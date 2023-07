Trofeul Dedeman & Simba Invest, gata de start

Competiția ITF dotată cu premii în valoare de 25.000 dolari plus ospitalitate va debuta duminică, 23 iulie, pe terenurile SCM Bacău, cu meciurile din calificări. La ediția din acest an și-au anunțat prezența doi tenismeni din Top 300 ATP: argentinianul Casanova, câștigătorul competiției băcăuane la dublu în 2018 și tunisianul Echargui, finalistul de anul trecut

Pe terenurile de tenis ale bazei SCM Bacău, temperatura este în creștere. La propriu, așa cum o arată termometrele. Dar, mai ales la figurat: la orizont se află cea de-a 22-a ediție a Trofeului Dedeman & Simba Invest, competiție ITF dotată cu premii în valoare de 25.000 dolari plus ospitalitate. Și în acest an, turneul finanțat de Compania Dedeman și de Simba Invest reunește tenismeni de pe tot globul: din Argentina și Marea Britanie, din Brazilia și Statele Unite ale Americii, din Tunisia și Franța, din Ucraina și Bulgaria, din Canada și Italia. Și, păstrând tradiția, pe tabloul principal găsim nume din Top 300 ATP. Nume cunoscute precum cel al argentinianului Hernan Casanova (nr. 259 mondial), care a participat la competiția băcăuană încă din vremurile în care aceasta era intitulată Trofeul Municipiului, trecându-și în cont și un succes la dublu în 2018. Nume cunoscute precum cel al tunsianului Moez Echargui (279 în lume), finalistul ediției de anul trecut. Până de curând, pe lista participanților din 2023 figura și câștigătorul din 2022 al Trofeului Dedeman & Simba Invest, Oliver Crawford.

„Bacăul este un oraș cool, în care m-am simțit bine și care mi-a purtat noroc deoarece aici am reușit să câștig prima finală din cele patru disputate în 2022”, declara, vara trecută, Crawford, după victoria din ultimul act, repurtată cu scorul de 2-6, 6-3, 7-5 contra tunisianului Echargui. O finală derulată, din cauza ploii, în sala Dedeman. Anul acesta, în schimb, vremea face cu ochiul terenurilor SCM Bacău.

„Noi suntem pățiți, prin urmare, avem alternativele la îndemână. Dar, din ceea ce ne arată buletinul meteo, cred că vom putea duce turneul cap-coadă, fără probleme, la noi la bază. Așteptăm publicul la meciuri deoarece și în acest an turneul se anunță unul foarte interesant”, a declarat organizatorul și sufletul competiției, antrenorul SCM Bacău, Mihai Ciuntea. Și apropo de SCM Bacău: chiar dacă generațiile s-au schimbat, iar noul val este încă foarte… verde, gruparea băcăuană va avea și la această ediție a Trofeului un participant, în persoana foarte tânărului Răzvan Doboșeru (15 ani), beneficiarul unui wild-card în calificări. România este și ea bine reprezentată, de vreme ce, din cei 18 nominalizați pe tabloul principal, cinci evoluează sub tricolorul roș-galben-albastru: Filip Cristian Jianu (nr. 312 ATP), Cezar Crețu (nr. 405), Radu Mihai Papoe (nr. 633), Dan Alexandru Tomescu (nr. 692) și Vlad Andrei Dancu (nr. 719). Sâmbătă are loc tragerea la sorți a meciurilor din calificări, iar duminică debutează jocurile de calificare. Pe 25 iulie încep meciurile din primul tur la simplu, finala competiției fiind programată duminică, 30 iulie. Crește temperatura, crește!