SELENA MOTOR SPORT – Povești despre un vis care a zămislit campioni

În august 2003 se inaugura circuitul băcăuan de karting, cotat de specialiști la vremea respectivă ca figurând în Top 5 mondial. La 20 de ani distanță, complexul construit de Dumitru Sechelariu continuă să fie unul funcțional, găzduind curse de karting, automobilism și motociclism

Un bărbat sare gardul

Mai 2002 . Pe kartodromul de tip sovietic de la Târgu-Secuiesc, bondarii clasei Cadet se întrec, zumzăind de zor, în etapa de debut a Campionatului Național. La un viraj, kartul roșu cu numărul 4 condus de un pilot bondoc în vârstă de nouă ani este implicat într-un accident spectaculos. Lovit în plex de volan, puștiul rămâne fără aer. Se ține cu mâinile de burtă, încercând din răsputeri să respire. Din tribuna ca vai de lume, un bărbat corpolent îmbrăcat în negru se năpustește spre locul accidentului. Nimeni și nimic nu-l pot opri. Sare gardul de sârmă, care-i sfâșie nemilos croiala pantalonului și, după ce traversează în fugă circuitul, se oprește în dreptul copilului: „Ești bine? Hai, încearcă să respiri. Ușor, hai!”. Bărbatul în negru este primarul Bacăului, Dumitru Sechelariu. Iar puștiul, fiul său, Doruleț Sechelariu. A doua zi, un ziar aplecat spre cancan avea să hohotească, descriindu-l pe primarul Bacăului drept „elefantul zburător”. Seche a văzut titlul, dar nu a avut prea mult timp să se necăjească. Era ocupat până peste cap cu altceva: „Doruleț, m-am hotărât. Voi construi o pistă de karting în Bacău. Va fi un circuit de talie europeană. Și vom avea grijă să nu te mai accidentezi”.

„Și dacă, totuși…”

Antract I . Ideea lui Dumitru Sechelariu de a construi un circuit de karting în Bacău nu a fost bine primită de cei apropiați. Familia, în special, a încercat din răsputeri să-l facă să renunțe. În joc era averea personală. Și se puneau la bătaie sute de mii de euro, dacă nu chiar milioane. „Cu sume mult mai mici, Doru s-ar putea pregăti non-stop pe circuitele din Italia pentru cariera sa de pilot. Ar fi nu doar mai ieftin, dar și mai practic”, au sunat argumentele. Sechelariu nu a fost însă de clintit. Cine l-a cunoscut cât de cât pe Seche își aduce cu siguranță aminte că, atunci când acesta lua o decizie, buldo-excavatorul din el trecea imediat la lucru:

„De ce nu vreți să înțelegeți? E adevărat, eu fac pista în primul rând pentru Doruleț, dar nu numai pentru el. Veți vedea că pe aici, pe la Bacău, vor trece campioni ai lumii. Ba chiar de aici vor ieși campioni ai lumii. Iar la inaugurare, va veni toată crema kartingului mondial”. Cei din jur au dat din cap, resemnați. Poate că și-au dat și coate: „Da, sigur, campioni ai lumii… Și crema kartingului mondial; vezi să nu”. Dar, știindu-l bine pe omul-taifun pe care-l aveau în față, o sămânță de îndoială tot a apărut: „Și dacă are, totuși, dreptate?”.

