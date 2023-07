SUA intervine… da` mai încolo

Săptămâna trecută, la întrebarea jurnaliştilor acreditați la Casa Albă, dacă Vladimir Putin este slăbit după ,,insurecția armată” de o zi a lui Prigojin, Joe Biden a răspuns că “este dificil de spus, dar în mod clar pierde războiul”. Preşedintele rus este acum “un paria în întreaga lume”, a mai adăugat Biden. Aceasta ar fi direcția narațiunii oficiale preluată de toată presa corporatistă, dar nu e o noutate. Din perspectiva acestor ,,formatori de opinie”, Putin pierde războiul de mai bine de un an; ar fi și explicabil dacă ar fi adevărat, având în vedere nenumăratele sale cancere și Parkinson-ul de care suferă (boli ,,descoperite” de serviciile secrete britanice). În ciuda Secret Intelligence Service, harta conflictului se încăpățânează să arate altcumva decât propaganda oficială. De fapt, episodul revoltei mercenarilor nu a făcut decât să întărească autoritatea președintelui Federației Ruse. De la începutul conflictului din Ucraina, Marea Britanie a schimbat trei guverne, Franța este în flăcări la propriu, iar Europa gâfâie sub sarcina obligațiilor impuse de aliatul de peste ocean. Pentru SUA, războiul a fost mereu o oportunitate iar acum are o nouă piață de desfacere în Europa, în condițiile când în Africa, Asia ori țările arabe trebuia să concureze cu Rusia. În Ucraina, în ciuda ajutoarelor militare și armelor primite pe datorie nu se întrevăd auspicii favorabile. Țara e sfâșiată și cei mai vrednici bărbați continuă să moară, mânați în abatorul rusesc. În curând, Ucraina, curățată de patrioții fanatici, va rămâne un teritoriu numai bun de colonizat. Un videoclip șocant a fost difuzat în media online. Un videoclip șocant de 11 minute, aici; https://warnews247.gr/polemisan-iroika-mechri-telous-11-lepta-mazikon-apoleion-tou-oukranikou-stratou-to-pio-sparachtiko-eos-tora-vinteo-sklires-eikones-18/ prezintă ororile războiului din Ucraina și pierderile cumplite ce le suferă armata ucraineană. Cel puțin cinci soldați ucraineni ai Brigăzii 47 sunt mutilați de minele terestre în incercarea de a-și salva camarazii răniți în condițiile când nu sunt schimburi de focuri. Toate acestea în 11 minute, într-un singur punct pe harta războiului și la care avem acces. Presa rusă relatează că pierderile ireparabile ale Forțelor Armate ale Ucrainei, în a patra săptămână a contraofensivei, sunt comparabile cu pierderile armatei sovietice din Afganistan în 10 ani de război. Să ne amintim că primul fetiș ucrainean în confruntarea cu Rusia a fost ,,arma sacră a răzbunării”- rachete antitanc ghidate FGM-148 Javelin . care, conform narațiunii, aveau să distrugă literalmente toate vehiculele blindate rusești. Mai târziu entuziasmul s-a stins, tancurile rusești nu citiseră pliantul cu performanțele Javelin. La fel de repede s-a stins și apetitul pentru dronele Bayraktar iar mitul invincibilității bateriilor americane Patriot a avut aceeași soartă. A venit rândul tancurilor germane Leopard și blindatelor franceze AMX-10 să ardă pe câmpurile ucrainene. Urmează avioanele F16, o praștie împotriva unei arme automate cum ar fi invizibilul Suhoi 75 ori MIG 31. Narațiunile triumfaliste privind victoria Ucrainei în condițiile formal impuse de Zelensky, adică recucerirea Crimeii, e doar un pretext pentru a justifica continuarea măcelului. Cui folosește? Democrației din Ucraina, democrației în general? Guvernele nu sunt morale. Urmărirea chiar egoistă a intereselor proprii este principiul călăuzitor de bază al sistemului. Când politicienii se ascund în spatele apelurilor la moralitate, știi că ceva greșit se întâmplă, că o nouă operațiune de intoxicare este pregătită pentru a fi dezlănțuită asupra populației. ,,În ultimele săptămâni au apărut tot mai multe semne că regimul de la Kiev va organiza o operațiune cu steag fals la centrala nucleară de la Zaporozhye înainte de summitul NATO din Lituania, după care va fi acuzată Rusia și va folosi pretextul ca NATO să intervină direct în război …” spune publicația de limbă germană https://test.rtde.life/meinung/174119-haltet-dieb-immer-mehr-anzeichen/ Dar și în Statele Unite sunt observatori care semnalează anomalia discursului