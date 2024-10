Sorin Tașcă propune trei viitori performeri pentru SCM Bacău

La „Festivalul Micului Luptător” de la Buzău, luptătorii băcăuani ce au concurat la categoria 9-10 ani au impresionat, Raul Burulia cucerind aurul, Nicolas Lupu bronzul, iar Roberto Hilițanu ocupând locul 5

La începutul lui 2024, conducerea SCM Bacău îi lansa o provocare antrenorului de lupte greco-romane Sorin Tașcă: „Ai puterea și abilitatea ca în următorii doi ani să scoți noi tineri performeri?”. Cavaler autentic- așa cum știe să fie numai un luptător care, pe lângă titlurile europene și mondiale cucerite, s-a aflat vreme de două decenii la rând pe podiumul Naționalelor de Seniori- antrenorul în vârstă de 47 de ani a ridicat mănușa aruncată, la drept vorbind, într-un mod mai puțin cavaleresc de conducerea clubului.

Iar Sorin Tașcă nu a avut nevoie de o perioadă de doi ani pentru a scoate la rampă noi performeri. I-a fost suficient un an. Sau chiar mai puțin de atât! O dovedește din plin reușita repurtată, în weekendul proaspăt încheiat, la cea mai atractivă competiție națională de profil: „Festivalul Micului Luptător”.

La întrecerile organizate de Federația Română de Lupte la Buzău, trio-ul aruncat în… luptă de Sorin Tașcă și SCM Bacău- Raul Burulia, Nicolas Lupu și Roberto Hilițanu- a atacat cu succes podiumul de premiere la categoria de vârstă 9-10 ani. Astfel, Raul Burulia a cucerit medalia de aur la 28 kg, în timp ce la categoria de greutate 32 de kg, ceilalți doi elevi ai lui Tașcă au ajuns în semifinale, Nicolas Lupu obținând bronzul, iar Roberto Hilițanu clasându-se pe poziția a cincea. Rezultate de top, care au atras imediat atenția celor din domeniu.

„Felicitări medaliaților și tuturor celor care au contribuit la pregătirea lor”, a fost reacția promptă a Federației Române de Lupte. „Raul, Nicolas și Roberto sunt trei copii necăjiți, care muncesc foarte mult și care, după mai puțin de un an de antrenamente- ei și-au început pregătirile în sală în noiembrie-decembrie 2023- reușesc, iată, să se remarce la cea mai importantă competiție rezervată vârstei lor. Am încredere că toți trei vor continua să se pregătească la fel de conștiincios, astfel încât rezultatele de la Festivalul Micului Luptător să fie doar un început. Mă bucur enorm pentru ei, după cum mă bucură mult și faptul că am făcut față cu succes acestei provocări”, a declarat Sorin Tașcă.

Cavaler până la capăt, antrenorul a acoperit din buzunarul propriu toate cheltuielile legate de această deplasare la Buzău pentru „Festivalul Micului Luptător”. Cavalerește ar fi ca și SCM Bacău să acorde toată atenția pentru ca acești copii și antrenorul lor să fie stimulați și apreciați la justa lor valoare. Doamne-ajută!