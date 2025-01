Și… s-a tras Cortina. Constanța Zmeu-Pelin

Era plin de flori.

Ușoara rumoare a ” spectatorilor”, liniștea care se instala din când în când, tăcerea aceea plină de sens, erau menite , parcă, să înlesnească intrarea Actriței în scenă…

Actrița își începuse povestea mai demult, dar concluzia avea s-o tragă …acum: ” am iubit teatrul acesta, m-am dedicat lui fără tăgadă, am iubit oamenii, copiii, florile, viața, am trăit splendid și-am dăruit oricui și fiecăruia o vorbă bună, emoțiile mele, trăirile mele… Personajele mele v-au încântat pentru că erau părți din sufletul meu”…

Sensibilitatea dânsei era flancată de o privire albastră, intensă, sfredelitoare și nu-ți permiteai s-o minți, să-i greșești, s-o păcălești. Se trăda ușor, într-o secundă se transforma în iubire sau într-o tandră ” tragere de urechi” : ” măi, nu mă duci tu pe mine”, apoi tot ea te făcea să râzi…

Blândă, dârză, visătoare, diplomată, puternică, glumeață, serioasă, pătrunzătoare.

Era o bucurie s-o întâlnești, să-i povestești, s-o miri, era o bună ascultătoare, te mângâia cu privirea, te mângâia.

A fost o Stea. A fost Doamna noastră. Doamna ” Surpriză”…

S-a tras cortina, lăsându-ne împietriți…

” Înc-o gură și dispare…

Ca un stâlp eu stam în lună!

Ce albastră, ce nebună

E albastra-mi, dulce floare!”

Constanța Zmeu-Pelin a tras Cortina.

Spectacolul nu se va mai juca la fel, dar Altfel!

Ca o poruncă de-a rămâne drepți, fermi în viață și pe scenă!

Vă mulțumim , Constanța Zmeu Pelin, pentru Iubire, pentru Teatru, pentru tot!

Eliza Noemi Judeu