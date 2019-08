Deschisă de la 1 iunie 2019, Clinica NewMedics este prima clinică privată din Bacău specializată în somnologie și singura din regiunea Moldovei. Din tot lanțul Clinica NewMedics de la nivel național, cea din Bacău este a cincea din România. Clinici similare funcționează în București, Sibiu, Brașov și Oradea, al căror profesionalism în domeniul diagnosticului și tratamentului tulburărilor de somn este recunoscut. Inițiată și administrată de dr. Chira Irvin, cetățean german, cu o vastă experiență în domeniu somnologiei, Clinica NewMedics Bacău vine în întâmpinarea pacienților cu metode de investigație inovatoare, unice în județ și în zona de est a României. Mai mult, din această lună, Clinica a intrat și în contract cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, ceea ce permite oferirea de servicii medicale gratuite de tip ambulator, consultații și analize, spitalizare de zi și spitalizare continuă, pe mai multe specialități, doar în baza unui bilet de trimitere.

Despre tot ce oferă Clinica NewMedics am stat de vorbă cu dr. Gabriela Popovici, medic primar pneumolog și director medical.

– Abia ați intrat pe piața băcăuană a servicilor medicale. Sunt deja trei luni de când s-a deschis Clinica NewMedics Bacău, ați încheiat contract și cu Casa de Asigurări de Sănătate. Sunteți însă o clinică ce vine cu un serviciu medical unic în domeniul somnologiei. Haideți să detaliem tot ce înseamnă diagnosticarea tulburărilor de somn și asigurarea unui tratament de specialitate.

– Așa este. Clinica NewMedics deține un laborator de somnologie, dotat cu aparatură de ultimă performanță ce permite diagnosticul și tratamentul tulburărilor respiratorii în timpul somnului, în regim gratuit. Cui ne adresăm? În general, tuturor pacienților care sforăie, au pauze în respirație în timpul somnului sau somnolență excesivă în timpul zilei, ca să dau câteva exemple. De ce e important diagnosticul și tratamentul? O dată pentru pacient, lipsa de oxigenare a corpului pe parcursul nopții indusă de apnee are în timp consecințe medicale – boli cardiovasculare, diabet etc. sau accidente rutiere datorate somnolenței, dar și pentru societate prin costurile suplimentare induse de boală, invaliditate etc.

Dar, pentru a întelege aceste aspecte, pacientul și medicul trebuie informat în acest sens, activitate de care s-a ocupat Clinica NewMedics încă de la înființare, din 2004. Dovadă fiind cursurile organizate pentru medici, unele cu participare internațională și care au stat la baza dezvoltării multor specialiști români în domeniul somnologiei.

– Concret, de ce servicii medicale beneficiază la Clinica NewMedics Bacău pacienții care au acest sindrom și cum poate fi el diagnosticat?

– Clinica NewMedics beneficiază de aparatură de diagnostic şi tratament provenită de la producători de renume mondial. În domeniul diagnosticării tulburărilor somnului, clinica dispune atât de aparatură portabilă, care poate fi utilizată la domiciliul pacientului pentru un diagnostic iniţial (screening), cât şi de polisomnografe staţionare complexe, care oferă un maxim de informaţii clinice. De asemenea, Clinica NewMedics oferă aparatură CPAP (continuous positive airway pressure) și VNI (ventilație noninvazivă) pentru terapia sindromului de apnee în somn și a insuficienței respiratorii – aparate portabile care pot fi utilizate la domiciliul pacientului.

– Iar pentru a i se stabili diagnosticul, practic pacientul este cazat aici, pentru a putea fi monitorizat și, ulterior, pentru a i se stabili și tratamentul.

– Da. Dispunem de 10 paturi de spitalizare continuă, în camere de 1, 2 sau 3 paturi, cu grup sanitar propriu, cu televizor, cu condiții hoteliere de cel mai înalt nivel, în care pacientul este cazat. Pacientul beneficiează prin intermediul medicilor specialiști din clinică și de consult de specialitate. Investigația constă în conectarea pacientului prin intermediu unor electrozi palsați în poziții prestabilite și interconectați la polisomnograf. Monitorizarea este asigurată continuu, pe tot parcursul nopții, de către medicul și asistentul de gardă. Prin această monitorizare complexă observăm toate evenimentele cardio-respiratorii ce survin în timpul somnului: pauzele în respirație, perioadele de desaturare a oxigenului și scăderea presiunii acestuia din organismului etc și în ce stadiu de somn se produc. Corelarea tuturor informațiilor ne permite stabilirea diagnosticului și orientarea către o decizie terapeutică. Tratamentul constă în faptul că pacientul va avea acces la conectarea la domiciliu a unui aparat CPAP ce îi administrează controlat, printr-o mască specială, nazală sau oreo-nazală, o anumită cantitate de aer sub presiunea de care are nevoie. Această presiune se va stabili tot în laborator prin intermediu unei investigații și proceduri de monitorizare similare. Este așa-numita „atelă aerică” pe care trebuie să o folosească pe tot timpul somnului. Din păcate, acest aparat nu este decontat de Casa de Asigurări de Sănătate și pacientul trebuie să plătească închirierea lui. Dar se lucrează deja pe legislație pentru a se deconta și acest serviciu.

– Care sunt primele simptome ce ne-ar indica o anumită problemă ce poate fi apneea în somn?

