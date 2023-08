Spectacole gastronomice și artistice: ”Bunătăți din Săucești” și Zilele comunei

Nicu Paleru își ia rămas bun de la public și se pregătește să coboare de pe scenă. Dar se răzgândește și se întoarce: ”Îl invit pe domnul primar al Săuceștiului să cântăm împreună o piesă!”. Așa s-a încheiat, de Sărbătoarea Sfintei Marii, un dublu eveniment: Zilele comunei 2023 (13 – 14 august) și Sărbătoarea gastronomică ”Bunătăți din Săucești” (15 august).

”Ca în fiecare an, am ținut oferit săuceștenilor un program artistic de calitate – spune primarul Valentin Manea. Am considerat firesc să pun scena la dispoziția artiștilor locali. Dar am vrut și nume cunoscute pe plan național, așa că i-am invitat pe Nicu Paleru, What’s Up, Ansamblul ”Busuiocul”, Margareta Clipa, Viorica Macovei. Prezența și reacția miilor de spectatori, pe parcursul celor trei zile de sărbătoare, îmi arată că am ales bine.” Cu câțiva ani în urmă, după câte o horă, se ridica praful ca fumul de la incendiile din Grecia și trebuia oprit spectacolul, ca să fie udat terenul de fotbal unde se ținea evenimentul. Acum, locul acțiunii a fost piațeta din noul Centru Civic al comunei, cuprins între Centrul Cultural ”Ion Roșu”, Centrul tip After School și Piața Agroalimentară, toate noi, făcute cu fonduri europene. Primarul are și alte motive de bucurie. L-au luat oamenii la hore, l-au oprit să-și facă poze cu el și a strâns mii de mâini în cele trei zile. Lumea l-a aplaudat și când a urcat pe scenă să cânte cu Viorica Macovei ”Cântă cucu-n Bucovina”, cu What’s Up ”Taxi, du-mă unde vrei” și cu Nicu Paleru.

Evenimentele au început duminică, 13 august, cu frumoasa Paradă a portului tradițional, unde au participat ansambluri folclorice din mai multe zone etnofolclorice ale județului. Apoi au urcat pe scenă Grupul vocal de seniori ”Trandafir de la Sarata” (coordonator Elena Prisecaru), Ansamblul Folcloric ”Mugurașii Agășeni” (coordonator Ecaterina Rață), Grupul vocal de copii ”Sărățenii” (coordonator Elisabeta Unguru), Ansamblul Folcloric ”Florile din Cucuieți” Solonț (coordonator – preot Irinel Cernat), Ansamblul Folcloric ”Păunașii” Poduri (coordonator Alina Muncilă), Ansamblul Folcloric ”Tămășanca” Tamași (coordonator Vlad Vladinschi), Ansamblul Folcloric ”Roua Precistei” Filipești (director Elena Delia Patrașcu), copiii de la Klass Dance Studio (coordonatori Gabriel și Ani Brâncoveanu), precum și interpreți locali și invitați: Maricica Negru, Denisa Ciobanu, Ana Maria Ștefan, Elena Lăcătușu, Ariana și Nicolas Cojocaru. Seara a fost încheiată de două cunoscute interprete de muzică populară, Margareta Clipa și Viorica Macovei.

Ziua tineretului, 14 august, a început cu tradiționalul cros al comunei și cu finala Cupei Satelor la fotbal. Pe scenă au urcat Academia de dans Adamas Bacău, cu dans sportiv, grupul Step Up Roman și Academia de dans Adamas Bacău, cu street dance, și Klass Dance Studio, cu dans modern. Au făcut spectacol Andrei Ciobanu (care a fost și prezentatorul evenimentului), DJ Cip, Sya Violin & DJ Ionut Mocanu, Andra Munteanu, Anastasia și Ingrid Țimiraș și Denis Voicu. Vedeta serii a fost What’s Up, așteptat de sute de copii și tineri. Spectacolul de artificii a încheiat evenimentul într-un mod spectaculos.

Sărbătoarea gastronomică ”Bunătăți din Săucești” a cuprins două spectacole. Primul a fost, cum era și firesc, cel gastronomic, conceput cu mare artă de Dudu Timofte. Vizitatorii au avut parte de o experiență culinară deosebită, cu berbec și porc la proțap, cu gulaș, toate pregătite de bucătari pricepuți. Oamenii au fost plăcut surprinși și de prețurile micilor și fripturilor, cam jumătate față de cele de la evenimentele din oraș. Al doilea spectacol a fost pe scenă, început de Ansamblul Folcloric ”Busuiocul” (manager Liliana Vlase, maestru coregraf Gheorghe Vlase), continuat de ansamblurile ”Zdrăbuleanca” din Cleja (coordonator Ioachim Dămoc, coregraf Vasile Biciușcă), ”Izvoraș cu Apă Rece” din Izvorul Berheciului (coordonator Ioachim Dămoc, coregraf Vasile Biciușcă), ”Hora Siretului” din Săucești (coordonator Vasile Biciușcă), Grupul vocal ”Vatra Satului” (coordonator Ioachim Dămoc) și de soliștii vocali Anastasia Ciobanu (de la X Factor și Next Star), Ana Maria Regatun și Anisia Boghiu. Finalul i-a aparținut cunoscutului interpret de muzică de petrecere Nicu Paleru.