Tezaurul dacic de la Răcătău merge în Olanda

Tezaurul dacic de la Răcătău, o comoară străveche și fascinantă din perioada mijlocie a epocii bronzului, va călători spre Olanda pentru a fi expus în fața publicului internațional. Într-o ceremonie desfășurată ieri, au fost predate 42 de bunuri culturale mobile, 41 de obiecte de podoabă din aur și vasul în care acestea au fost descoperite în stațiunea arheologică de la Pâncești-Cetățuie, com. Pâncești (cunoscute în literatura de specialitate sub denumirea de Răcătău, com. Horgești, jud. Bacău).

Stațiunea arheologică a fost cercetată peste 30 de ani de către arheologul Viorel Căpitanu, începând cu anul 1968.

Tezaurul, descoperit în anul 1969 la Cetatea Dacică Tamasidava, la o adâncime de 1,48 metri, este o piesă de excepție ce provine din cultura Monteoru, datând din sfârșitul mileniului al III-lea și începutul mileniului al II-lea î.Hr.

Comorile includ șase inele de buclă din aur, o spirală din aur, 34 de perle din aur, cochilii, chihlimbar și faianță, probabil aparținând unei femei. De o frumusețe rară și o măiestrie remarcabilă, aceste artefacte sunt dovada îndemânării și creativității meșteșugarilor din acea perioadă îndepărtată.

Muzeul Național de Istorie a României din București va fi custodele acestor comori, care vor face parte din prestigioasa expoziție internațională intitulată „Dacia, regatul aurului și argintului”, organizată de MNIR la Drents Museum din Assen, Olanda, în perioada iulie 2024 – ianuarie 2025. Acest eveniment va oferi oportunitatea unică de a împărtăși istoria și bogăția culturală a României cu publicul din întreaga lume, aducând în prim plan moștenirea remarcabilă a popoarelor antice.