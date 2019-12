Cine ar fi crezut că generația milenară poate să tragă un semnal de alarmă referitor la o problemă de nivel mondial? Eu, unul, nu, dar asta s-a întâmplat pe data de 25 octombrie, în Piața Tricolorului, din Bacău. Un grup de șapte elevi și un viitor militar au organizat un protest care a dorit să le lumineze conștiința și să-i îndemne pe oameni să salveze planeta.

Alături de ei am fost și eu, și, spre surprinderea mea, acest protest chiar a atras privirile oamenilor. Am început la ora 16.00, iar, într-un interval de timp limitat, în jurul nostru s-au strâns aproximativ 80 de persoane, de la copii mici, până la bătrânei, care mai de care întrebând ce se întâmplă. Cei mai mulți ne-au susținut, dar am primit și critici și priviri amare. Organizatorul, o elevă de clasa a X-a, pe nume Clim Georgiana- Nicoleta, pune în aplicare acest proiect în fiecare vineri de la ora 16.00, la ora 17.00. Am avut ocazia să-i adresez câteva întrebări, și iată ce-am aflat:

„Am decis să acționăm pentru a-i atrage atenția Ministerului Mediului în legătură cu starea climatică în care ne aflăm, pentru că, dacă vom continua în acest mod, în 11 ani vom ajunge într-o stare deplorabilă, în care traiul nu va mai fi posibil. Noi ne vom asigura că acest mesaj va ajunge la urechile fiecărui cetățean, și sperăm ca fiecare să conștientizeze că nu este doar planeta noastră, ci și a tuturor celorlalte ființe vii.

Prin aceste proteste, îi îndemnăm pe oameni să recicleze, să nu arunce gunoaiele pe jos, deoarece chiștoacele și plasticul se degradează într-o perioadă foarte lungă de timp, să refolosească uleiul, sau cel puțin să-l ducă la un centru de colectare/reciclare, cum este în Carrefour, deoarece un litru de ulei aruncat în chiuvetă ajunge în râuri, mări sau în ocean și poluează circa o mie de metri cubi de apă. Vă aștept în Piața Tricolorului, în fiecare vineri, de la ora 16.00. Totodată, puteți urmări pagina de Facebook Fridays for future pentru mai multe detalii despre evenimentele viitoare. Voi puteți schimba viitorul!”.

Pentru toți cei care sunt interesați, acest protest este legal, cu aprobare din partea Primăriei Bacău și a Poliției municipale. Aș vrea să conchid prin a spune că, într-adevăr, noi suntem cei ce putem rezolva problemele care afectează viața planetei. Prin gesturi mici care contează.

Paul – Andrei Pătlăgică, clasa a XII-a, elev la Colegiul „Mihai Eminescu” și la Cercul de Jurnalism al Palatului Copiilor Bacău