Știința „vede” locul al doilea

Grație unui parcurs foarte bun în turneul al treilea al Seriei de Est, derulat weekendul trecut, pe teren propriu, gruparea băcăuană antrenată de Eusebiu Țurcanu a reintrat în cărțile pentru calificarea la barajul de promovare

Divizionara A2 de volei masculin Știința Bacău scoate, în sfârșit, capul. Ridică privirea și „vede” locul 2 al Seriei de Est, care duce la barajul de promovare în A1. Totul se va decide la ultimul turneu al Seriei de Est, cel de la Brașov, în care echipa antrenată de Eusebiu Țurcanu are obligativitatea de a tranșa în favoarea sa duelul cu CSM Râmnicu-Sărat. Important este însă că Știința știe cum să-i bată pe râmniceni. Ba chiar la scor de trei puncte. A demonstrat-o în turneul al treilea, derulat weekendul trecut, în Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu”. Un turneu în care Știința, condusă magistral din teren de noua achiziție, ridicătorul de 38 de ani Liviu Râpeanu (ex- Arcada Galați și CSM Zalău), a luat șapte puncte din nouă. Gazdele au început cu o înfrângere, 2-3 cu lidera CSM Corona Brașov, dar o înfrângere ce a avut savoarea unui succes în condițiile în care brașovenii nu cedaseră până atunci niciun set în campionat. Sâmbătă, băcăuanii au bifat o victorie de serviciu, 3-1 cu „lanterna roșie” CSM București, pentru ca duminică, în epilogul turneului să se impună cu 3-0 (23, 25, 13) în derby-ul cu CSM Râmnicu-Sărat. În formula Liviu Râpeanu, Ștefan Văduva, Cosmin Matei, Codrin Cernov (Răzvan Gâtlan), Andrei Veber, Matei Hagatiș, George Petrache –libero (Mihai Șnel- libero), Știința a avut meritul că nu a cedat. Cu precădere în primul set, în care block-ul băcăuan a avut nevoie de ceva timp pentru a-și regla timpii și spațiile. Până la 18-18, studenții cravașați de Cosmin Matei (incomplet refăcut, dar generos în efort) și Ștefan Văduva, au dus o cursă de urmărire, în care au avut de remontat de mai multe ori un handicap de patru puncte. Știința s-a desprins la 21-29 și apoi la 23-21 și, chiar dacă oaspeții au egalat la 23, un time-out luat inspirat și un block sigur al lui Andrei Veber au făcut ca setul să fie al băcăuanilor. Și actul secund a fost unul al răsturnărilor de situație. Pe serviciul lui Râpeanu, Știința a reușit cinci puncte la rând, ajungând la 20-15, însă CSM Râmnicu-Sărat a răspuns, la rândul său, printr-un serviciu de calitate al ridicătorului, egalând la 20. S-a mers apoi cap la cap, intrându-se în prelungiri, acolo unde atacurile oaspeților s-au lovit de „zidul” Codrin Cernov, care a adus Științei cele două puncte câștigătoare: 27-25. Având 2-0 la general, băcăuanii au crescut în joc și s-au distrat în parțialul al treilea, unde Răzvan Gâtlan, introdus în locul lui Veber, și-a năucit adversarii cu un serviciu care a permis Științei să întoarcă scorul de la 6-7 la 14-7. Victoria, una în trei seturi, s-a netezit lin, echipa băcăuană apropiindu-se la doar două puncte în clasament de CSM Râmnicu-Sărat. „Totul se va decide la Brașov, însă, după cum s-a văzut, avem resurse pentru a urca pe locul 2 și pentru a merge la baraj. Venirea lui Liviu Râpeanu, jucător pe care eu mi l-am dorit la echipă și în anul în care am promovat ultima dată în A1, aduce plus-valoare Științei: e un câștig cert și din punct de vedere sportiv, dar și uman, el fiind un tip de caracter, care știe să-i unească pe băieți. Echipa a făcut un turneu reușit, ceea ce ne dă speranțe deoarece ținta noastră, una cu bătaie mai lungă, este de a reveni în A1 începând cu sezonul 2024-2025”, a declarat antrenorul Științei, Eusebiu Țurcanu, care i-a mai avut la dispoziție în lot pe Tudor Matanie, Tudor Munteanu, Ștefan Țurcanu și Andrei Mazilu. Pe final, un gând și din partea lui Liviu Râpeanu, cel care a revenit pe teren după o pauză îndelungată: „Într-adevăr, trecuse ceva timp de când nu mai atinsesem mingea. Nu am venit la Bacău pentru bani, ci din dragoste pentru volei. Mă bucur că am găsit o echipă talentată, cu potențial și îmi doresc să ajut cât pot de mult”.

Rezultatele turneului al treilea desfășurat la Bacău

Vineri : CSM București- CSM Râmnicu-Sărat, 0-3, Știința Bacău- CSM Corona Brașov 2-3.

Sâmbătă : CSM Corona Brașov- CSM Rîmnicu-Sărat 3-0, Știința Bacău- CSM București 3-1.

Duminică : CSM București- CSM Corona Brașov 0-3, CSM Râmnicu-Sărat- Știința Bacău 0-3.

Clasament Seria de Est

1 CSM Corona Brașov 9 9 0 27-2 27p.

2 CSM Râmnicu-Sărat 9 5 4 15-15 15p.

3 Știința Bacău 9 4 5 16-18 13p.

4 CSM București 9 0 9 4-27 0p.