Cine nu a văzut, nu a râs și nu stat și cu sufletul la gură la scenele teribile din filmele cu Louis de Funes în rolul celebrului jandarm care călătorea, de nevoie, cu un Citroën decapotabil în care șoferița era o năbădăioasă călugăriță, distrată nevoie mare? Șoferița lua curbele ca pe drumul drept și îl băga pe bietul jandarm în toți sperieții. Mașinuța era o minune tehnică, rezistentă, pliată parcă la drum. O soră a unei asemenea mașini a fost adusă și în Bacău, sâmbătă, 21 aprilie, la ediția din acest an Retroparadei de Primăvară organizată de Filiala Bacău-Neamț a Retromobil Clubului Român.

Mai mult de 20 de mașini de epocă au fost expuse în Piața Tricolorului din Bacău timp de trei ore. La Parada Primăverii din acest an – am aflat de la președintele Filialei Bacău a clubului pasionaților de retromobile, Nicolae Marin – au venit invitați din Bacău, din Neamț, dar și din Vrancea. Cea mai veche mașină expusă a fost și în acest an o Simca-Balilla, din 1937, o copie fidelă de Fiat Balilla tot mai bine toaletată pe an ce trece de proprietarul ei, un elvețian stabilit în comuna Măgura. Dar și câteva mașini vechi americane, precum Cadillac, foarte frumoase. Toate restaurate cu mare dragoste de posesori. Alături a stat și o decapotabilă cu motor de Ford pus pe o caroserie elegantă, cum a dorit posesorul ei. Au fost și celebrele broscuțe Volkswagen, dar și vechile Dacii. Și nu numai.

Cu proprietarul simpaticului Citroën, Cătălin Popa, din Piatra Neamț, am stat mai mult de vorbă, despre un Citroën 2 CV (deux chevaux – doi cai, cum ar spune francezii, adică doi cai putere). A fost o mașină concepută de vicepreședintele Citroën, Pierre Boulanger, pentru a contribui la motorizarea numărului mare de fermieri care încă utilizau cai și căruțe în anii 1930.

Cătălin Popa a venit la Bacău și cu Trabantul cu motor de Volksvagen Polo, motiv pentru care la volanul Citroën-lui s-a aflat un francez veritabil, Jean Gallimard, din Paris, care și-a amintit astfel de prima sa mașină, tot un Citroën 2 CV din 1970.

„Jean – ne-a spus Cătălin – nu a mai condus așa ceva de aproape 50 de ani. A fost încântat. Citroën 2 CV este una dintre mașinile care au făcut istorie, ca broscuța germană Volkswagen. Este o mașină populară, lansată în 1954. A fost vândută în toate țările de pe Glob. Are un motor simplu, clasic, un boxer răcit pe aer, dezvoltă circa 40 CP, are o cilindree mică de circa 600 cmc. Este un cabriolet, decapotabil, și are o suspensie interesantă. Mai am acasă și un Ford decapotabil, elegant, un Falkon englezesc din 1968”.

Retromobil Club România împlinește 20 de ani de la înființare. În Bacău, Nicolae Marin a înființat filiala Bacău-Neamț acum 18 ani. De câțiva ani, retroparadele se țin lanț și la noi. Iar Retroparada Primăverii de acum va fi urmată de Retroparada Toamnei, care va fi organizată în acest an la Piatra Neamț, pentru că e vorba de o filială pe două județe, Bacău și Neamț.