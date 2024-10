Tineri de valoare ai Bacăului formați în cadrul proiectelor FSC.

Fundația de Sprijin Comunitar (FSC) implementează pe o perioadă de 3 luni proiectul „Pregătim tineri de valoare în comunitățile Băcăune”, cofinanțat de Consiliul Județean Bacău care și-a propus să pregătească tinerii din zonele rurale ale județului Bacău pentru a înțelege mai bine tendințele din piața muncii în contextul schimbărilor socio-demografice și digitale din România și Europa. Acest proiect a venit în întâmpinarea nevoii de dezvoltare a spiritului civic și a implicării prin voluntariat în viața comunităților locale.

22 August a marcat începutul acestui proiect ambițios prin „Tabăra viitorilor antreprenori”, un eveniment organizat la Constanța, unde 40 de tineri voluntari din județul Bacău au avut ocazia să își dezvolte competențele antreprenoriale printr-un program intensiv de șase zile. Aceștia au învățat fundamentele antreprenoriatului, dezvoltarea competențelor analitice și strategice, precum și cum să se integreze cu succes pe piața muncii. Tinerii participanți au beneficiat de traininguri, workshopuri și exerciții practice, lucrând alături de mentori pentru a-și transforma ideile în proiecte de afaceri. Programul s-a încheiat cu un examen final și un certificat eliberat de ANC, oferindu-le un avantaj real pe piața muncii sau în deschiderea propriei afaceri. „Acest proiect reprezintă o oportunitate unică pentru tinerii băcăuani de a se dezvolta atât pe plan profesional, cât și personal, pregătindu-i pentru provocările viitorului. Am fost în trecut în alte tabere, însă niciuna nu se poate compara cu asta deoarece grupul nu a fost niciodată așa unit. Am avut oportunitatea să învăț multe lucruri la curs, și nu numai: am învățat să mă dezvolt alături de ceilalți voluntar și să leg prietenii noi.” (Elena Tămi – Voluntar , CNGV)

Pe 20 septembrie, am celebrat voluntarii care au investit timp și energie pentru a transforma comunitatea noastră. „Graduation Day” a adus în prim-plan realizările celor 25 de voluntari, care prin dedicarea lor au creat un impact semnificativ în viața celor din jur. Evenimentul a fost marcat de recunoștință și apreciere pentru implicarea constantă a acestor tineri care demonstrează zilnic că schimbarea pornește din inimă. Mulțumim Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău pentru sprijinul oferit și pentru că a găzduit acest eveniment special. Cu entuziasm, am remarcat prezența tinerilor elevi care își doresc să devină parte din echipa noastră de voluntari, pregătiți să contribuie activ la dezvoltarea comunității. „Participarea la ceremonia de premiere pentru voluntari, „Graduation Day”, unde am câștigat premiul „The best volunteer”, m-a făcut să simt o profundă recunoștință și satisfacție. În acele momente, toată munca și dăruirea de-a lungul anilor au fost validate într-un mod emoționant. A fost o onoare să mă aflu în fața celor cu care am colaborat și a urmatoarei generatii de voluntari, și să știu că eforturile mele au avut un impact pozitiv asupra comunității. Acel premiu nu a fost doar o recunoaștere personală, ci un simbol al puterii voluntariatului de a schimba vieți și a crea legături autentice.” (Ștefania Grosu, fost volunatar și elev al CNP).

Procesul de recrutare pentru noii voluntari care vor să se alăture proiectelor FSC a debutat pe 21 septembrie, o zi plină de emoție pentru cei care și-au dorit să fie voluntari FSC. Entuziasmul a fost la cote maxime: peste 400 de tineri s-au înscris pentru cele 100 de locuri disponibile! Aceștia vor avea ocazia să-și ofere implicarea în proiectele bine-cunoscute ale FSC, precum „Cluburile cu Lipici”, „Centrul Dr. Ștefan Ciobanu”, „Satul Seniorilor Milly”, „Atelierul Activ Mozaic”, ”Scolile de vară” și multe altele. Entuziasmul și emoția unui nou început s-au regăsit și în gândurile noilor voluntari care s-au alăturat echipei FSC.

„Înainte să ajung la recrutari aveam mari emoții, pentru că, fiind printre primele la care am participat, nu aveam idee la ce sa ma aștept. Când am ajuns însă, emoțiile ai dispărut complet. Am fost întâmpinată de zâmbete calde și un vibe de milioane, am făcut cunoștință cu niște oameni geniali și mi s-a vorbit pe înțeles, de la egal la egal. În câteva ore, care au fugit rapid, am reușit să combinam utilul cu plăcutul, să înțeleg de ce sunt acolo și ce urmează să realizez în cadrul ONG-ului, ce este și ce înseamna familia ,,FSC” și să îmi dau seama că am făcut cea mai buna alegere atunci când am decis să fac parte din ea.” (Amina Ivan, CNVA)