Pilotul care l-a învins pe Schumacher

August 2003 . Dumitru Sechelariu a avut dreptate. La inaugurarea circuitului „Selena Motor Sport” din Bacău este prezentă crema kartingului mondial. Și nu doar a kartingului. Nu lipsește președintele Federației Internaționale, Yvon Leon. Și nici fostul campion de motociclism și pilot de Formula 1 Johnny Cecotto. A venit și Vitantonio Liuzzi, campionul lumii la karting. În 2001, Liuzzi cucerea titlul mondial la karting, învingându-l inclusiv pe liderul Formula 1, Michael Schumacher în etapa de casă a neamțului, pe circuitul de la Kerpen. Iar din 2005, italianul avea să i se alăture lui Schumacher în Formula 1, concurând pentru Red Bull, Toro Rosso sau Force India. Deocamdată suntem, însă, în 17 august 2003, iar Liuzzi devine câștigătorul Cupei „Selena”, prima competiție găzduită de circuitul „Selena Motor Sport”, ale cărui tribune sunt pline până la refuz. Inaugurarea este, deci, fastuoasă. Iar premiile, nemaintâlnite într-o competiție de profil. Podiumul fiecărei clase de concurs valorează câte 30.000 de euro: 15.000, respectiv 10.000 și 5.000. Întreg fondul de premiere este asigurat de Dumitru Sechelariu și Selena Motor Sport. La fel ca și toate cheltuielile de transport și de cazare ale oficialilor. O mică-mare avere.

În primele cinci din lume

Antract II . Da, Seche a avut dreptate. Ca și în alte dăți, „nebunul”, „vizionarul”, „taifunul” sau pur și simplu „elefantul zburător” a privit departe. Și, o dată în plus, a văzut acolo hăăăt, în depărtare, ceea ce nu zărise nimeni altcineva. Complexul sportiv „Selena Motor Sport”, născut în peisajul arid și toxic din apropierea haldei de fosfogips a Bacăului este cotat, la festivitatea de inaugurare, drept unul de talie mondială. „E în primele cinci din lume”, punctează specialiștii. „Fabulos”, sintetizează comentatorul de Formula 1, Dan Alexandrescu. Proiectat pentru a găzdui inclusiv o etapă din campionatul lumii la karting, circuitul băcăuan se prezintă în 2003 ca o adevărată bijuterie. Asfalt de calitate. Două tribune încăpătoare. Turn de control dotat cu toate utilitățile. Motel. Restaurant. Boxe. Plus instalație de nocturnă. Plus un spațiu de campare fără egal în Europa. Plus, plus, plus… „Ceea ce am văzut aici reprezintă o mare bucurie pentru familia internațională a kartingului. Bacăul intră în circuitul de înaltă clasă al acestui sport, având astfel posibilități de dezvoltare dincolo de lumea sportului”, sunt vorbele președintelui CIK FIA, Yvon Leon, un om care nu s-a jucat niciodată cu… vorbele.

Cel mai bun pilot al anului

Decembrie 2005 . Dumitru Sechelariu și-a împlinit un vis, construind, în urmă cu doi ani, în Bacău, un circuit de karting unic în România. A plătit însă cu vârf și îndesat această cutezanță. Așa cum a plătit și pentru faptul că s-a luat de piept cu ultimii doi președinți ai României: Ion Iliescu și Traian Băsescu. În vara lui 2004, Seche a pierdut fotoliul de primar. Iar în vara lui 2005, a fost arestat preventiv. Nu a fost găsit vinovat, dar perioada de detenție, la fel ca și toate celelalte încercări au lăsat riduri adânci: pe chip, pe starea materială și pe cea de sănătate. La finalul lui 2005, Sechelariu are însă, motive de satisfacție: fiul său, Doru Sechelariu, care tocmai a împlinit 13 ani, a fost desemnat cel mai bun pilot al anului de Federația de Karting din România. Doru, care nu mai este demult puștiul bondoc ce rămânea fără aer la Târgu-Secuiesc, vine după un sezon fantastic în karting la clasa ICA-J: a câștigat Campionatul României, Campionatul Ucrainei, Campionatul Europei de Sud-Est (cu etape în Turcia, Grecia, Bulgaria și…Bacău) și Cupa Selena. „Această distincție este o mare bucurie pentru mine și vreau să o dedic familiei mele și, în special, tatălui meu”, spune pilotul băcăuan la gala de final de an.

„Căutați steagul României!”

