Știința Bacău forțează calificarea la turneul de promovare

De vineri și până duminică, la Brașov, studenții antrenați de Eusebiu Țurcanu participă la ultimul turneu al Seriei de Est și au ca obiectiv locul 2, care duce la „barajul” pentru A1

Seria de Est a Diviziei A2 la volei masculin mai are o singură necunoscută: numele celei de-a a doua echipe care va merge la „barajul” de promovare, alături de lidera Corona Brașov. Ecuația va fi rezolvată în acest weekend, odată cu ultimul turneu al Seriei, cel de la Brașov. Duelul pentru locul 2 se dă între CSM Râmnicu-Sărat și Știința Bacău. Râmnicenii au două puncte în plus, dar studenții băcăuani au avantajul formației ce vine puternic din urmă, în condițiile în care, la turneul din ianuarie, de pe teren propriu, au luat șapte puncte din nouă posibile. Un punct a fost smuls liderei, Corona (brașovenii fiind fără set pierdut până atunci), iar alte trei chiar rivalei din Râmnicu-Sărat. Pentru a trece peste CSM Râmnicu-Sărat în clasamentul final, Știința are nevoie la Brașov de o nouă victorie de trei puncte în confruntarea directă programată duminică, în epilogul turneului.

„E meciul decisiv, dar asta nu înseamnă că ne deplasăm la Brașov doar cu gândul la acest meci. Vrem să facem o figură frumoasă și contra liderei, așa cum s-a întâmplat și la turneul de pe teren propriu”, a declarat antrenorul Științei, Sebi Țurcanu, care contează pe întreg lotul de jucători. Inclusiv pe „mânjii” de la CSȘ Bacău, super-motivați după victoria remarcabilă obținută weekendul trecut la juniori, pe terenul Bistriței, lidera invincibilă de până atunci a grupei. Prin urmare, există moral, există și dorință de afirmare. Și, cine știe, poate că o prezență la turneul de promovare în A1, va face ca în viitorul nu foarte îndepărtat să existe și bani pentru ca această echipă a Științei Bacău să revină în prima ligă de volei masculin.

Programul turneului de la Brașov

Vineri, 24 februarie : CSM Corona Brașov- Știința Bacău, CSM București- CSM Râmnicu-Sărat.

Sâmbătă, 25 februarie : CSM Corona Brașov- CSM Râmnicu-Sărat, Știința Bacău- CSM București.

Duminică, 26 februarie : CSM Corona Brașov- CSM Râmnicu-Sărat, Știința Bacău- CSM Râmnicu-Sărat.

Clasament Seria de Est

1 CSM Corona Brașov 9 9 0 27-2 27p.

2 CSM Râmnicu-Sărat 9 5 4 15-15 15p.

3 Știința Bacău 9 4 5 16-18 13p.

4 CSM București 9 0 9 4-27 0p.