Punând în valoare întregul potenţial artistic, uman şi discografic, talentul şi măiestria tuturor membrilor, Ansamblul Folcloric Profesionist „Busuiocul”, continuând şi frumoasa colaborare cu actorii Teatrului Municipal „Bacovia” şi Filarmonica „Mihail Jora”, a oferit miercuri, 24 ianuarie, la Sala Ateneu, un superb spectacol omagial, dedicat Unirii Principatelor Române, de la 24 ianuarie 1859. Cei peste 400 de spectatori, iubitori de frumos, de artă, de folclor, au avut ocazia să participe la un regal artistic, în care şi-au dat întâlnire istoria, teatrul, poezia, muzica populară, dansurile şi nu în ultimul rând portul popular autentic. Scenariul, regia şi coregrafia, ca de fiecare dată, au aparţinut maestrului Petrică Vlase, cel mai longeviv şi apreciat director al unui ansamblu folcloric din România. Cu sala în picioare, Grupul folcloric de fete al Ansamblului „Busuiocul” a deschis spectacolul cu celebra melodie „Hora Unirii”, îndrăgită de toți românii. După aceea prezentatoarea Daniela Vrânceanu a invitat în scenă cunoscuţii solişti instrumentişti Marius Botea, cu „Doina”, la trompetă, Ionuţ Coman, cu „Balada” lui Ciprian Porumbescu, la vioară, melodii care merg la sufletul şi inima românilor de pretutindeni. N-a lipsit celebrul dialog dintre Mihail Kogălniceanu (Viorel Baltag) şi noul domn al Moldovei, dintre Moş Ioan Roată (Ştefan Alexiu) şi Al.I. Cuza (Bogdan Matei). Formaţia de dansuri populare, una dintre cele mai apreciate la evoluţiile ei pe scenele din ţară şi străinătate, a încântat publicul cu dansuri din Moldova, Muntenia şi Ardeal, iar solistele Georgiana Păduraru, Georgiana Tănase, Zinaida Bolboceanu, cât şi preoţii Ionuţ Avram şi Ciprian Ignat au încântat publicul cu melodii din folclorul moldovenesc. Întâlnirea publicului cu folclorul, cu poezia şi teatrul s-a încheiat cu Imnul României şi, din nou, cu Hora Unirii. „Spectacolul de astăzi este omagiul nostru adus înaintaşilor, celor care, prin voinţă politică, dăruire, dragoste de neam şi de ţară au făcut un prim pas, poate cel mai important – Unirea Moldovei cu Ţara Românească, act ce va fi temelia Marii Uniri de la 1918. Prin muzică, dans, poezie, băcăuanii au trăit, împreună cu noi, cele mai importante momente din perioada unionistă şi le mulţumesc că au venit în aşa număr mare.” Petre Vlase, director al Ansamblului Folcloric Profesionist „Busuiocul” 1 SHARES Share Tweet

