Unul din cei mai importanți specialiști în Noul Testament al lumii creştine este invitat în cadrul Conferinței Sfântul Spiridon, ediția a VIII-a

Bacăuanii se vor putea bucura sâmbătă, 6 iulie, începând cu ora 18.00, de o întâlnire cu Preotul profesor Vasile Mihoc, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sf. Andrei Şaguna“ din Sibiu, specialist în Noul Testament al lumii creștine și tată a 13 copii.

Evenimentul este organizat de către firmele băcăuane Universul Sănătății (US) Sf. Spiridon și Farmaciile Sf. Spiridon, care au ales ca să abordeze tema „Părinți și copii. În Hristos și în Biserică”, în cadrul ediției a VIII-a a Conferințelor Sfântul Spiridon.

„Preotul Vasile Mihoc a fost invitat să fie conferențiarul acestei ediții, deoarece, așa cum a mărturisit în mai multe rânduri, «cea mai mare bogăție o reprezintă copiii, familia», el însuși având o familie numeroasă cu 10 frați, 13 copii și încă 12 nepoți, astfel că experiența pe care o poate împărtăși celor ce doresc să fie prezenți la întâlnire este una valoroasă. De asemenea, este unul din cei mai cunoscuţi specialişti în Noul Testament al lumii creştine, fiind autor al numeroase volume de specialitate, articole şi studii ştiinţifice, apărute în varii limbi de circulaţie internaţională. Pentru meritele sale, acesta a devenit membru al: The Orthodox Society of Biblical Scholars și al Studiorum Novi Testamenti Societas (SNTS) și a primit multiple dinstincţii, atât în ţară, cât şi în străinătate”, ne mărturisește Alina Vrîncianu, farmacist manager US Sf. Spiridon.

Născut în data de 13 martie 1948, în localitatea Sfântul Ilie, judeţul Suceava, a urmat cursurile Institutului Teologic Universitar din Sibiu, obţinând licenţa în anul 1970. Se înscrie apoi la cursurile de doctorat ale Institutului Teologic din Bucureşti (1970 – 1973), unde obţine titlul de doctor în teologie, în anul 1983. Între anii 1977-1979 a studiat la „École Biblique et Arhéologique Française” din Ierusalim. În anul 1969 a fost hirotonit preot, iar în anul 1974 îşi începe activitatea la Institutul Teologic Universitar (azi Facultatea de Teologie „Sf. Andrei Şaguna“) din Sibiu, unde din 1983 este profesor titular de studiul Noului Testament şi conducător de doctorat. În paralel, după 1990, a predat temporar, ca profesor asociat, la facultăţile de teologie ale universităților „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca (1990-1992) şi „Aurel Vlaicu“ din Arad (1997-1999). În anul 2002, a fost profesor asociat la Crowter Hall College-University of Birmingham, Marea Britanie.

