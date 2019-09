Sala mare a Palatului Administrativ a fost arhiplină, joi, la festivitatea de învestire în funcție a prefectului Valentin Ivancea și a subprefectului Paul Cotîrleț. Evenimentul a beneficiat de prezența lui Teodor Iulian Gheorghe, director general al Direcției Generale pentru Relațiile cu Instituțiile Prefectului din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Alături de șefii Prefecturii Bacău au fost prezenți parlamentari, lideri politici, vicepreședinții Consiliului Județean, inspectori șefi, directori, reprezentanți ai societății civile și, firește, angajați ai Instituției Prefectului.

Teodor Iulian Gheorghe i-a mulțumit ex-prefectului Maricica Luminița Coșa pentru întreaga sa activitate, apoi a precizat că la solicitarea dumneaei de a demisiona Guvernul României a adoptat Hotărârile nr. 651, 656 și 658.

Directorul general a citit hotărârile privind încetarea exercitării funcției de prefect de către Maricica Luminița Coșa și a hotărârilor privind exercitarea funcției de prefect al județului de către Valentin Ivancea și a funcției de subprefect de către Paul Cotîrleț, hotărâri semnate de prim-ministrul Viorica Dăncilă. După prezentarea documentelor, Valentin Ivancea, noul prefect al județului, și subprefectul Paul Cotîrleț au rostit jurământul de credință.

Valentin Ivancea: Fără „blocaje și inerții administrative”

Valentin Ivancea a mărturisit că-i va fi greu să se obișnuiască cu nouă titulatură, dar își va îndeplini atribuțiile cu determinare: „Este o funcție care mă onorează pe de o parte, dar pe de altă parte o privesc ca pe o responsabilitate, nu ca pe un privilegiu. În același timp, este încununarea unei munci adminstrative aflată sub semnul a două ingrediente: responsabilitate și implicare. Fără aceste două ingrediente nu putem spune că avem succes în administrație.”

Este ceea ce le va cere angajaților alături de care va lucra în echipă pentru ca toate proiectele județului Bacău să fie finalizate. Se va implica direct în derularea lor, pe modelul Grupului de lucru constituit pentru Centura Bacăului, pentru a nu apărea „blocaje și inerții administrative”. Implicare, management modern, eficientizare sunt direcțiile pe care le va urmări Valentin Ivancea în activitatea Prefecturii și a deconcentratelor.

„Mi-aș dori ca instituțional să fim mai aproape de cetățeni, mai prietenoși, mai deschiși la probleme acestora, a mai spus noul prefect al județului. Nu aș vrea ca solicitările cetățenilor să fie pasate de la o instituție la alta. Și aș vrea să ne gândim că noi suntem în slujba cetățeanului și să ne comportăm corespunzător. Mulțumesc, în final, doamnei Maricica Coșa pentru colaborarea în timpul exercitării mandatului de prefect și vă asigur pe toți că buna credință mă va călăuzi în continuare. Urez mai tânărului meu coleg mult succes și am încredere că are capacitatea de a se implica în rezolvartea problematicii administrative din cadrul județului Bacău.”

Paul Cotîrleț: „Nu este timp de adaptare”

Deoarece „cuvintele neurmate de fapte nu au nicio valoare”, Valentin Ivancea a anunțat că după ceremonie se va deplasa pe teren, la trei obiective aflate în lucru: DN 11 Onești – Poiana Sărată – Covasna, podul din Onești și DN 2G Bacău – Moinești.

A venit rândul lui Paul Cotîrleț, noul subprefect de Bacău, să se adreseze invitaților. El a amintit că, pe la 1829, exista funcția de ispravnic de județ, care e legată, semantic și practic, de îndeplinirea unei misiuni, apoi a adăugat:

„Misiunea mea, mai bine spus a echipei Ivancea-Cotîrleț este de a ne asigura că programul de guvernare al Cabinetului Dăncilă este bine pus în practică la nivelul județului Bacău. Vorbesc despre programul de guvernare deoarece îl cunosc foarte bine.

Am pus umărul la implementarea acestuia atunci când am ocupat o poziție la nivel central. Este un program de guvernare bine structurat, iar rezultatele notabile ar trebui să fie cunoscute de către publicul larg. Consider că am ajuns în conducerea acestei instituții într-un moment greu. De ce spun asta? Pentru că nu este timp de adaptare. Urmează alegerile prezidențiale, anul viitor, două scrutinuri electorale și noi trebuie să le gestionăm eficient.

Pregătirea academică și elanul tineresc mă fac să privesc cu încredere acest nou pas din viața mea și să cred că rezultatele vor fi conform așteptărilor. În verificarea actelor administrative nu voi ține cont de culoarea politică, nu voi ține cont de amicițiile pe care le am, așa cum s-a întâmplat până de curând în această instituție.”

Directorul general Teodor Iulian Gheorghe i-a urat un mandat liniștit și l-a asigurat că în viața prefecturilor întotdeauna apar momente complicate, nu doar acum.

Urări: „Un mandat ușor” și „fără cizme!”

Mulțumindu-i încă o dată pentru activitate, Teodor Iulian Gheorghe a invitat-o pe Maricica Luminița Coșa să se adrese auditoriului. „Mă bucur că s-a lămurit azi un lucru pe care mulți nu-l credeau, și anume că eu mi-am depus demisia. Da, mi-am dat demisia și am înaintat-o ministerului pentru că structura guvernamentală nu mai era aceeași. Am fost întrebată dacă am avut neînțelegeri cu subprefectul Valentin Ivancea. Nu, nu am avut niciun fel de înțelegeri și profit de această ocazie ca să-i mulțumesc pentru întreaga colaborare.”

Ea a mulțumit pentru colaborare și colegilor, directorilor, comandanților de arme, apoi i-a urat lui Valentin Ivancea mult succes și un mandat „fără cizme”, adică fără inundații. Cosmin Necula, primarul municipiului Bacău, i-a mulțumit ex-prefectului Maricica Coșa pentru pentru eleganța în relaționare și parteneriatul oferit municipiului Bacău, l-a lăudat pe Valentin Ivancea pentru calitățile sale, în mod special pentru priceperea cu care a gestionat „criza deșeurilor”, apoi a mărturist că are încredere în tinerețea și determinarea subprefectului Paul Cotîrleț.



Cuvinte frumoase au mai rostit Silviu Pravăț, vicepreședintele CJ, Miron Smarandache, senator, și Ionel Floroiu, deputat. În final, Teodor Iulian Gheorghe, director general în MAI, cel care i-a învestit în funcție pe Valentin Ivancea și Paul Cotîrleț, a lăudat buna colaborare dintre Instituția Prefectului și Consiliul Județean Bacău și a urat noii echipe succes și un mandat ușor, în aplauzele invitaților.