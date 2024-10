Succes în instanță: un băcăuan diagnosticat cu cancer a reușit, prin avocații săi, să oblige statul român să suporte în regim compensat tratamentul considerat off-label

În România, lupta unui pacient diagnosticat cu cancer nu se duce doar cu boala, ci și cu instituțiile statului, de la nivel local, până la nivel central.

Un bărbat din Bacău a trebuit să apeleze la avocați pentru a obține compensarea medicamentului cu ajutorul căruia a învins cancerul.

Povestea începe în decembrie anul trecut, când bărbatul de 57 de ani a primit cumplita veste că suferă de adenocarcinom pulmonar cu mutaţie genetică fuziune NTRK3. Pentru că durerile erau atât de mari și nu se putea deplasa decât cu un cadru fix, familia a făcut efortul de a-l transporta la un clinică oncologică din Viena pentru ancheta de specialitate, îngrijiri medicale, terapie în vederea ameliorării durerii prin iradiere fracţionată şi alte servicii medicale specifice.

Aici i s-a confirmat că suferă de o mutație genetică pentru care există o terapie țintită. La finalul lunii ianuarie, pacientul a început tratamentul cu medicament prescris de medicul oncolog din Austria și după doar trei luni, s-a constatat o remisie aproape completă a bolii. Medicul oncolog i-a prescris continuarea tratamentului inițial pentru încă 4 luni cu același medicament. La controlul din luna august, indicația a fost aceeași.

Copleșit de costul enorm al tratamentului, de circa 5.000 de euro lunar, băcăuanul a apelat la Societatea Civilă de Avocați Achim & Bulai pentru a obliga statul român să îi deconteze integral medicamentul care îi permite să trăiască.

Medicamentul este autorizat, dar nu se compensează

Deși tratamentul bolilor de cancer este stabilit în România ca fiind compensat 100%, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Bacău a refuzat să îi ramburseze sumele cheltuite pe medicament, invocând că medicamentul prescris la Viena nu este inclus în lista medicamentelor de care beneficiază asiguraţii pe bază de prescripţie medicală în sistemul de asigurări sociale de sănătate în România, prevăzută de H.G. nr. 720/2008.

Agenția Națională a Medicamentului are în derulare, încă din 2022, o procedură de includere a medicamentului în lista celor decontate, procedură care nu s-a încheiat până acum. Or, pacientul nu are timp să aștepte birocrația specifică țării noastre. Medicamentul are autorizație de punere pe piața din România și se vinde la un cost greu de suportat de către oricine: un flacon care ajunge pentru 30 de zile de tratament costă 25.243 de lei, circa 5.000 de euro.

Pacientul băcăuan nu este singurul care și-a căutat dreptatea în instanță. Relevantă în cauză este Hotărârea Panaitescu împotriva României din 10 aprilie 2012 prin care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a sancţionat România constatând încălcarea art. 2 din Convenţie, sub aspect procedural, în cazul unui reclamant bolnav de cancer căruia statul român nu i-a decontat integral un medicament, deoarece nu era inclus în lista medicamentelor decontate.

Recomandările U.E. în domeniul asistenţei medicale sunt foarte clare nu numai cu privire la asistenţa medicală, dar şi cu privire la recunoaşterea prescripţiilor medicale, respectiv a tratamentului stabilit de un medic specialist în alte ţări ale uniunii decât ţara de origine.

Mai mult, „potrivit Anexei – Plan naţional pentru prevenirea şi combaterea cancerului care face parte integrantă din Legea nr. 293/2022, pct. C. l, Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sunt responsabili în cazul tratamentului (introducerea terapiilor inovative) având ca obiectiv legal crearea unui program de inovaţie în sănătate şi reducerea timpilor de acces la rambursare a tuturor medicamentelor inovative. Fondul poate oferi pacienţilor acces la cele mai noi terapii, pentru afecţiuni fără alternativă terapeutică modernă şi eficientă, după ce acestea au primit aprobarea de la Agenţia Europeană a Medicamentului şi până la includerea în rambursare prin actualizarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008. În lumina principiilor statuate de art. 2 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, statul este obligat să facă tot ceea ce este necesar pentru a preveni ca viaţa reclamantului să fie supusă unui risc evitabil, asigurându-i asistenţă medicală corespunzătoare, inclusiv sub aspectul suportării contravalorii medicamentului prescris de medicii specialişti.” – se arată în hotărârea Curții de Apel Bacău.

Până la soluționarea procesului de fond deschis de pacient, avocații Societății Civile de Avocați Achim & Bulai au reușit să obțină o ordonanță președințială care obligă statul să plătească integral tratamentul pacientului.

„Acest caz este despre dreptul la viață și sănătate și la obligarea statului român să își ducă la îndeplinire promisiunea de a face tot ce îi stă în putință pentru cetățenii săi. Cancerul este a doua cauză principală de deces în România, după bolile cardiovasculare. Pe lângă prevenție, statul trebuie să asigure pacienților și accesul efectiv la medicamente și terapii noi care și-au dovedit eficacitatea și să grăbească procedurile de decontare a acestora. Povara pacienților este suficient de mare, sănătatea și supraviețuirea lor nu trebuie să depindă de imposibilitatea de a-și permite costurile tratamentului”, a declarat av. Diana Achim-Bogdan, de la Societatea de Avocați Achim & Bulai.