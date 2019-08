La sfârșitul săptămânii trecute a avut loc la Piatra Neamț ediția 2019 a prestigiosului Concurs Internațional de Muzică pentru Copii „Volare”. Cu un juriu de excepție, cu membri din Italia, Ucraina și Republica Moldova, Marele Trofeu al categoriei 8 ani a fost adjudecat de Delia Maria Sava din Bacău. Reușita Deliei a fost cu atât mai spectaculoasă și importantă întrucât, cântecul interpretat, „Stea printre stele, mama mea”, compoziție a lui Costel Bulete, este unul greu, pretabil pentru o voce mult mai matură, de peste 16 ani.

În urma succesului repurtat la Piatra Neamț, am obținut o „audiență” la proaspăta câștigătoare a Concursului Internațional „Volare” în încercarea de a afla cât mai multe despre ea. În ciuda faptului că pe scenă este foarte dezinvoltă, la vederea microfonului de reporter micuța Delia a devenit sfioasă și emotivă. Cu o voce ștrengărească ne spune că are aproape 9 ani (pe care îi împlinește în decembrie-n.r.) și că este elevă în clasa a II-a la Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Bacău. Îi place la școală și dintre materiile ei preferate, pe lângă „mate”, cel mai mult îi place „engleza”. Pentru că Delia are experiența scenei de ceva vreme am întrebat-o de câți ani cântă. „Cânt de la vârsta de 4 ani și chiar nu-mi mai amintesc cum am început.

Dar am vechime de acum”, spune Delia zâmbind. Și ca să întărească faptul că nu este o cântareață oarecare ne spune și că are un videoclip. Este vorba de „Scrisoare către Dumnezeu”, muzică și text Viorela Filip, un cântec care a fost foarte apreciat, din nenumăratele piese pe care ea le interpretează. Este vorba de un cântec cu mesaj și cu o încărcătură emoțională deosebită, remarcat de Marius Fundulea, cel care a realizat videoclipul.

Delia Maria Sava a câștigat foarte multe trofee și distincții, cu toate acestea, este greu să spună care au fost cele mai importante dintre ele. Având în vedere aceste lucruri, totuși nu poate uita primul trofeu pe care l-a câștigat la un concurs la Ateneu, „Vis de stea”, când a câștigat trofeul categoriei și avea doar 5 ani și jumătate. Pe atunci era elevă a Palatului Copiilor Bacău și prima reușită a înregistrat-o cu piesa „Sunt chic”. La Palatul Copiilor, acolo unde a activat la început, aproape trei ani, a studiat cu prof. Claudiu Filip.

Apoi, drumurile Deliei s-au intersectat cu cele ale profesoarei Maria Tanasă de la Fundația Teatrală Neghiniță și a început să studieze în privat, colaborare în urma căreia au apărut și rezultatele.

Astfel, în cei câțiva ani de activitate, Delia Maria a adunat foarte multe trofee, medalii și diplome, având acasă un loc dedicat pentru toate acestea. În aceste condiții, micuța cântăreață nu a făcut eforturi susținute și nu s-a gândit serios la o carieră în acest domeniu. Evlouția ei a fost cât se poate de naturală și cei din jurul ei nu au pus presiune preferând ca Delia să aibă o copilărie normală și să facă totul din plăcere.

Mama Deliei își aminteste că micuța a început să cânte și să danseze încă de când a făcut primii pași: „Prima dată a început pocnind din degete. Nu se uita la desene când era foarte mică. Prefera să asculte muzică”, a povestit Sorina Sava, mama Deliei. După ce a crescut și a început să pronunțe mai clar cuvintele, Delia a trecut la imitat personaje. Era clar că avea înclinații artistice, așa că a fost îndrumată către canto. Piesele pe care le interpretează sunt din muzica ușoară, alte genuri nefiind cele mai recomandate pentru ea, în sensul că Delia transmite foarte bine emoțiile și sentimentele din acest gen. Asta nu înseamnă că în viitor nu va aborda și cântece din alte genuri, cum ar fi disco sau pop.

În cei câțiva ani de carieră muzicală Delia a participat la multe concursuri și festivaluri naționale și internaționale, dar niciodată în străinătate, punând bine în balanță avantajele și dezavantajele unor astfel de deplasări.

