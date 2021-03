În spatele adevăraților medici, prin mâna cărora creatorul face minuni, ca și în orice altă profesie de altfel, se insinuează mediocritatea, obedienții sistemului. Umerașele suport pentru halate albe. Sistemul medical e bolnav și nu de acum, ci de mai multă vreme. Dar legea nescrisă, omerta, jugulează pe cei din sistem care îndrăznesc să vorbească. A îndrăznit dr. Adina Alberts, spunând lucruri de bun simț comun, într-o postare: „Dragii mei, sunteți internați in Spitale cu Covid, cereți medicilor să vă spună schema de tratament pe care v-o administrează. Au obligația să vă informeze! … sunt mulți pacienți tratați aiurea, cu tot felul de medicamente experimentale, scumpe, fără indicatie in Covid, iar complicațiile își fac apariția. Nu acceptați Kaletra pentru tratarea Covidului. AVEȚI ACEST DREPT, conform art 18 si 19 din Legea 46 din 2003. Acționați, până nu e prea târziu! Aveți părinți sau rude apropiate internate în spitale în stadii medii/grave de Covid, cereți-le acestora, cât mai puteți, acordul în SCRIS, consemnat și în fișa de internare, ca să puteți avea acces la informații despre schema de tratament aplicată. (!!!! s.n.) Asta pentru situația de nedorit, dar posibilă, în care lucrurile se complică și pacientul devine inconștient. Cereți să verificați cu ochii dvs. fișa de tratament a rudei dvs. pe baza împuternicirii primite, (!!!s.n.) conform art 22 si a art 24 pct 2), din Legea 46 din 2003. Iar dacă nimic nu mai funcționează, cereți medicilor să le dea Ivermectina! Dacă refuza, cereți-le din nou! Și dacă totuși refuză cu vehemență, scrieți-mi mie în privat! Aveți grijă ca să aveți dovezi că acești medici au refuzat sa încerce ORICE ca să vă salveze persoana apropiată. Și mai important …. nu mergeți la spital dacă nu este musai… “, a scris aceasta pe pagina ei de Facebook. Pentru aceste declarații, dr. Adina Alberts este cercetată de către Colegiul Medicilor urmare a reclamației formulate de către un coleg farmacist.

Actorul Jean Paler de 12 ani se luptă cu afecțiuni la inimă. A fost operat de cinci ori, punându-i-se un fibrilator și 4 stenturi. În sept.-oct. anul trecut a fost internat la spitalulul Tractorul din Brașov, unde a trebuit să fie testat COVID. Iată ce a declarat actorul despre acea perioadă de testare: „Ne încuiau ca pe câini în saloane, am vrut să plec, am ieșit pe holul spitalului, iar dintr-o dată m-am trezit cu vreo cinci pe mine, deși zile întregi n-am văzut țipenie de om, au sărit pe mine, mi-a dat unul brânci, unul m-a lovit, da, da au dat în mine. Unul dintre asistenții medicali, poate chiar medici erau, nu sunt sigur. Au dat în mine și au țipat la mine, mi-au zis: intră, mă, înăuntru, nu știi că n-ai voie, al dracului, nu auzi că n-ai voie să ieși pe hol. Alții mă loveau, alții mă drăcuiau. Alții îmi spuneau frumos. Am înțepenit de frig acolo, nu mai puteam rezista, le ceream să facă ceva, pentru că mă îmbolnăveam mai rău și mă băgau cu forța în camera de tortură. Asta am trăit. Când m-am externat din acest spital m-am rugat la Bunul Dumnezeu, m-am închinat și m-am rugat și am mulțumit că am scăpat de pușcărie”, a povestit Jean Paler pentru Fanatik. Evident că nu s-a sesizat Colegiul Medicilor.

La Spitalul Județean Constanța, în Secția de urgențe o femeie a murit după ce a așteptat 16 ore pe hol. Rezultatele au arătat că avea lichid în cutia toracică. La orele 11 și-a dat duhul în brațele fiului său: ,,S-a aplecat spre față, am întrebat-o ce are, nu mi-a răspuns, mi-a murit efectiv în braţe,….nu a venit nici un doctor nici să o consulte, nici nu s-au luat nici un fel de măsuri legate de rezolvarea problemei…”, a declarat fiul femeii. Asta se întâmpla în luna februarie anul trecut. La jumătatea lunii martie anul acesta, în același spital, o altă femeie moare legată de pat de astă dată. S-a internat pentru că avusese un atac vascular. Infecția Covid a contactat-o în spital. După mărturiile femeii internate, înregistrate de fiica acesteia (Amalia Tudor), pentru că s-a plâns fiicei ei că nu primește apă de 5 ore, asistenta i-a aruncat mâncarea pe jos, apoi i-a pus-o în farfurie să o mănânce. Femeia a murit, dar înregistrările au rămas. Fiica spune că specialistul legist a constatat că mama ei avea lovituri pe față, pe mâini și pe picioare, dar și urme de legături.

