mediul în care trăiesc? Sau nu trebuie privite așa lucrurile, nu sunt necesare toate aceste detalii…?

– Orice delaliu este foarte important. Lucrurile mari se fac din multe, multe mărunte. Obișnuiesc să-mi spun foarte des părerea, chiar dacă nu e solicitată, recunosc că pentru un timp unii se supăra, dar cei care rămân supărați sunt doar cei invidioși că am punctat corect, că am avut dreptate.

– Cât de mult impune un anumit statut haina pe care o porți? Cât de mult contează cu ce alegi să te îmbraci? Cum trebuie aleasă ținuta? În funcție de personalitatea fiecăruia, de stilul de viață? Cât de adevărată e vorba „haina îl face pe om”? Și, așa, ca o concluzie: cât de important este să știm să ne îmbrăcăm, pentru că, în final, despre asta de vorba. Despre arta fiecăruia de a se îmbrăca. De a purta cu plăcere un produs de calitate.

– E foarte complexă întrebarea. Am putea dezvolta mult, dar timpul fiecărui om este împărțit în foarte multe preocupări zilnice, dacă acordam timp echilibrat pentru tot ce avem de făcut în zi/ noapte va fi bine.

„Pentru noi, Ziua Copilului e în fiecare zi, dar doar astăzi putem să le urăm tuturor în mod oficial un sincer La Mulți ani!” Teodora Ana Cucu



„Gânduri bune și un sincer La Mulți Ani tuturor copiilor, mari și mici. La Mulți Ani, tuturor copiilor și, de asemenea, tututor părinților!” Andreea Iștoc



Andreea Iștoc „Biblia nu vorbește de zile de naștere sau alte sărbători care au legătură cu oricare altă zi. Cei care și-au serbat ziua de naștere și sunt scriși în Biblie, sunt prezentați ca exemple negative, ei nu credeau în Dumnezeu și a avut loc, chiar și o crimă cu acea ocazie. Biblia îndeamnă să considerăm fiecare zi un cadou de la Dumnezeu și să-i prețuim pe cei din familie în fiecare zi.” Ana Leahu



Ana Leahu „Nu este nimic pierdut atât timp cât credința stă în picioare, speranța nu moare, sufletul nu se dă bătut și capul se ridică. Totul va fi bine!” Liliana Rachita



Liliana Rachita „De la mine gânduri bune și de la Dumnezeu tot ce aveți nevoie!” Loredana Acatincăi



Loredana Acatincăi „Uneori, în unele lucruri trebuie să fim copii, să ne comportam ca niște copii și să dăm în mintea lor.” Antonina Diac

Antonina Diac „La Mulți Ani, copii frumoși ! Bucurați-vă de fiecare zi, de copilărie, o lume plină de veselie și seninătate.” Niculina Tofan



Niculina Tofan „Copii, astăzi este despre voi. Bucuria să vă lumineze chipul, iubirea să vă mângâie sufletul, inocența să vă însoțească mereu! Magazinul Number One vă așteaptă cu surprize!” Anca Dumitrescu



Anca Dumitrescu „În fiecare dintre noi se ascunde câte un surâs de copil! Astăzi, 1 Iunie, și în orice altă zi, Vestiment Evolutiv e alături de dumneavoastră și speră să îl regăsiți!” Teodora Ana