Cu toate acestea, participările din țară au fost la evenimente care au avut un nivel ridicat de preselecție, concursuri și festivaluri de prestigiu cu cei mai buni dintre cei buni. La un astfel de concurs, un loc III poate fi mult mai prețios decât un mare trofeu la un simplu eveniment la care sunt oferite șanse mari copiilor începători. Atunci când era începătoare, Delia își dorea cu ardoare să ia locul I la orice concurs și nu de puține ori era supărată că nu a câștigat. Timpul și experiența au maturizat-o și astăzi altfel vede lucrurile, realizând cât de importantă este evoluția în încercarea de autodepășire. Așa că acceptă orice premiu și își dorește să fie jurizată obiectiv. Acum, în funcție de concurența care există în concurs și de evoluția fiecărui participant, coroborat cu prestația ei pe scenă, Delia poate estima locul pe care îl va ocupa la final.

Dincolo de ideea de concurs, în acest „domeniu” sunt cam aceiași participanți. Astfel s-au creat mai multe prietenii cu copii din toate colțurile țării, iar sentimentul de rivalitate a fost dizolvat. Copiii nu fac competiție. Ei plâng împreună în culise, se susțin unii pe alții, se încurajează atunci când evoluează pe scenă și învață unii de la alții. Astfel, fenomenul devine un câștig enorm pentru fiecare copil pentru că ei sunt pregătiți cel mai frumos și cel mai bine pentru viață.

Delia cântă din pasiune, iar pentru ea școala este foarte importantă. De aceea se pregătește, învață și în particular. Pe parte artistică, pe lângă canto, micuța cântăreață face și pian. Așa că,doar pentru canto se rezumă la doar trei-patru ședințe de câte o oră pe săptămână. Doar în preajma concursurilor pregătirile se intensifică, ore zilnic la care se adaugă pregătirile de acasă, pentru că Delia are acasă dotările unui studiou, cu microfon, boxe, pian… „Este o muncă titanică și dacă nu o iubești nu poți să o faci. Probabil că de asta nu o face oricine. Dacă nu ai starea necesară, nu poți transmite emoție”, a precizat Sorina Sava, mama Deliei.

Din experiența acumulată la concursuri Delia a tras foarte multe concluzii, ceea ce cu siguranță o va ajuta în viață. Curiozitatea ne-a îndemnat să aflăm mai multe despre cum se desfășoară aceste concursuri și festivaluri. Cert este că nu este ușor, mai ales la evenimentele cu foarte mulți participanți și nu este de ajuns o singură zi. Drept exemplu este dat „Volare”, de la Piatra Neamț, care se derulează de obicei de joi până duminică. Au fost situații când la unul dintre concursuri s-a cântat până la ora 1.00 noaptea. Prezent în juriu, Aurel Temișan a declarat că dacă acel festival nu se împarte pe mai multe zile el nu-l va mai onora cu prezența. Pentru că nu se poate să le ceri copiilor să dea randament maxim la ore târzii, obosiți și infometați.

Revenind cu atenția pe proaspăta câstigătoare a Marelui Trofeu de la Concursul Internațional „Volare” de la Piatra Neamț, am fost curioși să aflăm ce își dorește să facă în viață. Fără a fi surprinși, pe jumătate, Delia a declarat: „Când voi fi mare vreau să mă fac cântăreață, și… medic oftalmolog”, precizând că modelele ei sunt Irina Rimes, Delia și Inna. În ciuda timpului dedicat pregătirilor, Deliei îi place să se joace, mai ales pe telefon sau tabletă. Încă nu deține o tabletă personală, dar dacă își va îndeplini promisiunea, să citească cinci cărți a câte 200 de pagini, va primi una cadou. Și pentru că am atins acest subiect, foarte sensibil pentru ea, micuța cântăreață și-a văzut de ale ei, a deschis cartea și a dat zor la citit.

În concluzie, Delia face performanță. Meritul primordial este al ei, pentru că a muncit. Și a muncit pentru că i-a plăcut. Iar munca nu rămâne fără răsplată, cea mai importantă lecție de viață pentru un copil. Sigur că i-au fost aproape toți cei care au călăuzit-o pe acest drum, Delia arătând mare respect pentru profesorii ei.

Dacă v-am făcut deja curioși, vă invităm să-i urmăriți și videoclipul. Iar eu sunt gata să facem un rămâșag. Că despre Delia Maria Sava vom mai auzi în anii ce vin…