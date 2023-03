Slănic Moldova: Târg anual de mobilier de lemn recondiționat

Asociația de Artă In Context lansează, pe 21 martie, de Ziua Internațională a Pădurilor, proiectul „LEMN VECHI ȘI NOU”, la Centrala Artelor din Slănic Moldova, printr-o dezbatere cu titlul „Viitor circular: creativitate și sustenabilitate”. Proiectul urmărește să creeze un model de economie circulară care să susțină pe termen lung activitatea cultural-educațională pentru mediu a Asociației, desfășurată încă din 2017. Expresia proiectului va fi un veritabil Târg anual de mobilier din lemn recondiționat.

Dezbaterea îi are ca invitați pe arhitectul Daniel Armenciu – lect. univ. dr. la Departamentul Științe Tehnice și prodecan al Facultății de Arhitectură de Interior a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București, pe Ciprian Șipoș – Zero Waste Creative Thinker și Green Interior Designer, pe Adela Pârvu – blogger și interior designer, pe Cosmin Brumă – arhitect șef al Municipiului Onești, pe Mihail Caradaica – director executiv al Fundației Pădurea de Mâine și pe Alina Georgiana Teodorescu – inițiatoarea proiectului In Context Slănic Moldova. Participanții vor dezbate modul în care creativitatea poate contribui la normalizarea economiei circulare și a sustenabilității ecologice.

Evenimentul se va desfășura la Centrala Artelor In Context (Str. Porumbeilor, Slănic Moldova, lângă Vila Siam), între orele 16,00-18,00.

Prima ediție a târgului LEMN VECHI ȘI NOU va avea loc între 22 – 23 aprilie, la Centrala Artelor Slănic Moldova. Evenimentul este finanțat prin programul de granturi nerambursabile multianuale Comunitățile Pădurii de Maine, oferit de Fundația Pădurea de Mâine comunităților forestiere pentru dezvoltare durabilă, educație si conștientizare a importanței protejării pădurilor în contextul schimbărilor climatice.

Târgul anual de upcycling (reutilizare creativă) LEMN VECHI ȘI NOU va readuce în contemporaneitate piese de mobilier vechi colectate local, care ar fi ajuns altfel la groapa de gunoi, sprijinind astfel protejarea pădurilor și educația ecologică a comunității. Decorațiuni și produse de artă și manufactură realizate de tineri și meșteri din Slănic vor întregi oferta târgului.

Alina Georgiana Teodorescu: „Târgul va promova conceptele de reciclare și refolosire a lemnului, în contextul în care România generează anual peste șase milioane de tone de gunoi menajer (conform Eurostat), o cantitate semnificativă fiind reprezentată de mobilier și țesături care s-ar putea refolosi, însă nu sunt incluse drept fracții reciclabile la operatorii de salubritate. Inițiativa Asociației In Context este un prim pas spre schimbarea acestei statistici la nivel regional, prin economie circulară, creativitate și antreprenoriat social, menite să contribuie la dezvoltarea durabilă a regiunii Slănic Moldova, bine-cunoscută pentru pădurile și izvoarele sale minerale.”