Toamna Drăganilor – Un Carnaval al Culorilor

Toamna este un anotimp al schimbării și al recoltelor bogate, iar la Școala Gimnazială „Mihai Drăgan” aceste transformări sunt sărbătorite cu entuziasm și creativitate în cadrul evenimentului „Toamna Drăganilor”. Este o adevărată sărbătoare a culorilor și a bucuriei de a fi împreună, îndrăgită atât de cei mari, cât și de preșcolari.

În zilele de 23 şi 25 octombrie, parterul Grădiniței cu Program Prelungit „Raza de Soare” şi curtea Școlii Gimnaziale „Georgeta Mircea Cancicov” au fost animate de muzică, râsete și momente de veselie, în cadre pitoreşti ce amintesc de un carnaval al naturii, decorat în nuanțe calde de ruginiu, galben și arămiu. „Toamna Drăganilor” este mai mult decât o simplă sărbătoare: este o ocazie de a redescoperi liniștea interioară și frumusețea oferită de peisajele autumnale. Toată atmosfera creată i-a făcut pe participanți să se simtă ca într-o expoziție de artă, unde natura este cel mai talentat pictor.

Festivalul este un moment deosebit, mult așteptat de întreaga comunitate a școlii, care reunește tradițiile și simbolurile toamnei într-un mod spectaculos. De la bunătățile toamnei, pregătite cu grijă de copii, la micile creații artistice și surprizele gândite special pentru această zi, toate elementele au contribuit la magia acestui eveniment.

Copiii de la grupa Îngeraşilor, de la clasele pregătitoare B, C, E, G, I B, a II-a B, C, D, E, H, G, a III-a A, B, C, D, E, F, G, a IV-a A, B, F, însoțiți de profesorii lor, Gina Manea, Coca Chiriac, Roxana Degeratu, Maria Oprea, Teodora Popa, Gabriela Panţuru, Magelona Andrei, Mihaela Bostan, Mariana Morozan, Irina Peterfi, Elena Pop, Ramona Cârlan, Alexandra Matei, Cristina Militaru, Delia Costea, Cristinel Maftei, Nina Munteanu, Miruna-Maria Caliu, Ioana Lichi, Oana Barbu, Lidia Sabău, Anca Rogojeanu, Elena Meştercă, împreună cu părinții și bunicii, au adus în faţa publicului bogăția toamnei prin mese pline de fructe și legume, plăcinte calde și delicii tradiționale, oferind cu bucurie și generozitate, tuturor. Preşcolarii și elevii au pregătit cu migală toate decorațiunile, încurajați de dascălii și de familiile lor.

„Toamna Drăganilor” este mai mult decât un prilej de bucurie și distracție. Este un simbol al legăturii puternice dintre generații, un moment în care trecutul este onorat, iar prezentul și viitorul sunt modelate împreună. Dascălii joacă un rol esențial în această călătorie, transmițând tinerilor tradițiile, poveștile și valorile care formează esența comunității noastre.

Această sărbătoare întărește unitatea și identitatea școlii, aducând în prim-plan valorile și obiceiurile care ne definesc. Fiecare ediție a „Toamnei Drăganilor” reînnoiește spiritul comunității și ne amintește de frumusețea și bogăția pe care o poate aduce toamna în sufletele și viețile noastre.

A relatat conducerea şcolii prin director, Georgeta Alina Drăgoi, directori adjuncţi, Luminiţa Huţuţui şi Claudia Vasilica Chiriac