R: Ne mai despart doar câteva ore de finish-ul campaniei electorale! Cum priviți acest lucru?

I.M: Nu este un finish, nu ne-am considerat în campanie electorală ci într-o continuare firească a prezenței noastre în mijlocul oamenilor. Atât eu cât și Sergiu suntem oameni de afaceri ce își desfășoară activitatea cu oameni și în mijlocul lor. Bineînțeles că ne-am făcut cunoscut și programul prin care noi, cei de la PMP, dorim să reformăm clasa politică și societatea în asamblul ei.

R: Domnule Sechelariu, ați obținut un scor foarte bun la alegerile locale. Practic din postura de independent v-ați situat cu puțin sub o alianță formată din trei partide. Cum priviți aceste alegeri?

SS: Cu mare încredere, în primul rând pentru oportunitatea de a reprezenta în Senat mediul de afaceri băcăuan. Cei care mă cunosc știu că sunt un om de onoare și acțiune. Niciodată nu am gândit într-un fel și am vorbit în altfel doar de dragul de a mulțumi pe cineva anume sau a-mi crea o imagine falsă. Întotdeauna am dat glas la ceea ce gândesc și la ceea ce îmi doresc pentru oameni!

R: Domnule Sechelariu, în ciuda unei campanii prin care v-ați promovat proiectele, ați fost nu de puține ori ținta unor atacuri din partea competitorilor dvs. Cum comentați?

SS: Sunt un om muncitor și autodidact, dar în același timp sunt și un luptător. Nu ascund faptul că m-au durut etichetări gratuite de genul “securist, trădător, traseist ș.a.m.d.”.

Merg mai departe, scopul meu fiind acela să demonstrez că doresc și pot să fac bine pentru cei mulți și buni, nu să mă războiesc cu cei slabi și puțini.

R: Domnule președinte, cum vedeți poziționarea PMP-ului pe scena politică după data de 6 decembrie?

I.M: PMP-ul este un partid relativ tânăr pe firmamentul politicii naționale cu viziuni și principii europene, dar atenție, având în centrul acțiunii interesul CLAR al României în context european.

Cât despre poziționarea PMP-ului, suntem dispuși și pregătiți de a participa la guvernare în condițiile în care 4 din multitudinea proiectelor noastre vor fi însușite de partenerii noștri fără condiții prealabile: reducerea numărului de parlamentari la 300, eliminarea pensiilor speciale, alegerea primarilor în două tururi și alegerea Avocatului Poporului de către cetățeni!

R: Domnule Sechelariu, după o absență de 16 ani ați revenit în politică, vă rog să faceți o radiografie specifică obiectivității dvs. a actualei clasei conducătoare.

SS: Nu am revenit, am fost în permanență în contact cu ceea ce se întâmplă în județ. Am decis doar să mă implic în mod direct. Din păcate accesul în legislativul național este practic INTERZIS NEAFILIAȚILOR.

PMP-ul mi-a oferit această oportunitate dar rămân un incurabil încăpățânat de a fi doar în slujba cetățenilor. Să fac o radiografie? Priviți starea actuală a României guvernată în ultimii 30 de ani de cele 2 partide sistemice PSD și PNL și veți găsi răspunsul.

R: Dar despre celelalte formațiuni politice ce ne puteți spune?

SS: Social Democrații au partea lor consistentă de vină pentru actuala stare de lucruri. Cât despre liberali, ce să mai spun? Sunt rupți total de mândria și patriotismul local, și n-am cum să spun altfel când revin în poziție fruntașă cu Senatorul Daniel Fenechiu, care nu are nicio legătură cu meleagurile băcăuane fiind doar un turist politic care nu are nicio realizare concretă în cei 4 ani de mandat în folosul comunitații!

Acum să vă spun despre cea mai proastă glumă a politicii românești!

Gruparea lui Ponta & Constantin Avram, care prin fostul primar-COSMIN NECULA sau primarul mochetă, doresc să-i reprezinte pe băcăuani deși în 2016 ne-au țepuit cu Centura Bacăului aducându-i pe turcii care au săpat două gropi, au luat 80 de milioane de euro și au plecat!

Să nu uităm că acest primar guraliv pe care oamenii l-au trimis la RECALIFICARE , își propune ca “ viitor senator”, să promoveze o reformă administrativă prin care să desființeze CJ-ul , tocmai instituția în care și-a dorit cu ardoare să devină vicepreședinte în urma unor înțelegeri de culise cu USR-ul și PNL-ul local.

Îi recomdand lui Necula să-și pună la punct problemele pe care le are în justiție după care să țină lecții de economie și moralitate!

Și dacă tot am adus în vorbă USR-ul oamenilor noi, fără credință în Dumnezeu și susținători ai degradării spiritului de familie, urmașii unor foști securiști care au votat în Parlament numirea lui Iordache ( un PSD-ist) ca președinte al Consiliului Legislativ, astfel calculele făcute arată că cei din USR au realizat o înțelegere cu cei din PSD!

Tot aceștia susțin faptul că ar fi mai bine “să trăim în grupuri în loc de cupluri”.

Nu pot spune prea multe despre ei, nu-i cunosc, n-am auzit de ei, n-au nicio realizare care să-i recomande oamenilor ca fiind politicieni integri, dedicați și pregătiți în a-și reprezenta comunitatea! Acest fapt îl arată și prezența în vârf de listă a candidatului Sebastian Cernic- un om a cărui experiență atât politică cât și profesională lasă de dorit!

R: Un gând pentru băcăuani din partea dumneavoastră!

I.M: Indiferent de rezultat, vom rămâne aceiași oameni atașați comunității continuând să ne aducem aportul pentru dezvoltarea ei. Sunt convins că băcăuanii în maturitatea lor, vor vota competența, dându-ne șansa de a lucra în folosul lor- stabilind un parteneriat de excepție între noi și ei!

SS: În calitate de Senator voi acționa pentru a-mi îndeplini toate angajamentele cu care am venit în această perioadă în fața băcăuanilor. Voi fi în permanentă legătură cu dvs. în zilele de lucru în teritoriu, dar și prin intermediul cabinetului parlamentar atunci când eu voi fi în aula parlamentului, când voi promova legi menite să transforme Bacăul în casa noastră dragă, așa cum am promis!

