De mai multe zile, primim la redacţie telefoane din Italia şi din satul Ungureni. Vasilică Tudoriu este plecat în Italia şi de la începutul lunii iulie încearcă să ia legătura cu tatăl lui, Alexandru Tudoriu, din Ungureni, cătunul Slobozia, însă nu reuşeşte.

“Tatăl meu este abonat la Telekom, eu i-am plătit abonamentul pe trei luni înainte, însă telefonul este mort. Sunt disperat, nu ştiu nimic de tatăl meu. Am sunat la un prieten, în satul vecin şi l-am rugat să se ducă până acolo, să vadă care este situaţia. Mi-a spus că ar fi un cablu rupt de la începutul lunii iulie. Nu este nici internet. Am dat telefon la primărie, am vorbit cu dl Bibire, primarul comunei, care mi-a spus că o să se intereseze. Nu s-a întâmplat nimic. Cum este posibil, trei săptămâni pentru o simplă defecţiune? Cum ne puteţi ajuta? Cine ne poate ajuta?”, ne spune Vasilică Tudoriu.

Între timp, ne-a suant la redacţie, secretara comunei, Mihaela Vrabie, care ne-a confirmat spusele lui Vasilică Tudoriu. “Mai mulţi cetăţeni au reclamat la Telekom, de acolo li s-a spus că este rupt un cablu şi va fi reparat pe 3 sau 4 august. Am făcut şi eu acelaşi lucru, am primit acelaşi răspuns. Dar Telekom trebuie să ştie că în acel cătun este o şcoală, un dispensar veterinar, 30-40 de locuinţe, oameni bătrâni, bolnavi, unii cu dizabilităţi, singura lor legătură cu lumea este telefonul. Unde mai puneţi că nu mai există nicio altă variantă, nici mobilele nu funcţionează pe alte reţele. Suntem izolaţi. Până la urmă este vorba de un cablu rupt de o maşină cu gabarit depăşit.”, completează Mihaela Vrabie.

Mai aflăm tot de la interlocutoarea noastră că au apelat şi la Protecţia Consumatorilor, însă li s-a cerut probe. Ce probe?

Situaţia disperată de la Ungureni ne-a determinat să apelăm Telekom, la telefoanele indicate: 0766121234, 0214041234, cât şi la 0234204522 (Telekom Bacău). Am încercat şi pe telverde -0800800488. Am recurs şi la e-mail. Nu am reuşit să intrăm în contact cu Serviciul Deranjamente, pentru a afla care este situaţia şi când vor avea oamenii telefon.

Poate că semnalul nostru va avea ecou la societatea furnizoare de asemenea servicii.