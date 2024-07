Sfaturi de gestionare a banilor pe care milenialii le pot optimiza pentru a-și menține libertatea financiară

Cel mai tânăr milenial, care zilele trecute era un adolescent, are acum 29 de ani, în timp ce cel mai în vârstă are 44 de ani. Aceste statistici înseamnă că această generație își crește copiii de la vârsta de sub 10 ani până la începutul vârstei de 20 de ani.

În câțiva ani, majoritatea celor mai în vârstă mileniali vor fi bunici. Întrebarea este: cum vă gestionați finanțele având în vedere copiii și pensionarea? Am compilat sfaturi de gestionare a banilor pentru a vă ajuta să vă navigați viitorul financiar ca părinte și pensionar și să evitați împrumuturile și credite online în majoritatea circumstanțelor de viață. Continuați să citiți pentru a afla mai multe.

1. Plătiți cu numerar, nu cu carduri de credit

Trebuie să aveți răbdare și să vă stăpâniți fondurile limitate. Așadar, nu cădeți în capcana datoriilor pentru că doriți să vă satisfaceți dorințele folosind cardurile de credit. În schimb, puteți economisi pentru astfel de articole sau puteți plăti folosind cardul de debit. Nu uitați, un card de credit vă expune la datorii inutile, cu excepția cazului în care sunteți suficient de disciplinat pentru a-l plăti la timp. Cu excepția cazului în care aveți o urgență și trusa dvs. de urgență este epuizată, evitați să plătiți cu carduri de credit.

2. Trăiți după un buget

Să trăiești cu un buget înseamnă să trăiești în limita mijloacelor tale. Evitați orice tentație de a cumpăra lucruri din impuls. Bugetul pentru fiecare euro pe care îl primiți este un semn bun că aveți un plan de cheltuieli gestionabil pe care îl puteți monitoriza și controla. Un buget vă permite să vă controlați finanțele și nu permite impulsului de a cumpăra lucruri să vă controleze pe dumneavoastră sau finanțele dumneavoastră limitate.

3. Protejați-vă averea cu o asigurare de viață

Îți poți ascuți simțul obligației financiare folosind asigurarea de viață, indiferent de starea ta civilă sau de datorii. Aceasta îi protejează pe cei dragi de tentația de a interveni pentru a face față facturilor tale medicale. Acest pas vă asigură că nu vă împovărați prietenii și familia să plătească facturile pentru care ar fi trebuit să vă pregătiți atunci când ați avut ocazia.

4. Identificarea obiectivelor financiare pe termen scurt și lung

Stabilirea și planificarea obiectivelor poate fi dificilă pentru unele persoane. Mai mult, mulți mileniali au dificultăți în a-și adapta mentalitatea pentru a îmbrățișa obiectivele pe termen lung, din cauza nevoilor imediate legate de vârsta lor – căsătorie, educarea copiilor, studii postuniversitare și proprietatea unei locuințe.

Deși toate obligațiile de mai sus sunt primordiale și nu pot fi sacrificate, este prudent să începeți să creați căi de investiții pe termen lung chiar și în timp ce vă îndepliniți aceste obligații pe termen scurt. Începeți prin a cerceta cele mai viabile obiective și documentați-le pe baza adecvării lor la viitorul dumneavoastră financiar. În acest fel, veți fi mai bine poziționat pentru a avea un sens al direcției și strategii adecvate pentru a le îndeplini.

5. Îmbrățișați educația financiară

Trăim în era informației, în care informațiile sunt numeroase despre orice. Prin urmare, nu mai poți avea o scuză pentru analfabetismul financiar. Determinați-vă că vă veți educa în toate aspectele legate de viața dumneavoastră financiară. Educația financiară te împuternicește să iei decizii financiare mai exacte, iar tu faci acest lucru cu mai multă încredere pentru că sunt bine informați.

Ar trebui să prioritizați educația financiară pentru dvs. și pentru tânăra dvs. familie, dacă aveți una. Fă-ți timp să te documentezi pe internet cu privire la subiectele relevante pe care ar trebui să te perfecționezi. Reviste financiare, site-uri web dedicate banilor, cărți pe suport de hârtie și pe suport electronic, podcasturi și multe alte resurse sunt disponibile pentru oricine dorește să învețe gestionarea eficientă a banilor.

Nu uitați că puteți consulta consilieri financiari calificați care vă pot oferi consultanță financiară de înaltă calitate. Ascensiunea robo-advisorilor a făcut, de asemenea, lucrurile mai ușoare și mai ieftine.

6. Aveți o trusă de urgență

Crearea unei truse de urgență este o altă modalitate de a naviga în viitorul tău financiar. Viața este imprevizibilă și nimeni nu poate fi 100% sigur de ceea ce se va întâmpla mâine. Natura imprevizibilă a vieții este precum ploaia – nu poți face nimic pentru a o opri, dar te poți adăposti până când dispare. La fel, nu puteți face nimic pentru a opri apariția situațiilor de urgență, dar vă puteți pregăti să vă adăpostiți de perturbările lor atunci când ajung în sfârșit.

Indiferent cât de deștept crezi că ești, nu renunța niciodată la această tradiție. Economisiți întotdeauna ceva care să vă ajungă pentru trei până la șase luni. Economisirea pentru zile negre este un semn că sunteți pregătit pentru viitor și că nu vă veți expune familia la dificultăți financiare inutile. Prin familie înțelegem aici persoanele aflate în întreținerea dumneavoastră și/sau împovărarea celor dragi, care vor fi nevoiți să vă salveze atunci când vremurile rele vă vor găsi nepregătiți.

7. Creați un plan de economisire

De asemenea, ar trebui să creați un plan de economii pentru acele lucruri pe care le puteți aștepta pentru a le cumpăra fără datorii. Există lucruri de care ai nevoie în viața ta, dar poți economisi bani pentru a le achiziționa după câteva luni sau ani. Indiferent care sunt aceste articole, alocarea de bani pentru aceste proiecte vă ajută să evitați capcana datoriilor.

Un punct de plecare general acceptabil este 10% din veniturile tale. Puteți dedica aceste economii proiectelor dvs. și le puteți folosi pentru a dezvolta disciplina financiară necesară. Este și mai bine atunci când automatizezi aceste economii, astfel încât să nu fii tentat să mănânci banii pe care ai dori să îi economisești, mai ales într-o lună dificilă.

8. Rămâi diversificat

De asemenea, trebuie să vă diversificați investițiile în timpul acestei vârste de vârf. Această diversificare vă va proteja împotriva riscurilor evitabile și vă va permite să obțineți ce este mai bun din diverse instrumente de investiții. De exemplu, vă puteți distribui riscul și beneficiile între obligațiuni, fonduri mutuale, acțiuni, criptomonede și proprietăți imobiliare. Vă recomandăm să acordați suficient timp cercetării și consultării înainte de a investi în orice portofoliu.

Concluzii

Acum sunteți informat cu privire la lucrurile pe care ar trebui să le faceți pentru a vă menține libertatea financiară pe măsură ce îmbătrâniți. Ce altceva? Mingea este în terenul tău să folosești aceste informații pentru a-ți ordona lumea financiară și a rămâne liber financiar.