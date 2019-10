• Primul Festival de Muzică Contemporană din România (1986 – 2019) • Membru al The European Conference of Promoters of New Music (ECPNM)

• Ediţie dedicată mentorilor şi discipolilor.

Membri Fondatori: Liviu Dănceanu, Trio Syrinx – Dorel Baicu, Dorin Gliga, Pavel Ionescu, Ovidiu Bălan.

Director de onoare: Ovidiu Bălan.

Coordonator artistic: Cristian Lupeş.

Festivalul se desfăşoară timp de de şase zile, în Bacău, la Sala Ateneu, de la ora 18.30, după următorul program. După seara de debut, de marţi, 1 octombrie, în care a răsunat muzica lui Liviu Dănceanu (foto), cu Ansamblul ARCHAEUS (Marius Lăcraru, Ana Radu, Şerban Novac, Ion Nedelciu, Sorin Rotaru, Rodica Dănceanu, Anca Vartolomei), dirijor: Mircea Pădurariu, astăzi, 2 octombrie, Duo Florescu – Fernandez, Monica Florescu – pian, Makcim Fernandez Samodaiev – violoncel.

Liviu Dănceanu – fondator al Festivalului “Zilele Muzicii Contemporane” (19 iulie 1954 – 26 octombrie 2017)

Compozitor, muzicolog, dirijor, a compus peste 180 de opusuri în genuri muzicale dintre cele mai diverse (operă, simfonie, concert instrumental, muzică de cameră, corală, electronică, teatru instrumental, muzică de film, de scenă etc). A publicat nouă volume de muzicologie: Eseuri implozive alfa, beta şi gama, Introducere în epistemologia muzicii, Cartea cu instrumente, Cartea cu dansuri, De 20 de ori ARCHAEUS, Anotimpurile muzicii (vol.1 – Primăvara), Estetica muzicală – Un alt fel de manual (în colaborare). Din 1983 este colaborator permanent al revistei „Ateneu”, iar din 2000 şi al revistei „România literară”. A publicat aproape o mie de cronici, studii, articole, eseuri în legătură cu creaţia şi interpretarea muzicală. În 1985 a întemeiat Atelierul de muzică contemporană ARCHAEUS cu care a întreprins numeroase turnee europene şi americane, participând la prestigioase reuniuni de muzică nouă din peste 25 de ţări şi 200 de oraşe. Este laureat al mai multor premii naţionale şi internaţionale.

Joi, 3 octombrie, Seară Simfonică: Orchestra

Filarmonicii „Mihail Jora”, dirijor Ovidiu Bălan.

Solişti: Sorin Petrescu – pian, Doru Roman – percuţie.

În program: Sebastian Androne – Erebos, Dan Dediu – Frenezia 1, Liviu Dănceanu – ConcertHymn, Adrian Pop – Triptic, Gabriel Mălăncioiu – Percutrance.

Vineri, 4 octombrie, ora 18.30 – Sala Ateneu: Formaţiile Filarmonicii „Mihail Jora”.

Sâmbătă, 5 octombrie, ora 18.30 – Sala Ateneu:

Seară de Film: Nosferatu, Muzică Live Trio Contraste (Sorin Petrescu, Doru Roman, Ionuţ Bogdan Ştefănescu). Compozitor: Violeta Dinescu.

Duminică, 6 octombrie, ora 18.30 – Sala Ateneu:

Seară de Dans Contemporan – Counterbody.

Coregrafie: Simona Deaconescu, Muzica: Cătălin Creţu.