Discuții extrem de interesante la Onești, unde vicepremierul Raluca Turcan și ministrul Maricel Boloș s-au întâlnit cu reprezentanți ai mediului de afaceri, evident, preocupați de soarta fostului combinat petrochimic, care acum zace abandonat. Ionel Palăr, viitorul președinte al Consiliului Județean Bacău, și Elena Pașcu-Apăvăloaie, candidata Alianței PNL – USR-PLUS la Primăria Onești, au un proiect comun: realizarea, pe fosta platformă, a unui parc industrial, cu o componentă tehnică și științifică. Iar cei doi miniștri au dat garanția că proiectul este realizabil, inclusiv cu fonduri europene.

”Dorința noastră este de a discuta cinstit cu cetățenii din Onești, pentru că jocul cu speranțele oneștenilor, că s-ar putea redeschide platforma de la Rafo, trebuie să înceteze! Timp de 30 de ani, Rafo a fost jefuită sistematic de oamenii PSD, falimentată și distrusă, a rămas acolo doar un loc despre care unii mint că mai pot face ceva. Noi, liberalii, dorim să readucem speranțe reale. Da, Oneștiul se va reclădi, va reveni la viață dar cu alte proiecte și obiective. Soluția pentru Onești o reprezintă crearea unui Parc industrial, cu o componentă tehnică și științifică. Oneștiul are foarte mulți tineri inteligenți, foarte mulți specialiști valoroși, care au un cuvânt de spus”, a explicat Ionel Palăr.

Elena Pașcu-Apăvăloaie este convinsă că Oneștiul are capacitatea și trebuie transformat într-un smart city: ”După 27 septembrie, noua administrație locală liberală și noua conducere a consiliului județean vor purta discuții cu proprietarii de terenuri, pentru a putea crea parcul industrial. Sperăm că aceștia vor colabora, dacă nu avem o altă soluție. Vom face o supraimpozitare, pentru că legea ne permite să mergem până la o creștere de 500%, astfel încât să-și dorească singuri ca terenul să revină administrației locale, să putem construi, să putem crea locuri de muncă. Pe noul exercițiu bugetar sunt fonduri europene care pot fi atrase pentru acest proiect și va fi cea mai mare investiție care se va realiza în județul Bacău”.

Garanții despre realizarea acestui proiect îndrăzneț au adus și cei doi demnitari, membri ai Cabinetului Orban. Raluca Turcan, vicepremierul României, a declarat: ”Anii de jaf trebuie să înceteze, iar Oneștiul trebuie repus, rapid, pe harta comunităților care se dezvoltă. Uitați-vă în jur, la orașele conduse de primari liberali. Ei au dezvoltat parcuri industriale încă de acum zece ani, parcuri generatoare de locuri de muncă bine plătite. Au avut proiecte, idei pe care le-au pus în aplicare. Nimeni nu i-a împiedicat pe cei care au condus Oneștiul, județul Bacău, să dezvolte parcuri industriale. Adevărul este că nu au vrut. În mod deliberat au ținut populația captivă în sărăcie, pentru a o manipula mai ușor. Ceea ce nu înțelege însă PSD, după 30 de ani de domnie la Consiliul Județean Bacău, este că generațiile s-au schimbat și nu mai poți veni în fața oamenilor fără proiecte concrete. Aici, la Onești, întreaga Platformă poate fi repusă în circuitul economic, se pot dezvolta linii de producție. Există și fonduri europene pentru reconversia activităților, mai trebuie să existe și voință politică”.

Maricel Boloș, ministrul Fondurilor Europene, a insistat pe oportunitatea de a scrie proiecte pentru accesarea de fonduri, cât mai repede. ”România primește 80 de miliarde de euro, în viitorul exercițiu financiar. Este cea mai mare sumă alocată țării noastre, iar acești bani trebuie să intre urgent în economie. Oneștiul are o șansă pe care nu o poate, nu trebuie să o rateze. Platforma este, de fapt, o infrastructură extrem de bine pusă la punct. Asta înseamnă că cei care doresc să investească aici, nu o iau de la zero, ci vin pe un teren propice, care oferă o multitudine de facilități. Contează doar ca administrația locală să fie o administrație deschisă, modernă, europeană. Mă îndoiesc că cei de la PSD întrunesc aceste calități, pentru că au avut la dispoziție trei decenii să arate acest lucru. O soluție liberală, cu Ionel Palăr, la președinția Consiliului Județean Bacău, și cu Elena Pașcu Apăvăloaie, la primăria Onești, este garanția dezvoltării. Oneștiul nu mai are timp de pierdut, dacă vrea să recupereze decalajele față de alte orașe mult mai bine dezvoltate. Urgența, prioritatea zero pentru Onești, este atragerea de fonduri europene pentru dezvoltarea de capacități de producție pe platforma petrochimică”.

Publicat de SC Deșteptarea SA la comanda: PNL; COD AEP 21200012