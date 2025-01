Șoc: SCM Bacău și CSM Onești riscă desființarea!

Guvernul intenționează să taie finanțarea cluburilor din subordinea Agenției Naționale pentru Sport. De la 1 iulie, acestea ar urma să fie transferate către autoritățile locale sau chiar eliminate definitiv acolo unde administrația refuză preluarea lor. Direcțiile Județene pentru Sport vor trece sub tutela Consiliilor Județene

2025 se anunță unul crunt și crucial pentru cluburile sportive din subordinea Agenției Naționale pentru Sport. Printre acestea, SCM Bacău și CSM Onești. Cele două grupări departamentale riscă desființarea cu începere de la 1 iulie! Motivul? Reducerea cheltuielilor pe care coaliția de guvernare intenționează să o pună în practică.

În acest context, se vehiculează varianta ca din vară, Direcțiile Județene pentru Sport să treacă în administrarea Consiliilor Județene, iar cluburile din subordinea Agenției pentru Sport să fie preluate de Primării. Ce se va întâmpla însă în orașele în care autoritatea locală va refuza preluarea cluburilor respective?

Răspunsul este pe cât de simplu pe atât de șocant: respectivele grupări sportive se vor desființa. În județul Bacău există două astfel de cluburi care aparțin de Agenția Națională pentru Sport: SCM Bacău, condus de Ion Șarban și CSM Onești, condus de Ingrid Istrate. Două cluburi de tradiție (SCM Bacău are 75 de ani și a dat numeroși campioni olimpici, mondiali și europeni, iar CSM Onești este gruparea vice-campioanei olimpice din 2024 la haltere, Mihaela Cambei), care ar putea deveni, de la 1 iulie, istorie.

Având în vedere că municipalitatea băcăuană are deja sub tutelă un club sportiv (Clubul Sportiv Municipal Bacău), căruia, pe fondul austerității, intenționează să-i diminueze drastic bugetul în acest an, e greu de presupus că-și va asuma povara financiară de a prelua încă o grupare de profil, și anume SCM Bacău.

Nici pe malul Trotușului lucrurile nu se profilează în culori mult mai vii, știut fiind faptul că în ultimii ani municipalitatea oneșteană nu a oferit un sprijin economic consistent către CSM Onești. De urmărit.

În orice caz, acest scenariu cu trecerea DJS-urilor în administrarea Consiliilor Județene și a cluburilor aparținând de ANS în cea a municipalităților nu este deloc nou. El figurează, de aproape un deceniu, pe harta așa-zisei descentralizări. Privit, ani la rând, ca un drob de sare, acest scenariu riscă să fie, în sfârșit, pus în practică. Chiar de la 1 iulie 2025. Drobul se pregătește, așadar, să cadă: scapă cineva?