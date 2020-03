Băcăuanii, în număr din ce în ce mai mare, fac front comun în încercarea de a pune „la respect” noul coronavirus care ne face viața un coșmar. După ce zilele trecute mai multe companii sau agenți economici băcăuani au ajutat în diferite moduri pe cei care se luptă cu maladia, sau oameni de rând care au donat sume de bani ori tineri care îi ajută pe cei aflați în nevoi în această perioadă, iată că o altă campanie se face simțită și promite să dea roade. De această dată au intrat „în scenă” cei care activează în zona de evenimente.

Ne referim aici la cei care oferă servicii în acest sector, dj-ei, soliști de evenimente, video-fotografi, manageri de restaurante, etc. Ideea a venit de la Dj.

Ionuț Mocanu care i-a cooptat alături de el în această campanie pe managerul de la „Boema” Mariu Antal și pe fotograful Alex Pascal. Cei trei au dat „sfoară în țară” și încet-încet lucrurile au început să meargă. Nu la nivelul așteptat, dar e mult mai mult decât nimic.

Detaliile despre această campanie de strângere de fonduri care vor ajunge la Asociația pentru Ambulanță Bacău ne-a oferit dj. Ionuț Mocanu:

„Ideea mi-a venit de la un coleg dj din Sibiu și mi s-a părut o idee super bună. Noi, în acest domeniu, organizatori de evenimente, suntem sute de prestatori. Cred că noi am fost primii afectați de virusul ăsta pentru că ne-a dat toate planificările peste cap, și am zis că pentru prima dată să fac apel către cei din acest domeniu. Am fost plăcut surprins să răspundă apelului nostru și alți prieteni de pe rețelele sociale, chiar foști miri, cunoscuți… mie mi s-au alăturat în acest demers și niște vecini de scară. Din păcate nu toți colegii de breaslă ni s-au alăturat, dar asta e. Sper că mai este timp. Noi am gândit, în postarea noastră, o sumă medie de donare de 100 de lei, dar este important orice ban care vine în susținerea acestei cauze. Adică poate fi și mai puțin. Neoficial pot să vă spun că doi manageri de restaurante au donat 500, respectiv 1000 de lei. Campania am lansat-o încă de săptămâna trecută și am decis ca toți banii pe care îi strângem să ajungă la Asociația pentru Ambulanță Bacău. Banii s-au strâns într-un cont dar și cash, urmând ca marți sau cel târziu miercuri sumele adunate să fie vărsate în conturile Asociației pentru Ambulanță. Până în acest moment (luni, 23 martie, la orele prânzului-n.r), aproape 8.600 de lei.”

Campania organizatorilor de evenimente va continua și după ce aceste sume vor ajunge la Asociația pentru Ambulanță Bacău, dj. Ionuț Mocanu precizând că vor încerca să identifice și alți destinatari aflați în dificultate, intrând în calcul și ajutorarea persoanelor vârstnice care se află în situații dificile în această perioadă. Cei care doresc să susțină această campanie de ajutorare îl pot contacta pe dj. Ionuț Mocanu, care este foarte ușor de găsit pe rețelele de socializare.