Octombrie 2008 . Dumitru Sechelariu mai are un vis. De fapt, e marele său vis: ca fiul său să ajungă în Formula 1. Deocamdată, Doru Sechelariu, care nu are încă 16 ani, arde etapele, concurând mereu cu dispensă de vârstă. Sechelariu senior a fost întotdeauna adeptul lui „pe repede înainte”. Iar Sechelariu junior e nevoit să se adapteze. Primăvara trecută, în 2007, Doru a triumfat la Zolder, în debutul său în Renault 1.6. Acum, pilotul băcăuan a mai făcut un pas înainte: concurează în Formula BMW. Mai mult, a fost dorit în mod expres de Peter Thompson, proprietarul Meritus Racing Team, pentru etapa Formulei BMW Asia Pacific care inaugrează circuitul de Formula 1 de la Singapore din toamna lui 2008. „Cu Doru putem câștiga etapa. El e pilotul nostru de bază. Ce zice el este literă de lege”, pune piciorul în prag Thompson. „Astfel de cuvinte m-au responsabilizat o sută unu la sută. Era clar că trebuia să câștig”, explică Doru.

Și pilotul crescut pe circuitul „Selena Motor Sport” câștigă etapa de la Singapore, adjudecându-și, într-o manieră categorică, ambele curse. Și în timp ce, la Singapore, organizatorii caută de zor imnul României și un steag roș-galben-albastru pentru festivitatea de premiere, la 9000 kilometri distanță, în Bacău, Dumitru Sechelariu plânge de fericire ascultându-l pe Dan Alexandrescu relatând, la Radio Alfa, triumful lui Doru Sechelariu.

„M-a trimis Dan să facem o poză”

Antract III . Dan Alexandrescu a avut un sistem relațional impresionant în lumea automobilismului mondial. În calitate de manager, el a fost liantul între Doru Sechelariu și aristocrația competițională, mai întâi a kartingului și apoi a diferitelor Formule. „Pentru mine, Dan Alexandrescu a fost mai mult decât un simplu manager. Era un om foarte cultivat, un om ca o carte, de la care am avut de învățat enorm. În deplasările noastre, îmi ținea lecții de istorie, de engleză sau italiană”, nu poate uita Doru Sechelariu, care adaugă: „Dan avea foarte multe relații și prietenii în Formula 1; deschidea multe uși într-o lume aparte, selectă, în care intri foarte greu”. Doru este completat de Ștefan Cociangă, un băcăuan stabilit de decenii în Italia, la Parma și mare pasionat de sport, inclusiv de automobilism: „Eram la Monza, la boxe și-l întrebasem pe Dan Alexandrescu dacă ar exista vreo posibilitate să fac o poză cu cel care se pregătea să devină de patru ori la rând campion mondial de Formula 1, Sebastian Vettel. Dan mi-a zis scurt: «Nicio problemă». După vreo jumătate de oră, mă bate cineva pe umăr: «Domnul Ștefan? Vă salut, m-a trimis Dan să facem o poză împreună». Să cad din picioare: era chiar Vettel”.

Pe locul 3 la Monza

Septembrie 2009 . Doru Sechelariu privește înainte, spre etapa de la Monza, a doua cu noua sa echipă, Eiffeland Racing în Formula BMW Europa. Dacă ar privi înapoi, ar face-o cu mânie. Toamna trecută, la câteva zile după succesul de la Singapore, s-a accidentat în mod stupid la genunchiul stâng, piciorul cu care frânează. Accidentarea l-a făcut să piardă mult, foarte mult. Mai presus de toate, un loc la o echipă bună în sezonul 2009. Când s-a decis, în sfârșit să concureze, singura care mai avea două locuri libere din trei era Fisichella Motorsport, o grupare cu mari probleme și care avea să sfârșească cu bunurile puse sub sechestru. Rău! Acum, însă, pilotul băcăuan e bine. Și se află cu Eiffeland pe faimosul circuit de la Monza. Gata de start. Și de un restart. Și Doru face o cursă mare în Italia. Termină pe podium, în urma campionului, prietenul său, brazilianul Felipe Nasr și a spaniolului Juncadella. Lui Juncadella, Sechelariu i-a salvat pielea și titlul de vice-campion, ținându-l la distanță pe Christensen, rivalul spaniolului la locul 2 în ierarhia generală. Nelipsita bătălie cu șampanie de pe podium spală toate necazurile cu care s-a confruntat Doru, dar nu-i poate alunga un gând: „De ce nu i-am atacat pe Nasr și Juncadella? Puteam câștiga”. Răspunsul și-l dă singur: „Pentru că dacă forțam și se întâmpla ceva rău, tata și Dan Alexandrescu nu mi-ar fi iertat-o niciodată”.

