Surpriză în Bacău! Studenții, invitați să devină patroni în industria alimentară!

Studenții din Bacău sunt pe cale să-și schimbe complet viitorul! Universitatea „Vasile Alecsandri” tocmai a dat startul unui proiect care pare să scoată antreprenorul din fiecare tânăr dornic de succes rapid. Pe 17 octombrie, Societatea Antreprenorială Studențească a lansat proiectul SEiFI@UBc – o inițiativă menită să transforme studenții în adevărați magneți de bani în industria alimentară.

Cine și-ar fi imaginat că în amfiteatrele acestei universități, printre cursuri plictisitoare și sesiuni stresante, se vor naște adevărate afaceri? Ei bine, acum e posibil! Cu ajutorul proiectului „Simulated Enterprises in Food Industry at the “Vasile Alecsandri” University of Bacău”, studenții nu doar că vor învăța cum să-și deschidă propriile companii alimentare, dar vor avea ocazia să creeze produse inovative care ar putea ajunge pe rafturile magazinelor!

Cu finanțare asigurată de un mini-grant obținut prin Programul „Universitatea Antreprenorială” (sprijinit de Junior Achievement Romania și Romanian-American Foundation), participanții vor avea parte de workshop-uri intense. Fie că ești student la inginerie sau la filologie, acum ai șansa să te alături echipelor mixte formate din studenți de la toate cele 5 facultăți. Proiectul promite să scoată la lumină rețete unice care vor face valuri pe piață.

Rămâne de văzut ce idei spectaculoase vor ieși din această inițiativă, dar un lucru este cert: studenții băcăuani sunt mai motivați ca niciodată să devină antreprenori de succes, cu planuri mari și, cine știe, poate chiar un restaurant propriu!