Colegiul Medicilor Bihor a fost sesizat săptămâna trecută, dar nu cu această cauză. Ci cu o plângerea împotriva dr. Flavia Groşan, formulată de un coleg medic, și nu pentru că ar fi tratat necorespunzător un pacient, ci pentru că, cităm ,, … a făcut afirmaţii care au adus grave prejudicii corpului medical prin sugestia că medicii specialişti infecţionişti şi ATI ar face rău pacienţilor, dar şi prin faptul că neagă protocoalele de tratament Covid practicate în spitale. Am invitat-o la Comisia de Etică să îşi justifice afirmaţiile. Am sunat-o azi şi părea chiar bucuroasă“, a declarat, pentru ebihoreanul.ro, Carmen Pantiş, preşedintele Colegiului Medicilor Bihor. De fapt ,,medicul indisciplinat” este medic pneumolog-bronholog și are până acum aproape o mie de pacienți Covid vindecați fără o zi de spitalizare, doar cu medicație. ,,Covidul este o pneumonie, una atipică, dar pneumonie, și trebuie tratată ca atare”, spune dr. Groșan.

Administrarea Kaletrei și a Codeinei în Covid este considerată o mare greșeală de către medicul Flavia Groșan, pentru că acestea, spune medicul, agravează boala. Însă, administrarea acestor medicamente este prinsă în protocoalele aprobate de Ministerul Sănătății, iar specialiștii noștri, care le-au avizat, dar care nu știm cine sunt întrucât numele lor e secretizat, sunt considerați infailibili. Așadar dacă cineva din interiorul breslei îndrăznește să aducă observații schemelor de tratament este pus la zid de sistem prin intermediul propriilor colegi. Dar aceste scheme de trament au fost modificate mai tot timpul pentru că s-a dovedit în practica curentă că parte dintre medicamentele utilizate sunt contraindicate, ori ineficiente.

,, În India numărul de infectări a scăzut din toamna trecută de zece ori, de la 100.000 pe zi, la 10.000 de infectări, scădere ce nu poate fi pusă pe seama testării…” conform BBC. În India trăiesc peste un miliard trei sute șaptezeci de milioane de suflete, un număr foarte apropiat de populația Chinei. Cum au putut milioane de indieni să treacă prin pandemie ca asimptomatici, este inexplicabil pentru experți. Sunt mai multe păreri, care acum se bat cap în cap cu ce spuneau în toamnă. India e o țară săracă cu o populație ce majoritar nu-și permite să cumpere o mască/zi. Chiar dacă India se situează pe locul trei în lume la rata de infectării cu SARS CoV-2 , respectiv 11.682.440 persoane infectate și 160.181 decese, asta nu înseamnă foarte mult, dacă facem analiza comparativă. SUA, cu un sistem medical superperformant și o rată de vaccinare ridicată, a înregistrat un număr de 30.527.250 infectări și 555.361 decese raportat la o populație de 331.352.000 locuitori. Adică o populație de patru ori mai redusă decât a Indiei a înregistrat o rată de mortalitate de cca. 3,5 ori mai mare. (???) Nici Regatul Unit nu se simte mai bine în ciuda măsurilor restrictive. Cu o populație de 67 milioane de locuitori a înregistrat 126.172 decese.

Autoritățile indiene susțin că au deja imunitatea de turmă, după descoperirea încă din iunie anul trecut a eficacității ivermectinei în tratarea virusului. Cel mai mare stat din India, Uttar Pradesh (cu o populație de 230 milioane locuitori), anunța că înlocuiește tratamentul hidroxiclorochină (introdus și în schema noastră de tratament n.n.) cu ivermectina pentru prevenirea și tratamentul COVID-19. ,,În timp ce America continuă campania agresivă a vaccinurilor farmaceutice scumpe și periculoase, India a dezvoltat un set de tratament COVID-19 –miraculos-, eficient și sigur. Acesta costă doar 2,65 USD de pacient și a ajutat la scăderea cazurilor de infectare în a doua cea mai populată țară din lume,…” potrivit LifeSiteNews. India fabrică ivermectină proprie sub marca „Ziverdo Kit”. La noi ivermectina a fost scoasă și din farmaciile veterinare. Dar India nu beneficiază de expertiza infailibililor noștri specialiști. Nu, India nu are experți de acest calibru, distanțare socială și, probabil, nici televizoare suficiente, indispensabile promovării virusului în comunitate….

Jr. Adrian M. Ionescu