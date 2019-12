Un nou proiect ERASMUS + Acțiune cheie 2, derulat de Colegiul Național de Artă „George Apostu”, în parteneriat cu școala Cpi As Mirandas din Spania, inițiatoarea proiectului și Italia, Polonia, Grecia și Turcia.

Prima mobilitate a avut loc în Ares, Spania, la școala coordonatoare, unde am participat cu o echipă formată din 4 eleve: Durlan Sofia, Stoleru Samira, Ciobanu Iulia din clasa a VI-a A(muzică) și Spătaru Ioana din clasa a VI-a B(plastică) și profesoarele Adriana-Cristina Busuioc și Daniela-Silvia Bîrzu.

Scopul proiectului este schimbul de bune practici, pe teme de largă actualitate: creativitate și cultură, predarea și învățarea limbii engleze, în special, precum și cultivarea cetățeniei europene, respectând cultura și tradițiile fiecărei țări. Se pune accentul pe promovarea metodelor interactive de predare și învățare a limbii engleze, implementarea și extinderea instrumentelor de învățare de înaltă calitate, adaptate la nevoile individuale, atât ale adulților cât și ale copiilor, în funcție de nivelul lor de pregătire. Este foarte importantă înțelegerea importanței sociale și educative a moștenirii culturale, contribuția sa majoră la crearea de locuri de muncă, la creșterea economică și, desigur, la consolidarea coeziunii sociale.

Obiectivele propuse sunt ințelegerea influențelor comune existente între tradiții și celebrarea lor, promovarea interculturalității prin comunicare și schimburi de bune practici, dezvoltarea creativității prin intermediul artei, colaborarea intre elevi pentru a crea lucrări de artă, încurajarea comunicării în limbi străine pentru a promova larga diversitate a limbilor europene și a culturii. Se va ajunge, astfel, la achiziții în ceea ce privește înțelegerea și acceptarea multiculturalității, a integrării sociale, conștientizarea manifestărilor artistice ca bază a schimburilor multiculturale.

Mobilitatea s-a desfășurat în perioada 24-29 noiembrie 2019, timp în care am particpat atât la activități în școală, cât și la drumeții și excursii care ne-au familiarizat cu zestrea culturală a zonei, precum și cu modul lor de viață în general, cu modul de gândire, de manifestare, de celebrare a diferitelor tradiții.

1 of 10

Astfel, am refăcut pelerinajul pe El Camino, până la Mănăstirea închinată Sfântului Apostol Iacob, am vizitat multe locuri istorice (Mănăstirea Santa Catalina de Montefaro din Ares, Sendiul Fundației CIEC (Centro Internacional de la Estampa Contemporanea), Turnul medieval din Pontedeume, Piața Maria Pita), am asistat și am participat, interactiv, la festivități tradiționale, „The Magosto Festivity” (o sărbătoare legată de recolta de castane) fiind cea mai importantă, activități care au avut darul de a ne face să înțelegem modul lor de a celebra, de a gândi, de a se comporta în diferite situații de viață comune.

Am admirat multe din cele peste 400 de replici realizate pe zidurile clădirilor din orașul Ferol, în tehnică graffiti, la pictura lui Velasquez, „Meninas de Canido”. De asemenea, am vizitat Acvariul impresionant și Muzeul de Stiințele Naturii „ Domus”, din A Coruña.

Programul a fost foarte dens, implicând de o manieră activă toți elevii, ceea ce este un mare câștig, urmând ca elevele partcipante să disemineze toată experiența acumulată, în colectivele din care fac parte.

De asemenea, informațiile vor fi diseminate și în cadrul unui consiliu profesoral, pentru ca toate cadrele didactice să fie la curent cu experiența acumulată în această primă mobilitate în țara gazdă.