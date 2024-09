Sudul Global si homofob este împotrivă

Dacă încalci narațiunea oficială și încerci să vorbești despre încheierea conflictului în Ucraina ești calificat automat ca fiind putinist. Dacă afirmi că România ar trebui să fie neutră în acest conflict, aceasta te califică la titlul de naționalist prost. Dacă îndrăznești să ai opinii personale împotriva educației LGBTQI+ în școli ești calificat ca homofob. Dacă pretinzi că persoanele transsexuale care optează pentru schimbarea de sex sunt de fapt persoane bolnave, îți riști carierea. Dacă lucrezi într-o mare companie transnațională, ești concediat; în condițiile când ești funcționar public, ți se instrumentează un dosar de către Comisia pentru prevenirea și combaterea discriminării. Mai grav, ți se poate întocmi și un dosar penal pentru ,,Incitarea publicului, prin orice mijloace, la ură sau discriminare ….” (C.P. art. 369). Există chiar și un ghid la nivel European (https://www.osce.org/files/f/documents/7/f/36428.pdf) care ne ghidează (cum altfel!) să identificăm ce presupun Infracțiunile motivate de ură. Asta ca o agravantă a infracțiunii de bază, oricare ar fi aceea. Numai că, în sfera infracțiunii, încet încet se circumscrie și delictul de opinie. Adică trebuie să taci, indiferent care e realitatea obiectivă. Realitatea obiectivă o definea acum câțiva ani pentru https://www.opiniatimisoarei.ro/romania-operatia-de-schimbare-sexului-gratuita-transsexualitatea-este-considerata-boala/30/03/2011 un medic care a făcut prima operație de schimbare de sex din România în anii 90, chirurgul Ioan Lascar, care preciza; ,, Transsexualitatea este considerată o boală, iar diagnosticarea ei corectă necesită ani de evaluări din partea unui mare număr de doctori aparținând unor specialități medicale diverse. În plus, odată actul chirurgical încheiat, fiecare din acești pacienți trebuie să urmeze un tratament hormonal pe parcursul întregii vieți….In SUA o operație de schimbare a sexului costă între 20.000 si 60.000 de dolari. În Romania este gratuită, costul intervenției fiind suportat integral de sistemul național de asigurări de sănatate.” Dincolo de alegeri, de pensii mărite ori micșorate, de conflictele din Israel ori Ucraina, ca în fiecare an, începe școala. Într-un iureș neo-marxist, oameni care habar nu au ce presupune educația sexuală, încurajează de la nivel instituțional exacerbarea sexualității infantile, debalansând echilibrul psihoemoțional al copiilor aflați la vârste foarte mici. Prin politici instituționale generate de ideologie și nu de știință, acestea devin factorii determinanți, în anumite cazuri, ale tulburărilor de identitate de gen – care se vor manifesta mai târziu. Ca dascăl, dacă te opui acestui demers devii etichetabil… homofob. Pentru că, în logica celor care promovează fenomenul, copilul are dreptul la alegere…… Nu are dreptul să poarte armă ori să conducă o mașină, dar își poate alege sexul. Această politică ne este impusă, iar reprezentanții noștri la Bruxelles o acceptă fără obiecțiuni. Însă dincolo de UE există o structură la nivel planetar care este ,,preocupată de siguranța copiior noștri.” Noul tratat al ONU privind „Consolidarea cooperării internaționale pentru combaterea anumitor infracțiuni comise prin utilizarea sistemelor de tehnologie a informației și comunicațiilor și pentru schimbul de probe electronice ale infracțiunilor grave” a fost publicat luna trecută în spațiul virtual și poate fi accesat pe adresa https://documents.un.org/doc/undoc/gen/v24/055/06/pdf/v2405506.pdf . Elaborat și aprobat în versiunea sa provizorie pe 16 august a.c. de Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri, Terorism și Crima (UNODC), ( după 3 ani de negocieri), acesta ar încuraja pedofilia și ar legaliza abuzul sexual asupra copiilor dacă va fi susținut de majoritatea țărilor la Adunarea Generală ce va urma. După publicația italiană La Nuova Bussola Quotidiana, ,, Delegațiile occidentale din SUA și țările europene, inclusiv UE , au susținut includerea în text a excepțiilor pentru unele forme de pornografie infantilă. Adică, acel material care nu implică un copil real sau care este generat independent (inteligență artificială) sau creat în cadrul unei -relații consensuale- și stocat pentru -utilizare privată-, (care) nu vor face obiectul urmăririi penale obligatorii de către state…. Delegatul austriac a reprezentat vocea întregii UE și a susținut punctul de vedere occidental: –Copiii peste 14 ani au dreptul să dezvolte relații sexuale și să aleagă să aibă o relație sexuală- cu adulții, ei pot produce imagini în timpul angajamentului sexual împărtășindu-le unul cu altul, fără nici