Tribunalul din Moscova interzice vânzarea hârtiei igienice cu imaginea bancnotei de o mie de ruble

Un tribunal din Moscova a decis recent să interzică vânzarea hârtiei igienice care înfățișează imaginea unei bancnote de o mie de ruble, considerând că aceasta constituie o insultă la adresa sentimentelor credincioșilor. Decizia instanței a venit după ce procurorul a argumentat că bancnota respectivă include un monument al lui Iaroslav cel Înțelept, care este „clasificat printre sfinți”.

Iaroslav cel Înțelept, cunoscut și sub numele de Iaroslav I al Kievului, a fost un conducător important al Rusiei Kievene în perioada medievală. Domnind între anii 1019 și 1054, Iaroslav este recunoscut pentru eforturile sale de consolidare a statului și de promovare a legilor și culturii, inclusiv prin realizarea Codului de Legi cunoscut sub numele de „Pravda Ruskaia”. Sub domnia sa, Kievul a cunoscut o epocă de înflorire culturală și economică, iar Iaroslav a fost ulterior canonizat de Biserica Ortodoxă, fiind considerat un sfânt și un lider înțelept.

În hotărârea sa, tribunalul a fost de acord cu procurorul și a dispus ca toate loturile de hârtie igienică ce poartă această imagine să fie scoase de pe site-urile magazinelor. Măsura a fost luată pentru a preveni răspândirea unei ofense la adresa sentimentelor religioase ale credincioșilor ortodocși.

Această decizie a generat diverse reacții în rândul publicului, unii considerând-o o măsură necesară pentru protejarea valorilor spirituale, în timp ce alții o privesc ca pe o exagerare a cenzurii. Reprezentanții magazinelor online au început deja să retragă produsul de pe platformele lor, conform cerințelor instanței.