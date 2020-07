– Domnule Sergiu Sechelariu, este „febra fondurilor europene”, vin bani mulți pentru România. Cum apreciați că trebuie să acționeze municipalitatea, politicienii?

– Vedeți dumneavoastră, fonduri de la UE au fost mai tot timpul, important este SĂ AI CAPABILITATEA SĂ LE ACCESEZI, altfel banii vin și pleacă. Cu banii alocați pentru un proiect din banii noștri 100%, poți atrage de 10 ori mai mulți bani pentru mult mai multe proiecte cu finanțare nerambursabilă.

Altfel spus, dacă te pricepi și te preocupi, rezolvi, aduci bani. Dacă nu te pricepi, te uiți la alții cum iau bani. De exemplu, la Municipiul Roman care are deja 18 proiecte depuse și 8 câștigate în valoare de 45 milioane de euro, nu mai vorbesc de Iași, Cluj, Brașov, care arată ca orașe occidentale deja, iar noi încă nu am rezolvat cu apa menajeră. Sincer, o situație jenantă…

La Bacău s-a reușit performanța să pierdem și finanțarea cu bani nerambursabili la INSULA DE AGREMENT de câteva milioane de euro, asta se întâmplă când nu ai o echipă bună să ia decizii inteligente și oportune de la început. La Insulă au început prost și au terminat și mai prost. Fac această remarcă doar ca să învățăm din greșeli, iar eu cunosc și mă pricep foarte bine la mecanismul fondurilor nerambursabile. Am contribuit substanțial la derularea proiectelor Sapard în valoare de sute de milioane de dolari. Un proiect de mare succes.

Revenind la subiect, trebuie depuse TOATE ENERGIILE POSIBILE SĂ LUĂM CÂT MAI MULȚI BANI, PRIN CÂT MAI MULTE PROIECTE. Dacă alte orașe, municipii, o fac deja, SE POATE.

Urmează alegerile, alegătorii trebuie să își dorească un oraș modern și frumos, cu utilități complete și să acționeze în consecință la alegeri.

Accesarea fondurilor trebuie abordată pe toată gama de posibilități de a aduce fonduri în Bacău.

În acest sens avansez ideea UNUI PROIECT NOU PENTRU TINERII ANTREPRENORI, pe care l-aș promova cu prioritate: „SPRIJIN de 100% pentru FINANȚAREA CONSULTANȚEI, PENTRU TINERII ANTREPRENORI, pentru proiectele tip START-UP”. Avem foarte mulți tineri cu idei, capabili, care nu au posibilități financiare să înceapă o afacere, nevoiți să plece din oraș pentru a-și îndeplini visul carierei în altă parte. TINERII TREBUIE AJUTAȚI CÂND AU NEVOIE. Ce ar însemna 1.000 proiecte a câte 50.000 euro pentru fiecare tânăr care accesează, cu ajutor 100% la finanţarea consultanței? DACĂ ar veni în Bacău 50 milioane de euro investiții prin acești tineri care își pot construi un viitor frumos acasă, ar deveni antreprenori, se pun în mișcare toate serviciile, se accelerează rotația banilor, LOCURILE DE MUNCĂ AR FI MAI BINE PLĂTITE, ORAȘUL SE RIDICĂ ECONOMIC. URMĂRIȚI CUM TINERII AU RIDICAT CLUJUL. ACUM PE FONDUL PANDEMIEI S-AU CREAT BREȘE ECONOMICE ȘI TINERII POT PRELUA IDEI DE AFACERI INTELIGENTE ȘI OPORTUNE.

Personal voi promova pe toate căile posibile găsirea de soluții pentru finanțarea consultanței oricărui tânăr care are idei de afaceri și dorește să obțină un fond Start-Up. Așa cum am inițiat proiecte tip ANL, proiectul „Locuințe pentru tinerii medici”, alimentări cu apă etc., la fel trebuie implementat acest proiect.