nuclear. Cităm din https://dailyreckoning.com/this-is-actually-terrifying/ :,,Președintele Biden îl acuză pe președintele rus Vladimir Putin că se pregătește să folosească arme nucleare tactice în Ucraina. Teoria este că, dacă Rusia este în pericol de colaps militar în Ucraina, Putin va recurge la utilizarea armelor nucleare tactice din disperare. Dar, practic, puteți exclude acest lucru, deoarece Rusia nu pierde războiul din Ucraina. De fapt, câștigă războiul și continuă să câștige avânt. Rusia zdrobește mult așteptata ofensivă ucraineană și fie înaintează, fie ține linia în alte sectoare. Între timp, fabricile de arme rusești produc cantități masive de arme și muniție … Este un război de uzură și nu există nicio modalitate practică prin care Ucraina să poată câștiga acest război. Deci, de ce ar trebui Putin să folosească arme nucleare?”, se întreabă publicația americană. După publicația franceză https://reseauinternational.net/le-plan-genial-de-lukraine-pour-la-capitulation-de-la-russie/ ,,S-a remarcat că, de câteva zile, Ucraina și NATO au declarat în mod regulat că, dacă Rusia aruncă în aer centrala nucleară din Zaporizhia, aceasta va duce la un răspuns NATO cu arme nucleare împotriva Rusiei. … Primul pas este aruncarea în aer a centralei Zaporijia (cu mijloace nespecificate). Propaganda NATO pe care toată mass-media europeană o înghite și o retransmite fără probleme va da vina pe Rusia. A doua etapă va fi aceea că în fața acestui act, Ucraina va fi admisă ca -membru temporar- al NATO, în cadrul summitului NATO din 11 și 12 iulie. Al treilea pas va fi ca NATO să declare, prin urmare, că unul dintre membrii săi (Ucraina) a fost atacat și că se aplică articolul 5 din statutele NATO.” Poate fi o ipoteză, dar dacă nu e? Mai crede cineva că UE e doar o uniune de comerț și NATO e o alianță defensivă? Mai există fărâma vreunei iluzii că România e un stat suveran? Dar Ucraina? Uniunea Europeană e independentă? Cheile sunt în mâna președintelui Biden, dar sforile sunt în altă parte. Ce va face România dacă se va activa art. 5 al alianței colective NATO? Răspunsul îl știm, va interveni. Ce va face SUA … ne spune https://news.antiwar.com/2023/06/22/republican-bill-would-reaffirm-that-natos-article-5-doesnt-override-congressional-war-powers/ ; ,,..un grup de republicani a introdus în Cameră și Senat un proiect de lege care ar reafirma că articolul 5 al NATO nu trece peste puterile de război ale Congresului. Inițiativa a fost condusă de senatorul Rand Paul (R-KY) și deputații Chip Roy (R-TX) și Warren Davidson (R-OH). „Am introdus o rezoluție prin care se reafirmă că articolul 5 din Tratatul NATO nu înlocuiește responsabilitatea Congresului de a declara război sau de a autoriza forța militară înainte de a se angaja în ostilități”, a scris Paul în Responsible Statecraft . ,,Articolul 5 al NATO subliniază angajamentele de apărare reciprocă ale alianței celor 31 de membri, dar nu înseamnă automat că SUA trebuie să intervină militar dacă un aliat NATO este atacat.” Paul a menționat că, deși membrii NATO trebuie să se asiste reciproc în cazul unui atac, acțiunea militară nu este obligatorie. „În plus, articolul 11 ​​din Tratatul NATO arată că prevederile Tratatului trebuie să fie îndeplinite în conformitate cu procesele constituționale ale fiecărei țări”, a scris el. În sprijinul propunerii sale, pe situl oficial https://www.paul.senate.gov/dr-paul-reps-roy-and-davidson-reaffirm-congress-constitutional-authority-to-declare-war/ Dr. Sumantra Maitra, membru senior al Centrului pentru Reînnoirea Americii, a susținut propunerea (în 22 iunie), argumentând; ,,Luați în considerare că ultima dată când a fost invocat articolul 5, majoritatea statelor europene au promis sprijin și apărare colectivă, în timp ce doar câteva au participat efectiv la luptele din Afganistan. Același principiu se aplică invers. Din această cauză, rezoluția senatorului Paul este cea corectă și conservatorii ar trebui să o susțină.” Prin prisma acestor argumente nu e deloc exclus ca Statele Unite să procedeze la fel ca în Primul și al Doilea Război Mondial, să se alăture conflictului la final, pentru a dicta termenii intervenției stabiliți de Congres în interesul, desigur, al democrației (?!)

Jr. Adrian M. Ionescu