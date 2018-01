Caricaturistul Victor Eugen Mihai (VEM) împlineşte (nu vă vine să credeţi) fix 50 de ani, pe 30 ianuarie. De ziua lui, artistul îşi face (ne face) un cadou pe măsură: expoziţia de caricatură „VEM – 50”, care va fi deschisă publicului marţi, 30 ianuarie, ora 17.00, la Galeriile ALFA Bacău.

Prima caricatură, afirmă VEM, a făcut-o pe 20 ianuarie 1988, iar după şase luni ia „taurul" de coarne şi se prezintă la prima lui confruntare cu „leii" caricaturii româneşti de la Costineşti. Debutează la revista „Urzica" după alte trei luni, acolo primeşte şi botezul: VEM. Şi aşa i-a rămas numele, transformat, peste ani, în renume, susţinut de numeroase premii la saloanele Naţioanle şi Internaţionale de caricatură. Nu-şi uită niciodată maeştrii: Vasile Crăiţă Mândră şi Constantin Pavel. De altfel, Vasile Crăiţă Mândră va prezenta, împreună cu prof. Gheorghe Iorga şi criticul Adrian Jicu, expoziţia de la Galeriile ALFA.