TINERII REPREZINTĂ ADEVĂRATELE VALORI NAȚIONALE ȘI TREBUIE SĂ ÎI AJUTĂM când au nevoie. AVEM CENTRU DE AFACERI, PENTRU ASTA ESTE FĂCUT, NU PENTRU MUZEU.

– Domnule Sechelariu, spuneți ceva de un proiect integrat de mare dimensiune.

-Da, așa este. Eu, cu mulți ani în urmă, încercam să conving politicul din Moldova de necesitatea autostrăzii spre Brașov și de utilitatea Centurii Bacăului. Mă bucur că în sfârșit se va finaliza curând Centura Bacăului.

Proiectul ar trebui să capaciteze edilii și politicienii vecini, să pună bazele unui proiect nou de infrastructură care să cuprindă autostrăzi, regularizări de albii, alimentări cu apă și, nu în ultimul rând, reîmpăduriri. Un asemenea proiect ar revigora considerabil zona, dar mai ales Bacăul care are o poziție geografică foarte bună, însă din păcate, deocamdată, nefructificată. ROMÂNIA A PLĂTIT SCUMP INTEGRAREA EUROPEANĂ, IAR NOI, MOLDOVENII, SUNTEM ȘI NOI ROMÂNI, dar am cam rămas în urmă la accesări de fonduri. TREBUIE SĂ LUĂM ȘI NOI DIN FONDURILE ALOCATE, NU NUMAI CEI DIN ARDEAL. Pentru asta, TREBUIE SĂ LUĂM DECIZII INTELIGENTE ȘI OPORTUNE, să capacităm tot ce se poate pentru a aduce banii de la fonduri în Bacău. Așa cum am văzut, UNII POT, ALȚII NU.

Totuși, alegătorii vor decide cine se pricepe și cine nu se pricepe, sunt convins că nu se vor lăsa manipulați de tot felul de tertipuri. Cei care au de spus ceva despre mine să vină să întrebe față în față, în emisiune, nu să îmi caute greșeli gramaticale, cu care nu se ridică sau scade nivelul de trai în Bacău, nu asta e important, iar ei nu văd că nu avem apă în oraș, deși au primit contracte de publicitate pe bani publici, pentru ce? Să scrie ce? Despre ce? Dar asta e altă discuție și mă opresc aici.

Sper ca alegătorii să înțeleagă ce este de înțeles. Să aleagă omul după fapte, ca și pomul după roade.

Nu se știe când vom mai avea ocazia să accesăm noi fonduri, acum trebuie acționat. Aș dori ca toți să contribuim la accesarea de fonduri, cum putem fiecare de pe poziția sa, să se renunțe la micile răutăți, care nu ne sunt de folos, să fim mai buni unii cu alții, soldari, și să ne concentrăm pe ESENȚĂ, PE PROIECTE INTELIGENTE.

PERSONAL ȘTIU CE TREBUIE FĂCUT, AM MAI FĂCUT, AM AVUT REZULTATE BUNE ÎN DERULAREA DE PROIECTE, SUNT UN OM DE CUVÂNT CU ONOARE ȘI CE AM PROMIS AM ȘI REALIZAT. ACCESAREA FONDURILOR FACE DIFERENȚA ÎNTRE A AVEA BANI SAU A NU AVEA, ESTE CEA MAI IMPORTANTĂ OBLIGAȚIE PENTRU CEI CARE CONDUC BACĂUL.

Azi am arătat o parte de proiecte realizabile, benefice, urmează și alte tipuri noi de proiecte care în final să aducă creșterea calității vieții în Bacău, precum în Iași care odinioară era sub Bacău. DACĂ VOM CONTRIBUI TOȚI, ALEGĂTORII, POLITICIENII, EDILII ETC., VOM REUȘI SĂ READUCEM BACĂUL ACOLO UNDE ÎI ESTE LOCUL.