o încriminare. Aceeași poziție a fost susținută de Germania care și-a atenuat regulile privind deținerea și producerea de pornografie infantilă. De asemenea, suntem în plină legalizare fără nicio limită de –sexting- (schimbul de mesaje, audio, imagini sau videoclipuri, în special prin intermediul smartphone-urilor sau chat-urilor din rețelele de socializare, de natură sexuală sau explicit sexuală, inclusiv imagini cu persoane goale…).” Delegațiile din Iran și Republica Democratică Congo au cerut un vot pentru eliminarea acestor excepții, afirmând că ar putea face rău copiilor promovând traficul sexual cu copii și practicile sexuale perverse. Cincizeci și una de țări s-au unit și au promovat aceleași obiecții ca și Congo și Iran votând pentru eliminarea prevederilor, care au rămas totuși incluse în text . Nouăzeci și una de țări, în frunte cu Statele Unite și Uniunea Europeană, (iată videoclipul cu declarația reprezentantului UE), au votat pentru menținerea acestora. După https://c-fam.org/friday_fax/new-un-cyber-crime-treaty-may-favor-sxual-rights-for-kids/ ; ,,Oficiul Națiunilor Unite al Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului a susținut excepțiile pe baza faptului că fără ele ar exista riscul de a incrimina -expresiile legitime ale artei și literaturii care descriu persoane fictive-. Human Rights Watch, o organizație finanțată de guvernele occidentale, a susținut, de asemenea, că excepțiile sunt necesare pentru a proteja operele cu -valoare artistică- și pentru a proteja drepturile copiilor.” (?!) Aplecându-se asupra subiectului, publicația de limbă spaniolă, https://es.zenit.org/2024/08/20/nuevo-tratado-de-la-onu-sobre-ciberdelincuencia-abre-la-puerta-a-la-pedofilia-y-legaliza-el-sexting-infantil/ ,a precizat că ,,efortul internațional de promovare a pornografiei infantile nu este nou. În urmă cu câțiva ani, UNICEF a publicat, iar ulterior a retras sub presiune, un raport în care susținea că pornografia poate fi bună pentru copii. În urma adoptării noii formulări a tratatului, mai multe delegații au rămas neconvinse și și-au exprimat din nou îngrijorarea cu privire la lacunele legale, inclusiv Nicaragua, Niger, Djibouti, Pakistan, Papua Noua Guinee, Irak, Guatemala, Mali, Tanzania, Venezuela, Thailanda, Siria, Burkina Faso, Paraguay, Senegal, Maroc, Sudan, Uganda, Kenya și Zimbabwe. -Aș vrea să întreb din nou, ce drepturi protejăm, cele ale criminalilor sau cele ale victimelor?-” a întrebat un delegat rus, susținut și de China. Întrebare rămasă fără răspuns. Publicația franceză https://nouveau-monde.ca/si-la-russie-tombe-ou-echoue-le-monde-est-fini/ , sub îndrăznețul titlul; , ,,Dacă Rusia cade sau eșuează, lumea s-a terminat”, emitea o ipoteză tulburătoare despre un adevăr pe care, din pricina sufocantei propagande oficiale privind democrația, drepturile, intruziunea, egalitatea de gen, etc., nu îl mai sesizăm. Adevărul din perspectiva publicației franceze, e că; ,, … Dacă te uiți la valorile Occidentului, SUA, Marea Britanie, Germania, Suedia, Australia, Canada etc. , aceste țări renunță din ce în ce mai mult la identitatea lor, sunt locuri în care se adună migranți, unde cultura este dizolvată și istoria ștearsă. …. Acest Forum Economic Mondial și agenda globaliștilor încearcă să facă lumea fără granițe, fără cultură sau identitate, o masă de oameni fără loialitate față de pământul sau moștenirea lor și mai ușor de controlat. Pentru că nu sunt altceva decât o clasă de consumatori fără mândrie, animale care nu vor fi niciodată încurajate să nu urmeze comenzile. De asemenea, Occidentul împărtășește o ură comună față de tradiție, familie, copii și valori tradiționale. Vor case monoparentale, sau mai bine zis, fără părinți. Ei nu vor copii. Vor să promoveze frica climatică, să susțină și să se închine ideologiei LGBTQ. O lume în care ideologia Dacă te simți bine, fă-o nu ține cont de moralitate sau de limite. Fiecare națiune care -se alătură- Occidentului ajunge să devină la fel. …Demografia este de nerecunoscut, cultura este distrusă, de fapt singura ideologie asupra căreia par să fie de acord cu toții este LGBTQ. Rusia nu a căzut în această capcană, dimpotrivă; și asta constituie o amenințare pentru Occident. Nu pentru că Rusia vrea să cucerească sau să schimbe Occidentul, nu pentru că vrea război, ci pur și simplu pentru că există și este puternică. …..așa că însăși existența unei puteri care nu se va supune este ofensatoare și înspăimântătoare pentru Occident.”

Pentru a dezamorsa orice interpretare privind conspiraționismul, menționăm preventiv că autorul materialului preluat de publicația franceză este Noctis Draven , veteran al armatei americane. Adică din țara de unde primim lumina.

Jr. Adrian M. Ionescu