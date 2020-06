Ciobanii de peste tot au fost nevoiți să arunce lâna de la oi sau să-i dea foc. Și asta după ce fabricile de postavuri au fost închise, imediat după 1990. Abia din 2018, statul începuse timid să-i subvenționeze pe ciobanii care își vând lâna la stat, acordându-le câte 1 leu (ulterior, 2 lei/kilogram) pentru fiecare kilogram valorificat pe piață.

Din păcate, din acest an, ministerul Agriculturii a anunțat stoparea acestui program de minimis pentru lâna valorificată cu acte. Prin consecință, acest produs pe care alte popoare pune preț mare, va ajunge din nou la groapa de gunoi.

„Am și lâna de anul trecut, pentru că nu a mai venit nimeni să o ia, dar și pe cea de anul ăsta. Venea cineva și colecta de prin toată țara. Îmi plătea 50-60 de bani, în funcție de calitate. Nu-i mult, dar era bun că o lua. Acum, nu o mai dat niciun semn de viață. Stau cu lâna în saivan, n-am cui i-o da. Mă gândesc că poate-poate apare ceva până la urmă”, speră Costel Belchim, cioban din zona Dărmănești.

Gospodarul a ajuns să stocheze lâna de la peste 1.000 de oi, marfă care, dacă ar fi putut-o vinde, i-ar fi adus în buzunar bani frumușei, plus subvenția pe care ar fi luat-o de la stat.

Din păcate, cam la fel se petrec lucrurile în tot județul unde crescătorii de animale și-au încropit stâni. Pe Toader Scriitoru, cioban din zona Buhuși, l-am prins la momentul tunsului oilor. Spune că a auzit și el că statul nu le va mai plăti subvenții pentru lână.

„Eu mai am de tuns oile cu lapte. Am auzit că opresc programul, dar deocamdată, nu m-a interesat, pentru nu am terminat cu tunsul. Anul trecut, am dat-o pe toată. Norocul meu a fost că, la «Stofe» Buhuși, s-a făcut centrul de colectare. Mi-a plătit 50 de bani pe kilogram”, spune ciobanul din Buhuși.

„Ne mai scotea din cheltuieli”

Crescătorii de oi se plâng că și așa subvenția era prea mică, în comparație cu sprijinul pe care-l primesc ciobanii din restul europei. După calculele lor, un preț cât de cât rezonabil ar fi fost cel puțin de 3 lei pe kilogramul de lână. „O să fie probleme mari, pentru că am fost loviți de pandemia asta de Covid -19.

Iar, banii ăștia pe care i-am fi luat pe lână ne-ar fi folosit, ne mai scotea din cheltuieli. Noi, astă primăvară, știți că n-am prea putut vinde miei din cauza restricțiilor. Am mai scos ceva din ce cumpărau clienții direct de la stână, că altfel nu știu unde ajungeam”, spun ciobanii.

În primul an al programului „Lâna”, la nivel de județ, 596 de crescători de oi din județ se înscriseseră pentru a primi subvenții de la stat, cu o cantitate de 335 de tone de lână. Anul trecut, doar puțin peste 100 de ciobani au mai intrat la plată în program.

Oaia cu …30 de kilograme de lână

Se pare că sistarea ajutorului de minimis are la bază o serie de neînțelegeri la nivelul echipei de la ministerul de resort. Acestea au plecat de la cantitățile mari de lână colectate de la fiecare oaie, care apăreau în evidențe. Potrivit specialiștilor, de la un singur animal se pot colecta în jur de 2,5 kilograme de lână.

Or, se știe că, de cele mai multe ori, șefii de stână, pe lângă animalele proprii, au grijă și de oile preluate de la alți săteni. Prin urmare, ciobanii au valorificat întreaga cantitate de lână provenită de la oile din stâni, inlcusiv pe cea nevândută din anii precedenți.

Se ajunsese astfel ca, în statisticile de la minister, să figureze oi cu…30 de kilograme de lână. În consecință, guvernanții au concluzionat că „se fac șmecherii cu banii statului” și au decis sistarea acestui program.

În schimb, se oferă promisiunea creșterii subvențiilor acordate pe cap de oaie, prin Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură (în prezent, minumum 22,3 lei pentru fiecare animal, până la maximum 106 lei – în funcție de numărul de oi)