– Pacientul nu realizează că are aceste pauze respiratorii. Aparținătorii sunt cei care observă sforăitul, iar acesta este un prim semn. Apoi, dacă există o hipertensiune arterială care nu răspunde la tratamentul corect recomandat și administrat, o deviație de sept tratată dar care, consideră pacientul, încă nu îi dă voie să respire bine, sunt alte semne. Un pacient cu apnee în somn se trezește obosit, amețit, cu dureri de cap, cu probleme de echilibru, fără chef de viață.

Așadar, sindromul de apnee în somn este recunoscut prin simptome nocturne și diurne. Simptomele nocturne sunt sforăit puternic ce datează de ani de zile, somn agitat, neodihnitor, micțiuni frecvente în cursul nopții, transpirații nocturne, cefalee matinală. Simptomele diurne sunt somnolența excesivă pe timpul zilei, tulburări de memorie, atenție și concentrare, oboseală, anxietate sau depresie, tulburări sexuale.

– Este apneea în somn o boală tratabilă? Și care sunt cauzele care duc la instalarea acestui sindrom?

– Da. Este o boală tratabilă, dar depinde foarte mult și de pacient. Obezitatea este principala cauză, iar indicația este ca, pe timpul tratamentului, pacientul să scadă peste 15% din greutatea sa inițială, proces care, deși primordial, uneori este greu de realizat. Bineînțeles important este să folosească și aparatul CPAP, care îl ajută foarte mult în reglarea acelor evenimente respiratorii nocturne și asigurarea unui somn continuu și odihnitor. Se mai pot recomanda igiena somnului (respectarea orelor de somn, camere aerisite etc) și menținerea unei anumite poziții a corpului pe timpul somnului dacă constatăm că aceasta influențează apariția evenimentelor respiratorii (somn în poziție laterală).

Așa cum am mai spus, prioritar este diagnosticul precoce deoarece în absenţa unui tratament adecvat, sindromul apneei în somn poate duce la complicaţii severe, cum sunt: infarct de miocard, accident vascular cerebral, hipertensiune arterială, diabet zaharat, impotenţă.

„Diagnosticarea sindromului de apnee în somn are o dublă importanță. Pe de o parte, vorbim de importanța din punct de vedere medical, pentru că netratată, această boală duce la instalarea unor complicații cum ar fi tulburările de ritm cardiac, hipertensiunea arterială rezistentă la tratament, accidentele vasculare celebrale cu paralizii ce duc la invaliditatea pacientului, dar și lipsa de control a diabetului.

Pe de altă parte, vorbim de o importanță legală, în sensul că apneea în somn cu formă moderată și severă, adică cu un indice de apnei și hipopnei/ora de somn (IAH) mai mare de 30/h, mai pe înțelesul tuturor acele numere de pauze pe oră în timpul somnului, se asociază cu somnolența diurnă, implicit cu riscul de a adormi la volan și de a provoca accidente rutiere. Există legislație europeană și se lucrează deja în acest sens și la noi să se introducă aceste modificări în lege, prin care șoferii profesioniști să fie testați, diagnosticați și tratați pentru această boală. Fiind un factor de risc, de aceea trebuie să devină o condiționalitate și în obținerea carnetului de conducere.

Este foarte bine că avem acest tip de investigație și în Bacău, de diagnosticare a evenimentelor respiratorii nocturne cu aparatură de înaltă performanță. Totodată, la Clinica NewMedics se poate efectua și testarea funcțională respiratorie prin pletismografie și factor de transfer prin membrana alveolocapilară. Sunt două tipuri de servicii medicale unice pe care le oferă Clinica NewMedics, pentru care nevoia este în creștere în ultimii ani.”

dr. Raluca Ioana Dinu, medic pneumolog cu competență în somnologie, care lucrează în regim privat la Clinica NewMedics Bacău

În cadrul Clinicii NewMedics Bacău activează un colectiv de medici cu o îndelungată experienţă în domeniu, specializaţi în pneumologie, medicina internă, dermatologie, alergologie, psihiatrie, neurologie, psihologie şi ORL. Pentru toate aceste servicii s-a încheiat contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, în sprijinul pacientului, care nu va plăti nimic, toate costurile fiind decontate de către stat. În regim privat, la Clinica NewMedics Bacău sunt asigurate și servicii medicale pe cardiologie, diabet, endrocrinologie, gastroenterologie și psihiatrie, precum și recoltări de analize ce sunt efectuate în laboratorul Spitalului Județean de Urgență Bacău. Clinica are dotări de ultimă generație, în toate cabinetele, și este deschisă inclusiv pentru alte colaborări, cu orice medic care dorește să lucreze alături de echipa Clinicii NewMedics.

Respect faţă de pacient

„Prin serviciile medicale furnizate, Clinica NewMedics se aliniază celor mai înalte standarde de calitate. Atitudinea corectă, respectul pe care-l arătăm faţă de pacienţi şi preocuparea pe care o manifestăm faţă de sănătatea acestora ne fac să sperăm că nici o persoană nu va pleca din clinică noastră nemulţumită de ceea ce oferim!”

Clinica NewMedics Bacău

strada Banca Națională nr. 4

telefon: 0787.607.254 sau 0234.537.185

email: bacau@clinica-newmedics.ro

clinica-newmedics.webnode.ro

Program de lucru: în fiecare zi lucrătoare

În contract cu CJAS Bacău