Teatru de improvizație, pentru elevi, cu actorul Ștefan Huluba

”Ascultați-vă, priviți-vă și dați valoare lucrurilor pe care le faceți, dacă vreți să contați! Și inspirați-vă unii pe alții. Dacă nu faceți asta, nu veți conta pentru ceilalți.” Cu această declarație de impact și-a încheiat actorul Ștefan Huluba atelierul ”Teatru de improvizație”, susținut pentru 30 de elevi de clasele a V-a și a VI-a, de la Școala ”Al.I.Cuza”, în cadrul Forumului MERITO Moldova, desfășurat în luna februarie în Bacău.

Ștefan Huluba și-a construit atelierul ca pe un traseu de la joc, la revelație, la care s-a ajuns în urma a trei ore de jocuri de cunoaștere, exerciții de improvizație și mici discuții teoretice, menite, toate, să-i facă pe participanți conștienți de ideea de spațiu – în care pot acționa ca actori, de oamenii cu care interacționează și de emoțiile care se pot naște din interacțiunea spontană cu ceilalți și de informațiile generate de această posibilă interacțiune între doi sau mai mulți oameni. Altfel spus, ne-a arătat, prin joc, care sunt ”ingredientele” creării unui spectacol de improvizație.

”De obicei, la spectacolele de improvizație se pornește de la o sugestie și apoi se creează totul pe loc. Regula de improvizație ar fi: zic ”da”, accept, și duc mai departe. Într-o scenă de improvizație, actorii descoperă lucruri despre ei și despre ceilalți, se emoționează reciproc. Fiecare interacțiune cu cineva este o poveste. Așa funcționează omul. În orice moment al existenței noastre spunem o poveste, facem conexiuni, spunem și căutăm povești. Și asta se întâmplă și la teatru, și asta o să facem și noi acum. Asta face improvizatorul și asta vă recomand să faceți: să vă gândiți că ne inspirăm unii pe alții. Când vă propun să vă ascultați, nu doar să vă auziți, când vă propun să vă priviți, nu doar să vă vedeți, asta presupune să înțelegeți ce se întâmplă în jurul vostru, să înțelegeți ce se întâmplă cu cei din jurul vostru, și să vă inspirați unii pe alții și să vă lăsați inspirați. Și, în acelai timp, să-i inspirați pe ceilalți. În orice relație care include doi oameni este un schimb, nimic nu iese din nimic. Când faceți lucruri pentru ceilalți, faceți-le pe bune și pe bune includeți-i, pentru că, după aceea, veți primi feed-back-ul, răspunsul, și apoi veți vedea la ce vă raportați și așa se creează dialogul, de fapt. Și dacă am ceva de spus, și dacă am ceva de făcut și dacă am o credință, dacă am o părere, dați-i valoare, dați valoare lucrurilor pe care le faceți, și atunci, ele vor avea valoare. Dacă nu le dați valoare, ele nu vor avea valoare”, le-a spus actorul Ștefan Huluba elevilor, în cadrul atelierului de teatru de improvizație, în care a pus accent pe diferența dintre ”a auzi” și ”a asculta”, ”a vedea” și ”a privi”.

Am aflat, de asemenea, de la actorul Teatrului Municipal ”Bacovia”, etapele realizării unui spectacol și rolurile pe care le au dramaturgul, regizorul, actorul s.a.m.d. Și, cu ajutorul său, am descoperit lucruri interesante din viața actorilor, cum ar fi, de exemplu, că ”scopul unui actor pe scenă este să-și transmită un mesaj, iar ca să transmită acel mesaj, în primul rând, el trebuie să se audă și să se-nțeleagă”. ”Creația actorului este AICI și ACUM. El atrage atenția asupra unei povești, a unei probleme, a unei întâmplări, a unei emoții. Actorul, dacă nu e crezut sau dacă nu atrage atenția în mod credibil pe scenă, nu-l urmează nimeni. Creația actorului este rolul. Arta actorului reprezintă schimbul acela de emoție, de energie care se întâmplă între el, de pe scenă, și cei din sală. Teatru înseamnă dialog, teatrul înseamnă ”doi”, unul care vorbește și unul care ascultă”, a mai spus Ștefan Huluba, în rolul său de profesor MERITO.

Actorul băcăuan a transmis, de asemenea, elevilor un mesaj la care merită să ne gândim: ”Știți care e problema în relațiile pe care le aveți la școală? Nu ne ascultăm și nu ne privim pe bune și nu dăm valoare lucrurilor pe care le facem. Identificați și profitați cât mai mult de momentele în care dați valoare și vi se dă valoare. Faptul că cineva stă să te asculte înseamnă că te valorizeaază, faptul că cineva te privește înseamnă că te valorizează.”

În concluzie, noi vă recomandăm că, dacă o să mai aveți ocazia, și sunteți elevi, să încercați să participați la urmatoarea ediție a Forumului Merito Moldova și la orice alt atelier susținut de Ștefan Huluba, deoarece a fost plăcut și inspirațional, foarte interesant, și noi spunem, din punctul nostru de vedere, că a meritat participarea.

Forumul Merito Moldova a fost organizat de lderul Proiectului Merito, doamna Măriuca Talpeș, în colaborare cu Școala Gimnazială ,,Al. I Cuza”, reprezentată de doamna pofesoară Mirela Spiță, ca organizator local.

MiniINTERVIU / Ștefan Huluba: ”Improvizația e ca la sport, trebuie s-o practici”

Iulia Ciulpan: Care-i rolul acestui curs de improvizație?

Ștefan Huluba: Acest curs a fost o parte introductivă. Nu se poate spune că un participant la atelierul de astăzi este improvizator, improvizația e ca la sport, trebuie s-o practici. Rolul cursului pentru elevii participanți a fost să aibă ocazia să înțeleagă cam ce ar însemna, în mare, munca unui actor, munca unui om în teatru, să descopere ce înseamnă o scenă, ce înseamnă un spectacol, să guste măcar puțin măcar din munca unui actor.

Andrei Prisacariu: De ce ați ales să veniți aici, în timpul dvs liber, să fiți profesor MERITO?

Ștefan Huluba: Am ales să fac asta pentru că, așa cum am spus și la sfârșit, din punctul meu de vedere, lucrurile pe care le descoperim aici sau pe care le descopăr eu aici, dar și pe care ar dori să le descopere și cei cu care lucrez, au valoare. Și am ales să vin aici pentru că-mi pasă și mă interesează să descopere și alții și poate de acolo o să-i inspire și-o să dezvolte lucrurile care mă interesează pe mine. Improvizația, teatrul, sunt lucruri care mă interesează pe mine. Și e posibil ca pentru cineva dintre elevi să fie util. Nu mă interesează ca toți 30 să devină actori, dar mă interesează ca cei de aici să înțeleagă ce e teatrul și cum i-ar putea ajuta teatrul, mai mult decât aveau impresia până acum că o face.

Cronică & interviu: Iulia Ciulpan (clasa a V-a) și Andrei Prisacariu (clasa a VI-a), elevi la Cercul de Jurnalism al Palatului Copiilor Bacău

Foto credits: Iulia Ciulpan (clasa a V-a), elevă la Cercul de Jurnalism al Palatului Copiilor Bacău