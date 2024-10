Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău sărbătorește 60 de ani de excelență în învățământul sportiv

Pe 18 octombrie 2024, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a marcat o aniversare importantă: 60 de ani de învățământ superior sportiv, un moment de referință în istoria educației fizice și sportului din România. Evenimentul a debutat la ora 10.00, în Aula Universității, cu o ceremonie oficială de deschidere, urmată de cea de-a IX-a ediție a Conferinței Internaționale de Educație fizică și Sport, intitulată „Achievements and Prospects in the Field of Physical Education and Sports Within the Interdisciplinary European Education System”.

În deschiderea festivităților, Prof. univ. dr. ing. Dr.h.c. Valentin Nedeff, Președintele Senatului Universității, a oferit Facultății de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății o diplomă jubiliară, marcând cei 60 de ani de performanță academică în domeniul educației fizice. „Această aniversare reflectă nu doar trecutul nostru bogat, ci și viitorul promițător al sportului și educației fizice la nivel universitar”, a subliniat acesta.

Conferința Internațională, care reunește 300 de participanți din 16 țări și prezintă 150 de lucrări științifice, reprezintă un alt punct de atracție al manifestărilor. Decanul Facultății de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății, Conf. univ. dr. Dan-Iulian Alexe, a mulțumit tuturor colaboratorilor și sponsorilor care au sprijinit această inițiativă, afirmând: „Suntem mândri de contribuția noastră la dezvoltarea educației fizice și sportului pe plan internațional și așteptăm cu interes noile perspective interdisciplinare pe care le vom dezbate în cadrul conferinței.”

Aceste manifestări marchează un moment de sărbătoare și de reflecție asupra impactului pe care Universitatea „Vasile Alecsandri” l-a avut asupra educației sportive din România și Europa în ultimele șase decenii.