Vova, omul cu mâini de aur

Octombrie 2010. Dumitru Sechelariu a avut încă o dată dreptate. Circuitul „Selena Motor Sport” a dat un campion mondial în karting. Rădăuțeanul Dionisios Marcu și-a adjudecat titlul suprem în WSK Masters Series la clasa Mini. Denis, așa cum îl strigă apropiații, nu ar fi reușit niciodată un asemenea succes fără să aibă la dispoziție un kartodrom precum cel din Bacău și asistența tehnică oferită de Selena Motor Sport în frunte cu „asul mecanicii” Vladimir Borțov.

„E clar că fără Vova Borțov, Denis nu ar fi ajuns acolo sus. De altfel, noi toți piloții crescuți la Selena Motor Sport îi datorăm enorm lui Vova. Personal, am împărțit cu Vova nu doar victorii și înfrângeri, bucurii și supărări, rulota și miile de kilometri făcuți în deplasările de la diferite curse prin Europa, ci și situații și experiențe de viață, care m-au ajutat ulterior în carieră și nu doar în carieră”, este elogiul pe care Doru Sechelariu i-l aduce lui Vladimir Borțov, omul pe care Dumitru Sechelariu a mizat total încă din 2002, când circuitul „Selena Motor Sport” figura doar pe hârtie. Iar de atunci și până acum, în august 2023, Vova Borțov s-a dovedit un pariu în permanență câștigător în kartingul românesc și internațional. O confirmă din plin piloții lansați de Vova mai întâi la SMS, iar de câțiva ani încoace, la propria echipă, BRT, unde se ilustrează, ca manager de succes, fiul său, Dima, fost campion și nepotul, Nikita, viitor campion.

„Ține minte acest nume!”

Ianuarie 2011 . Denis Marcu se află în Italia, pentru Gala Campionilor WSK Master Series, unde i se va decerna titlul de campion mondial. Festivitatea este programată la Montichiari, gazda primului Gran Premio d”Italia, în 1921. Denis e însoțit de tatăl său, de mecanicul Vladimir Borțov și de reporterul „Deșteptării”. Până la Gală e timp pentru un un drum până la un circuit de karting aflat în apropiere. „Mergem să vedem niște prieteni. Este vorba de un pilot olandez de mare viitor. Nu are încă 14 ani, dar de pe acum pot garanta că va ajunge campion de Formula 1. Merită să-ți notezi numele său”, este pontul pe care Vova Borțov îl strecoară jurnalistului de la Deșteptarea. Seara târziu, după încheierea Galei Campionilor, reporterul începe redactarea textului pe care a doua zi îl va trimite ziarului. Nu uită să insereze declarația lui Dino Chiesa referitoare la circuitul „Selena Motor Sport”, pe care se antrenează Denis Marcu: „O pistă de karting precum cea a Bacăului constituie o oportunitate fantastică atât în plan sportiv, cât și economic, așa că orașul ar trebui să aibă grijă de ea”. Iar Dino Chiesa e un nume greu: în curtea sa, la Chiesa Corse, au crescut Lewis Hamilton, Roseberg, Russell ori Kubica. Apropo de nume: reporterul își amintește ce a spus Vova despre puștiul olandez de nici 14 ani. Îi caută numele în carnetul de însemnări pentru a-l nota în cronică. L-a găsit. Iată-l: Max Verstappen.

