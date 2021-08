,,Un drapel ridicat deasupra unui lagar de sclavi nu arata independenta lor ci numai nationalitatea sclavilor” spunea Iuliu Maniu fost deputat român de Transilvania în Dieta de la Budapesta, fost prim-ministru al României, președinte al PNȚ , deținut politic, decedat în închisoarea de la Sighet. Pe clădirea Guvernului României inutil flutură drapelul țării, inimile majorității celor adăpostiți în umbra sa nu mai bat pentru România. Premierul Florin Cîţu a lăudat iniţiativa Ministerului de Interne de a lansa proiectul-pilot (de la Cluj-Napoca) privind noile cărți de identitate electronice (cinci mii), pe care nu se mai regăsesc culorile drapelului național iar termenul „sex” a fost înlocuit cu „gen”. Încă un pas făcut spre ştergerea identităţii naţionale şi reeducarea populaţiei. Poate nu e mare lucru atâta vreme cât acest card e utilizat pentru legitimare. Poate fi interpretat așa, dar astfel legitimezi indirect anormalul care devine normal, viciul = virtute, iar cuvintele precum tată, mamă, patriotism capătă conotații dubioase.

România este stat național, așadar autoritățile centrale, guvernamentale sunt obligate să respecte identitatea națională reprezentată de însemnele tricolorului românesc, iar nu cele 114 identități de gen. Oamenii, ca persoane, nu au gen, acesta există doar în gramatică, nu și în biologie care operează cu noțiunea de sex: masculin și feminin. Mai multe voci din lumea politică, AUR dar și din PNL, la fel și Patriarhia Română au contestat noul model al cărților de identitate propus de Ministerul Afacerilor Interne. Chestorul de poliție Cătălin-Aurel Giulescu a participat la o conferință de presă organizată de Ministerul Afacerilor Interne, a explicat de ce noul buletin de identitate propus de autorități prevede „genul” persoanei, nu „sexul” ca până acum. „Implementarea a urmărit îndeaproape dispoziţiile HG 295 din 2021, care stabileşte şi aprobă normele metodologice de aplicare a legislaţiei privind evidenţa populaţiei. În anexele acestei hotărâri veţi găsi forma şi conţinutul documentelor”, a spus acesta. Dacă verificăm anexele Hotărârii de Guvern menționate, o să observăm că nu există prevederea referitoare la mențiunea ,,gen” ori eliminarea tricolorului.

Anexa 5 unde are sediu reglementarea formatului cărții electronice de identitate la pct.2, lit.A, subpunctul e) precizează; ,,genul titularului (F pentru feminin sau M pentru masculin)” ; la fel este precizat sexul titularului și în anexa nr.2, pct. 1 lit.k., pentru cartea de identitate clasică. Cineva, o autoritate, cu acordul premierului, a încercat să introducă fraudulos o modificare ,,gen” ce a scandalizat populația. Chiar dacă public MAI a precizat că va reveni asupra noului format, o anchetă ar trebui să clarifice cine și pentru ce a pus în mișcare o întreagă mașinărie oficială în slujba unor interese obscure pe bani publici. Presiunea pusă asupra populației ,,medievale” (în accepțiunea vicepremierului României și liderul USR-PLUS) nu se rezumă numai la aspectele formale cum ar fi cardul de identitate, ci țin să schimbe fibra națiunii de la bază., Conform; https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/barna-despre-legea-privind-educatia-sexuala-trebuie-sa-ne-gandim-la-copii-si-nu-la-himerele-medievale-ale-parintilor-1562977 Dan Barna a susținut obligativitatea copiilor de a urma cursurile de educație sexuală ca obiectiv al partidului din care se legitimează.

,,Trebuie să ne gândim la copii și nu la himerele medievale ale părinților. Cei care trăiesc încă în Evul Mediu pot să-și asume lucrul ăsta, …..” Domnul Barna opina că refuzul părinților de a accepta pentru copiii lor ora de educație sexuală presupune că; ,,… obligăm în continuare generații de tineri și tinere să facă lecția de educație sexuală în spatele școlii sau în toaletă”. Domnul Barna nu a intrat în detalii dar bănuim la ce se referă. Conform Standardelor pentru educația sexuală în Europa ale OMS pentru grupele de vârstă 0-4 ani, educatorul trebuie să ofere informaţii copilului despre ; “ …bucuria și plăcerea de a atinge propriul corp, despre masturbarea timpurie,” Pentru copii de la 4 la 6 ani ,ajungem la un alt nivel educaţional, În care, ,,…educatorul /învăţătorul trebuie să ofere informaţii copilului despre; “… relaţiile cu persoane de același sex ,ƒ diferite tipuri de relații (de familie)…” ( explicații ce depășesc înțelegerea și vârsta biologică a copilului) Practic, domnul Barna vrea să aducem ,,toaleta” ori ,, spatele școlii” pe care îl cunoaște domnia sa, în fiece clasă începând cu cele mai mici, pervertind instituțional inocența pruncilor, escamotând-o sub sintagma; ,,drept la educație sexuală”.

