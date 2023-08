Ultrascurte

* Se întreabă unii, cu lacrimi de crocodil, cum am ajuns în situația asta nasoală economic deși perspectivele pareau bune… Răspunsul e simplu: perspectivele alea erau falsificate. De când s-a pornit pandemia și, apoi, războiul, economia a fost dusă de râpă prin cheltuieli inutile, exagerate sau prin trimiterea de mărfuri în Ucraina, la comanda “aliatului strategic”. Iar pentru ca să nu se vadă efectele, s-au șpăguit statisticile ca să pară că totul merge strună. Și da, echilibrul este ținut în frâu prin măsuri politice. Că dacă se apucă agențiile de rating să publice adevăratele perspective ale României, ajunge euro pe la 7 lei cel puțin.

* Vine Dionisie:

– Bă, băiatule, io zic să nu mai faci misto de țefeliști, cocalari, bombardieri și nici chiar de ăștia din administrație care se cred primari…

– Da’ de ce?

– Nu înțelegi nimic: ăștia pe care-i înjurați toți vor fi viitorii sfinți ai închisorilor!

* Inteligenții de la cârmă R. Moldova i-au interzis intrarea în țară lui Goran Bregović, care tocmai aterizase la Chișinău și avea concert… Dacă autoritățile moldovene ar fi dat vreun comunicat explicativ, acesta ar fi sunat așa: “Be he he, behe, beheeee be he he”…

* Și dacă tot a venit vorba de R. Moldova, grupul infracțional organizat care conduce țara a decis să anuleze obligativitatea ca magazinele să aibă 50% mărfuri autohtone. Când se va termina, pe ăștia o să-i tragă în țeapă.

* La Carrefour am văzut gheață mai scumpă decât carnea: 35 de lei kilul. E aia la pahar de 140 de grame. Perfectă pentru fițele românilor!

* De câteva săptămâni, forțele de ordine organizează razii prin cluburi, fac filtre rutiere, controlează, dau amenzi în draci. Apoi au început să apară intervenții spectaculoase ale forțelor de ordine, ba calmează niște bătauși, ba rezolvă niște probleme, ba… înțelegeți despre ce e vorba. Pare că băieții de la butoane au nevoie să repare urgent imaginea forțelor de ordine pentru că, aparent, se apropie o lebădă neagră și e nevoie de un mecanism de reprimare care să fie funcțional.

* Ați observat că nu există nicio emoție legată de mega-incendiul din Hawaii? Au murit peste 100 de oameni, peste 1000 sunt dați dispăruți, case arse la greu, dar nicio etichetă cu “Je suis Maui”, nicio preocupare față de subiect, nicio lacrimă… Unde sunt vremurile când românii donau pentru Notre Dame, când se tăvăleau în chinuri pentru incendiile din Australia sau când plângeau pe umerii grecilor?!

* Vine o doamnă la Dionisie:

– Domnule Dionisie, noi, părinții, am decis că e vremea să dăm drept de vot copiilor de 16 ani.

– Minunat, doamna, absolut minunat! Dar de ce să ne oprim aici, doar la vot?

– Adică?

– Să decidem tot acum și că, la 15 ani, elevii să dea un examen și dacă nu iau notă de trecere, să termine cu școala. Să fie trimiși, de exemplu, în minele de cărbuni sau în Armată. Și pentru ca totul să fie democratic, o să-i punem pe copii să voteze dacă sunt de acord sau nu cu acest lucru…

– Adică niște copii fără experiență de viață să decidă viitorul copilului meu?!

– Păi, la început păreați de acord ca un copil să decidă viitorul meu…

* În SUA, intrarea mulțimii în clădirea Congresului este tratată ca o tentativă de lovitură de stat, participanții la eveniment fiind arestați și judecați. În România, jandarmii care au împiedicat intrarea mulțimii în clădirea guvernului sunt judecați pentru că n-au lăsat participanții la un miting neautorizat să facă ce vor.