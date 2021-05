* Trolam pe la “Le Monde” și le spun că decizia de a ocoli Bielorusia nu o să țină mult, companiile aviatice trebuind să-și recupereze creșterea consumului de kerosen. Bang! Vine unul să-mi spună că democrația nu are preț. Îi replic faptul că Franța vinde anual arme saudiților de 1,4 miliarde de euro, deci care e prețul democrației?! Bang! Comentariul meu dispare. Democrație, dar nu pentru toți. Iar se mai bagă una în seama că c’est n’est pas possible să forțezi un avion să aterizeze doar că să arestezi un dizident și așa mai departe. Îi zic că prin 1957 Franța a deturnat un avion care făcea curse între Maroc și Spania că să-l prindă pe liderul revoltei algeriene. Bang! Și comentariul ăsta dispare. Democraților ăstora le pute rău când le amintești că au făcut la fel ca ăia de-i numesc, azi, dictatori…

* A spune despre Protasevici ăla că e jurnalist, când el e, de fapt, doar un activist politic, înseamnă a jigni puținii jurnaliști care au mai rămas.

* Întrebat dacă aterizarea de urgență a elicopterului militar american în lanul cu porumb din România a fost provocată tot de Lukașenko, un purtător de cuvânt al Pentagonului a răspuns scurt:

– No, this time it was the aliens.

Asta e la mișto, pentru cei care nu s-au prins de poantă. Să n-avem discuții!

* Guvernul britanic a recunoscut că a folosit datele telefonice pentru a analiza tiparele de mișcare ale oamenilor fără cunoștința lor ca parte a unui studiu de vaccinare. The Telegraph a citat un raport al Independent Scientific Pandemic Insights Group on Behavior (SPI-B) în care se spunea că cercetătorii de la Universitatea din Oxford folosesc în mod secret datele de pe telefoanele mobile ca parte a studiului lor despre modul în care vaccinarea afectează stilul de viață al oamenilor.

* Vestea bună e că la toamnă nu o să fie valul patru. Vestea nasoală e că tot veți intra în lockdown. De data asta din cauza extratereștrilor și va trebui să cumpărați din nou măști, că ăstora nu le place să vă vadă botu’…

* Un oarecare, după ce a fost refuzat când a încercat să schimbe 50 de lei că să-și ia o cafea (cică politica magazinului nu permite asta), ar fi jurat să nu se mai apropie de respectiva unitate comercială și ar fi luat cafea din altă parte. Nu și Dionisie. De când a fost refuzat, își ia cafea numai de acolo. Cu bancnote de 10 lei. Automatul dă rest doar în fise de 50 de bani. O cafea costă 2 lei, rezultă că restul e compus din 16 fise de 50 de bani… De atunci are mereu mărunțiș. Politica lui Dionisie…

* – Alo! Bună dimineața. Domnul Dionisie? Suntem de la Compania Biotehnovaccinomedica și am vrea să știm dacă v-ați vaccinat împotriva COVID 19 și dacă …

– Domnișoară, pe matale nu te-ar deranja dacă ai fi întreruptă de un telefon stupid în timpul unei partide de sex?

– Ba da, dar nu cred că asta făceați la ora asta…

– Nu domnișoară, dormeam. Și visam că fac sex. Dar acum că m-ai trezit și visul s-a dus, cum procedăm: vin eu la tine sau vii matale la mine?!