Top 5 greșeli ale celor care conduc mașini cu transmisie manuală

Un autovehicul este plin de componente electronice si mecanice. Acestea au un grad de uzura mai mic sau mai mare, in functie de fabricantul lor si de modul in care utilizatorul masinii are grija de masina. Daca vrei sa prelungesti viata masinii tale, fii atent la ce greseli trebuie sa eviti.

1.Plecarea in tromba

O fi de efect in filme, dar nu si in viata reala. Plecarea in tromba inseamna apasarea pedalei de acceleratie pana la capat, in conditiile in care motorul masinii are doar cateva rotatii pe minut. Aceasta este frecventa cand un autoturism este primul la semafor si soferul doreste sa isi impresioneze pasagerii din masina. Cu siguranta, motorul nu va fi impresionat. Nici la viteze mari nu este bine sa tii pedala de acceleratie apasata la maxim, acest lucru creand probleme motorului pe termen lung.

2.Condusul cu mana stanga pe volan si mana dreapta pe schimbator

Condusul cu o singura mana ar putea fi cool, daca am avea… doar o singura mana. Din moment ce am fost inzestrati cu doua, ar trebui sa le folosim pe amandoua pentru manvrarea volanului. Nu este obligatoriu sa stea in cine stie ce unghi, asa cum ni s-a explicat frumos la scoala de soferi. Orice sofer isi gaseste unghiurile optime atunci cand conduce, fara a avea probleme in trafic, dar condusul exclusiv cu mana stanga pe volan si cu dreapta pozitionata aproape tot timpul pe schimbator, pe principiul “Cine stie, poate va trebui sa schimb viteza in urmatoarea nanosecunda si trebuie sa fiu pregatit, sa nu ma ia prin surprindere” nu functioneaza.

Daca la o mana de femeie, care este mai usoara, situatia nu este atat de grava, in cazul unei maini de barbat, masina poate suferi mai mult. Exista numeroase contacte in interiorul schimbatorului care fac legatura cu cutia de viteze si care pot suferi daca schimbatorul este apasat intruna. Aceasta poate degenera in refuzul masinii de mai schimba viteza la momentul oportun sau chiar in defectiuni mai grave. Nici miscatul schimbatorului stanga-dreapta nu este indicat, atat timp cat acesta se misca in fata si in spate. Sunt multi soferi care la semafor se joaca efectiv cu schimbatorul, rotindu-l in toate directiile. Acest comportament il poate costa pe sofer mai mult decat o noua cutie de viteze, chiar siguranta proprie si a celor din trafic.

3.Tinerea masinii in viteza la semafor sau oprirea motorului

Acestea sunt doua greseli foarte des intalnite pe soselele noastre si se propaga din tata in fiu, ca un fel de traditie care trebuie urmata cu desavarsire. De ce sa iti tii masina in viteza cand tu stai efectiv? Nu te misti nici macar un centimetru si iti tii masina in viteza, desi vezi ca mai ai 20 de secunde pana vei pleca. Nu este bine deloc, pentru ca dai instructiuni divergente masinii; o data, ii spui fii pregatita ca plecam acum, iar apoi nu pleci. Ambreiajul se va deteriora repede si vei cheltui bani aiurea sa il tot schimbi.

O alta greseala este oprirea motorului. Poate vei economisi ceva combustibil, insa daca faci asa la fiecare semafor (si sunt destule semafoare in oras), vei creste in mod inutil uzura masinii. Un autovehicul nu are doar roti si volan, are si pompa de benzina care va fi actionata la fiecare oprire sau pornire a motorului. Inutil, daca faci asta la semafor. Problema este si mai mare iarna, cand unii soferi decid sa isi opreasca motorul pentru a salva cateva grame de combustibil, iar apoi nu mai reusesc sa porneasca din cauza bateriei, deranjandu-i pe toti cei care stau in spatele lor, inclusiv mijloace de transport in comun.

4. Incercarea de a schimba viteza fara a apasa ambreiajul pana la capat

Desi aceasta este mai degraba o greseala de novice, sunt si multi soferi cu state vechi in ale condusului, care fac la fel. Din graba, din neatentie, din lipsa concentrarii la momentul prezent.. Nici nu mai conteaza motivul, ambreiajul se va deteriora oricum. Daca vrei sa ai un ambreiaj sanatos, adu-ti aminte sa-l folosesti pentru motivul principal pentru care a fost creat: schimbarea vitezei. In momentul in care apesi ambreiajul cu scopul de a schimba viteza, motorul se deconecteaza de la transmisie si tu poti schimba in viteza dorita. Daca nu apesi ambreiajul cat trebuie, acesta se deterioreaza, ducand la probleme mai grave ale transmisiei si, in final, ale motorului.

5. Alegerea incorecta a treptei de viteza

O alta greseala a incepatorilor care, coroborata cu privitul excesiv in bord pentru a vedea cate rotatii are motorul ca sa stie cand sa schimbe viteza, poate avea consecinte nefaste. In general, dupa mai mult timp de condus aceeasi masina, iti dai seama cand sa schimbi viteza, nemafiind nevoie sa te uiti pe ecran sa vezi daca ai atins limita pe care ti-o recomandase instructorul auto sau dealerul de unde ti-ai luat masina. Fiecare masina are plaja ei de rotatii pe minut ale motorului pentru fiecare treapta de viteza si ce merge la o masina poate sa nu mearga la alta.

Tot legat de treptele de viteza, este gresit si sa schimbi din a patra in a doua sau din a doua in a patra, doar pentru ca nu ai mai fost atent la bord si ai ratat treapta a treia. Ca sa eviti pierderea de timp si sa nu iti stresezi motorul, o bagi direct in a doua, respectiv a patra. Gresit! Motorul va fi mai stresat daca nu treci si prin treapta intermediara. Oricum, in timp, vei simti diferenta si iti vei da seama ca masina sufera daca nu este in treapta corespunzatoare. Daca o accelerezi prea mult si ramai intr-o treapta inferioara, va incepe sa traga din greu sa iti satisfaca dorinta de viteza marita. De asemenea, se va comporta ciudat cand o vei tine intr-o treapta ridicata si vei merge cu viteza redusa; atat de ciudat, ca motorul se poate opri, refuzand sa continue stresul la care il supui.

O masina cu transmisie manuala este o placere pentru soferii “old-school”, care se simt cu adevarat soferi cand schimba vitezele. O astfel de masina ofera, intr-adevar, o experienta unica acelora care sunt obisnuiti numai cu masini cu transmisie automata si care, poate, au facut si scoala de soferi, pe o astfel de masina. Intr-o lume in care masinile devin din ce in ce mai robotizate si pline de controale si senzori care decid ei insisi cum trebuie condusa o masina, masinile cu transmisie manuala trebuie pretuite si conduse cu grija si multa atentie.

Informatii oferite de WeltKlasse Automobile, importator si distribuitor autovehicule second-hand.