„Obișnuiam să cred că prima experiență la un astfel de stagiu de inițiere trebuie să fie plină de emoții, de la entuziasm și curiozitate, la nesiguranță și teamă de necunoscut. Voluntarii si personalul Fundatiei De Sprijin Comunitar s-au asigurat, însă, că îndepărteaza orice emoție negativă și că ne ajută să păstrăm în noi doar cele mai frumoase gânduri, alături de siguranța ca suntem apreciați și bineveniti. Am văzut în ochii fiecarui nou voluntar dorința de a afla, de a descoperi și a întelege, dorință care a fost îndeplinită de către fiecare coordonator al departamentelor, nerăbdători să ne cunoască și să ne inițieze în familia FSC. Am conturat în mine emoții atât de plăcute. Ca nou voluntar, pe măsură ce ziua se încheie, reflectezi la tot ceea ce ai experimentat și învățat. Te simți obosit, dar atat de satisfăcut și împlinit. Prima experiență la Fundatia De Sprijin Comunitar a fost plină de lecții neașteptate și provocări, dar, în final, m-am bucurat de realizarea că am câștigat nu doar abilități noi, ci și o nouă perspectivă asupra importanței solidarității și a altruismului. Am simtit ca a fost, cu siguranță, începutul unui drum pe care mă simt mândra să pășesc, știind că am făcut primul pas către a schimba lumea, catre a-i face și pe ceilalti fericiti.” (Andreea Iojă, CNGV)

„Experiența cu tot ceea ce înseamnă recrutările celor de la FSC a fost surprinzătoare, într-un mod bun! Am avut pe cineva alături în fiecare etapă, astfel eu,cel puțin, nu m-am simțit niciodată pierdută sau să am neclarități. Alți voluntari ne-au explicat tot ceea ce avem de făcut, ba chiar ne-au și condus la sediu, la activități. Mai exact, au fost ca niște frați mai mari pentru noi. Interviurile au fost rapide, dar era de așteptat având în vedere numărul mare de persoane interesate.Așa cum a spus și o fostă voluntară,la Graduation Day,”Când ești la FSC, nu o să te simți niciodată singur.” și am simțit atâta prietenie și dedicare în oamenii aceștia în o perioadă așa scurtă de timp, încât nu pot decât să mă simt în al nouălea cer, având în vedere că am fost admisă.” (Andra Taban, CNFI)

Interviurile de selecție nu au urmărit doar competențele, ci și dorința fiecărui candidat de a aduce o schimbare pozitivă în comunitate. Suntem siguri că cei selectați vor aduce un suflu nou și energie proaspătă în echipa noastră.

Podcastul „Click Like Youth” aduce în studioul Redacției FSC personalități din comunitatea noastră care au avut un impact deosebită asupra tinerilor și nu numai. Pe 27 septembrie am avut bucuria de a-l avea invitat pe Răzvan Vasile, fondatorul MBAKids Academy. Acesta a împărtășit sfaturi prețioase pentru tinerii care își caută direcția în viață, subliniind importanța pasiunii, a stabilirii unor obiective clare și a unei mentalități de succes.

De asemenea, în cadrul Podcastului l-am avut invitat pe domnul Doru Huțuțui, fondatorul proiectului național ANCORA – proiect de Consiliere și Orientare în Carieră pentru liceeni și studenți și Secretarul Fundației de Sprijin Comunitar. Până în acest moment au trecut prin programele de informare ale proiectului peste 800 de studenți și 1000 de liceeni, dând șansa tuturor celor care vor să-și valideze și să-și dezvolte o carieră armonioasă și echilibrată. D-l Doru Huțuțui este doctorand în managementul organizațional și Fondatorul companiei de consultanță în managementul afacerilor și al resurselor umane ”affordHire”, Lector, Business Coach și Consultant. Cu o experiență de peste 20 de ani în management, a coordonat peste 70 de proiecte de diagnoză organizațională, dezvoltând echipele de middle și top management din diverse industrii. Prin aceste programe, a format peste 20.000 de specialiști. Și-a pus amprenta în cariera multor manageri, asigurându-le un parcurs ascendent, astăzi o parte dintre aceștia ocupând poziții manageriale de top la nivel național.

Aceste episoade au marcat începutul unei serii de interviuri inspiraționale, care va aduce în continuare în studio persoane deosebite din comunitate, specialiști în diverse domenii care vor vorbi tinerilor despre parcursul lor profesional, despre provocările depășite și lecțiile învățate. Următoarele episoade vor continua să ofere lecții valoroase de viață și modele demne de urmat pentru tineri. Printre aceștia se va număra și domnul Florin Fînaru vicepreședintele FSC care va vorbi despre importanța implicării în comunitate și a voluntariatului.

Unul dintre voluntarii care coordonează departamentul de Redacție ne-a mărturisit experiența de neuitat în cadrul acest proiect și faptul că acest podcast este un real ajutor pentru tinerii din comunitatea noastră. „Podcasturile „Click Like Youth Podcast” sunt o adevărată inspirație pentru tinerii care nu știu pe ce cale să se ducă. Datorită diversității de teme pe care le au, poți afla orice din multe domenii. De la fiecare invitat este ceva de învățat atât pe plan profesional, dar și pe plan personal. Aceste caracteristici ale podcastului îl fac unic și diferit de celelalte, deoarece este destinat tinerilor și îi ajută să ia unele decizii pentru viitorul lor. Pentru mine este o plăcere să mă uit la fiecare episod de podcast și de fiecare data aștept nerăbdătoare, pentru a afla următorul invitat și domeniul în care acesta activează.” (Diana Alupei- Voluntar, CNAGA)

Proiectul „Pregătim tineri de valoare în comunități Băcăuane” este implementat de către Fundația de Sprijin Comunitar și cofinanțat de Consiliul Județean Bacău prin Programul finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu pentru anul 2024, conform Legii nr. 350/2005.