Când amintirile își dau gipsul jos

Antract IV . Doru Sechelariu este cu piciorul drept în gips. Și-a rupt tendonul ahilian, la o partidă de tenis de câmp. Se află în perioada de recuperare, așa că, în această vară capricioasă a anului 2023, găsește timp berechet pentru a depăna amintiri din cariera sa de pilot. Chiar dacă, din motive financiare, a abandonat lumea Formulelor în 2010 (în 2011 a participat doar la testele presezon din F3), Doru are ce povesti pentru că în spatele său stă o carieră frumoasă. Vorbim și despre accidentările sale: „La inaugurarea pistei, în calificări, mi-am rupt cotul, la Zolder, în 2007, am câștigat deși aveam degetul mic de la mâna stângă luxat la o partidă de handbal la școală, dar cel mai tare m-a marcat accidentarea de la genunchi suferită la doar câteva zile după victoria de la Singapore. Fără acea accidentare, sigur câștigam și etapa de la Shanghai și totul s-ar fi așezat altfel”. Dar și despre prietenia cu Felipe Nasr, care concurează și azi cu succes în IMSA Sports Car Championship GTP cu Porsche Penske Motorsport: „Continuăm să ținem legătura. Eu îi spun brother, el mă cheamă bandido”.

Despre cea mai frumoasă victorie a sa obținută pe „Selena Motor Sport”: „În 2005, când am cucerit Cupa Selena, învingându-l pe campionul Italiei, iar trofeul mi l-a înmânat chiar tata”. Despre prezent: „Am rămas în branșă, ocupându-mă în continuare de mașini, în timp ce prietena mea Natalia Sârbu are un magazin online – www.lashesdesign.ro cu o linie de produse personale în industria de «beauty». Brandul LASHES DESIGN by Nathalie, bazat pe experiența și ani de munca, pune accent pe calitate și accesibilitate pentru a crea «priviri de neuitat»”.

Și, evident, despre tatăl său, Dumitru Sechelariu: „Tata a fost un om care a schimbat destine. Iar circuitul pe care l-a construit în Bacău cred că descrie cel mai bine psihologia și mentalitatea pe care o avea în privința lucrurilor”.

Povestea merge mai departe

August 2023 . Dumitru Sechelariu nu mai este printre noi. Cel care a fost primar al Bacăului între 1996 și 2004 s-a urcat la Ceruri în urmă cu zece ani. Nu mai este nici Dan Alexandrescu, stins din viață în martie 2020. Mai devreme sau mai târziu, oamenii se duc. Le supraviețuiesc realizările. Una dintre marile realizări ale lui Sechelariu rămâne circuitul de karting. Acesta și-a schimbat denumirea din „Selena Motor Sport” în „Speed Park”, dar continuă să fie funcțional, la 20 de ani de la inaugurare, găzduind competiții de karting, de automobilism sau motociclism.

La începutul verii, aici s-a derulat etapa a treia a Campionatului Național de karting care a reunit la start un număr record de participanți: 124. Iar luna aceasta, pe „Speed Park” am avut, în premieră pentru România, Formula Student, o competiție de inginerie și design pentru studenți inițiată de Society of Automotive Engineers (SAE) în colaborare cu marii producători din industria auto mondială. Plus Superspeciala ce a încheiat cea de-a 13-a ediție a Raliului Moldovei Bacău. La etapa de raliu au fost piloți precum Dragoș Dinu, ca să dăm un singur exemplu, care și-au amintit că, în urmă cu 20 de ani, veneau în Bacău pentru a concura la competiția de karting ce inaugura circuitul. Prin urmare, povestea merge mai departe. O poveste începută acum mai bine de două decenii, cu un bărbat care, după ce a sărit un gard, a mers până la capăt, fără ca ceva sau cineva să-l mai poată opri.

Videoclipul Laurei Stoica a fost filmat la Pista de Karting din Bacău