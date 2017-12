Interviu cu Giuseppe Torboli Ivona Lucan: Teatrul Municipal „Bacovia” este…

Giuseppe Torboli: O a doua și o foarte importantă ocazie de a lucra și de a-mi dezvolta abilitățile de actor și de mânuitor de păpuși/marionete. Spectacolul cel mai de suflet este?

Momentan sunt în căutarea unui spectacol care să-mi ajungă la suflet. Sper să găsesc în Teatrul Municipal „Bacovia” ceea ce caut. Știu că ești colaborator și la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași. În ce spectacole joci acolo și în regia cui?

Colaborez cu Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași de la finele primului an de studiu în cadrul Universitații Naționale de Arte „George Enescu” – Facultatea de Teatru, din Iași. Am avut ocazia să joc alături de Marcel Iureș și echipa Nationalului ieșean în spectacolul Goldberg Show, în regia lui Mihai Măniuțiu. Din al doilea an de studenție joc în spectacolul Cafeneaua, în regia lui Silviu Purcărete. Anul acesta te afli în pragul licenței. Cum îmbini facultatea cu spectacolele pe care le ai de jucat în alte părți?

Pentru că sunt organizat, știu să-mi gestionez bine timpul, iar profesorii de la facultate sunt îngăduitori și totodată încântați, datorită faptului că am ocazia să profesez în domeniul în care mă specializez. Ce îți dorești din partea Teatrului Municipal „Bacovia”?

Să aibă răbdare cu mine și să îmi ofere posibilitatea de a juca cât mai multe și mai diverse roluri. Teatrul Municipal „Bacovia” împlinește vârsta de 70 de ani, o cifră rotundă, plină. Un gând, care îți trece prin cap când auzi acest lucru poate fi?

Îi doresc să devină o rampă de lansare pentru cât mai mulți actori și păpușari talentați. La mulți ani, TMB!!! Ivona Lucan,