Dreptul constituțional al părinților (art.29 pct.6) în a alege modelul de educație al copilului său fiind în acest caz unul iluzoriu. Sigur că toți cetățenii României indiferent de ,,gen” au aceleași drepturi și obligații. În consecință pot dispune în limitele constituționale de modelul educațional al copiilor lor dar nu pot dispune asimilarea forțat- instituțională a unor modele improprii. Ajunși la maturitate, tinerii/trans man/trans woman/ bisexualii/ homosexualii/ demisexualii/ sapiosexualii/ autosexualii/ asexualii/ bigenderii sau trigenderii … etc., pot hotărî încotro se vor îndrepta. Acolo…., la maturitate, tinerii pot hotărî să devină ce vor după ce au trecut printr-o educație ce ține cont în mod obiectiv de biologie, anatomie, etc. pe care în primă fază trebuie să le cunoască. Ideologia de gen ori politica trebuie să vină după stabilirea bazelor. Aspiranții la schimbare pot astfel să devină intraspeciisexual, exterosexual, etnosexual, etc. și orice își pot imagina și dincolo de gen; „Româno-evreu” sau „Afro-moldovean“ ori ,,Vaccinat covid 19 ca aspirație” și de ce nu ,,AmericanoRus”.

Întâmplător ori nu, primarul USR-ist al Timișoarei, româno\germanul Dominic Fritz, a decis să finanțeze un festival LGBT pe Bega, prin intermediul centrului cultural de proiecte al instituției, înființat de actuala administrație pentru alocarea de fonduri către sectorul cultural, scrie ,,Banatul Meu.” Decizia vine în contextul în care edilul de la USR a decis tăierea finanțării „unor festivaluri de renume precum Timfloralis”, notează sursa citată. Ca și festivalul de la București, (neautorizat de primăria capitalei în primă fază), festivalul timișorean LGBT se va desfășura pe mai multe zile, în perioada Postului Sf.Marii, terminându-se chiar în ajunul marii sărbători a Adormirii Maicii Domnului. „Această săptămână de PRIDE TM este o celebrare a progresului, a incluziunii, a artei și a identității queer. Comunitatea LGBTQIA+ din Timișoara începe să fie mai loud și mai proud”, scriu organizatorii pe pagina de facebook a manifestării. Și sigur asta e fix problema celor implicați. Dar, pe data de 14 august, chiar în ajun de Sfânta Maria, în Parcul Central de lângă Catedrala Ortodoxă va avea loc „Pride in the Park, o întâlnire comunitară, unde participanții se vor (re)conecta cu oameni dragi”, continuă mesajul. Să fie o coincidență ori o provocare?

Ce se întâmplă în România e în fapt rezultatul unei politici de anulare a identității naționale la care au contribuit cu sârg și politicienii noștri trimiși la Bruxelles. La nivelul Parlamentului European există un glosar intern cu scopul asigurării utilizării unui limbaj nediscriminatoriu și incluziv. Ghidul prezintă mai multe recomandări despre ce termeni ar trebui folosiți în Parlamentul European. Între aceștia, este și recomandarea evitării folosirii cuvintelor „mamă” și „tată”, dar și „oameni sănătoși” sau „persoane normale”. Este interzis să pronunți termenii „gay, lesbiană, homosexual”. Expresia „căsătorie gay” trebuie înlocuită cu „căsătorie egalitară”. De asemenea, este incorect să spui „drepturile homosexualilor”, trebuie folosită construcția „comportament egalitar, echitabil”, Este greșit și să te referi la „schimbare de sex”, poate fi vorba doar despre „tranziție de gen”, conform https://www.ilgiornale.it/news/cronache/ora-lue-vuole-imporre-neolinga-politicamente-corretta-1931423.html Și dacă aveți impresia că sunteți bărbați ori femei – vă înșelați, în noul limbaj intervertit sunteți ,,cisgenderi”.

UE a devenit astfel un creuzet birocratic care a depersonalizat răspunderea pentru deciziile luate în interesul globalismului corporatist și în detrimentul propriilor cetățeni. E o uniune economică ce nu a reușit să devină una politică și cu atât mai puțin, una militară. Pe de altă parte, a reușit să-i emasculeze, să-i transforme în eunuci fără putere reală de decizie pe toți liderii politici naționali: președinți, prim-miniștri, miniștri, parlamente. Cu câteva excepții (Ungaria și Polonia), țările din Europa nu mai sunt conduse de politicienii aleși în fiecare țară, ci de multinaționale, conglomerate pharma, de bănci, de fonduri de investiții (BlackRock, Vanguard), de NATO, de servicii, CIA, NSA, MI6, BND (Bundesnachrichtendienst ) și de extrem de contraproductiva și costisitoarea birocrație bruxelleză. O rostogolire în haos ce pare de neoprit…

Jr. Adrian M. Ionescu